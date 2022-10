G. Nausėda apie Rusijos ataką Kijeve: peržengta labai daug raudonų linijų

Pasak prezidento, nevilties dėl galimo pralaimėjimo kare apimtas Kremliaus vadovas Vladimiras Putinas gali imtis ir desperatiškų veiksmų, todėl svarbu išlaikyti budrumą.

„Vakarai reaguoja, ir reaguoja tiek į realiai vykdomus Rusijos veiksmus, tiek į jų retoriką. Turime būti pasirengę, kad, matydamas akivaizdžiai, kad šis karas krypsta gėdingo pralaimėjimo link, Kremliaus režimas stengsis vis labiau destabilizuoti situaciją, imtis desperatiškų veiksmų, ir tai tikrai didina bendrąją riziką tiek Ukrainoje, tiek kitur“, – pirmadienį kalbėjo šalies vadovas.

Per Rusijos raketų atakas Kijeve žuvo mažiausiai penki žmonės, 12 buvo sužeisti, pranešė pareigūnai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis taip pat pareiškė, kad Rusija pirmadienį per smūgius keliuose šalies miestuose taikėsi į energetikos infrastruktūrą, be kita ko, panaudodama Irane pagamintus bepiločius orlaivius.

„Šis rytas sunkus. Turime reikalų su teroristais. Dešimtys raketų ir iranietiškų [dronų] „Shahed“. Jie turi du taikinius. Energetikos objektai visoje šalyje... Jie nori panikos ir chaoso, jie nori sunaikinti mūsų energetikos sistemą“, – sakė V.Zelenskis vaizdo kreipimesi socialinėje žiniasklaidoje ir pridūrė, kad „antrasis taikinys yra žmonės“.

Pasak G.Nausėdos, „tas žiedas, kuris buvo užveržtas Rusijai dar nuo karo Ukrainoje pradžios, turi būti toliau spaudžiamas“, todėl svarbu toliau nuosekliai siekti vis griežtesnių sankcijų.

„Tikrai labai daug raudonų linijų buvo peržengta, kelios dar liko – tai yra pačios baisiausios raudonosios linijos, turiu omenyje jau ir grasinimą branduoliniais ginklais. Viskas priklausys nuo to, kaip sugebėsime tą atgrasymo karkasą pastatyti, kad nekiltų nė menkiausios pagundos desperacijoje ir konvulsijoje besiraitantį režimą pamėginti tai padaryti“, – kalbėjo prezidentas.

Pats G.Nausėda pirmadienį Gaižiūnų poligone Rukloje susitiko su Lietuvoje dislokuotais Vokietijos kariuomenės brigados štabo atstovais.

„Galiu patikinti Lietuvos žmones, kad Vokietija, kuri yra priešakinių pajėgų bataliono lyderė, labai akivaizdžiai imasi ir politinės, ir karinės atsakomybės.

Kaip ir įprasta vokiečiams, daro tai labai preciziškai, metodiškai, ir aš įsitikinęs, kad ir mūsų pusė, Lietuva, padarys viską metodiškai ir preciziškai, kad visi mūsų įsipareigojimai būtų įgyvendinti laiku, ir mes galėtume turėti tą būtiną saugumą, kuris yra mums būtinas savo gerovei toliau kurti ir didinti“, – pabrėžė G.Nausėda.

Prezidentūra pranešė, kad šalies vadovas taip pat lankys į pratybas „Greitas grifonas“ atvykusius Vokietijos brigados bataliono karius, stebės šio bataliono šaudymo pratybas.

Praėjusią savaitę į Lietuvą su 80 karinės technikos vienetų atvyko maždaug 250 vokiečių karių, kurie dalyvaus pirmosiose bendrose pratybose po birželį pasiekto susitarimo dėl Vokietijos brigados priskyrimo Lietuvai.

Kaip skelbė Lietuvos kariuomenė, brigados valdymo elementas nuolatiniam buvimui yra dislokuotas Lietuvoje nuo rugsėjo pradžios, o brigados vienetai dislokuoti Vokietijoje ir yra pasirengę nedelsiant atlikti kovines užduotis.