„Tai, kad Vokietija nusprendė nedislokuoti Lietuvoje brigados – kalbu apie nuolatinį dislokavimą – yra didžiulė klaida, kadangi nebuvo įgyvendintas Krašto apsaugos ministerijai iškeltas uždavinys padaryti viską, kad Vokietijos brigada atsirastų čia, Lietuvoje, ir būtent dabar“, – pirmadienį teigė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) narys Dainius Gaižauskas.

Anot jo, kai šalyje įvesta nepaprastoji padėtis, kai vyksta karas Ukrainoje, ministro A.Anušausko teiginiai, jog 10 dienų terminas Lietuvai yra pakankamas ir garantuojantis saugumą, yra neatsakingi.

„Todėl reikalausime, kad krašto apsaugos ministras artimiausiame Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdyje pasiaiškintų, kodėl jis neįgyvendino šio uždavinio ir kodėl jis mano, kad brigados nebuvimas Lietuvoje yra labai nesvarbus sprendimas“, – kalbėjo D.Gaižauskas.

„Puikiai žinome, kad tiek Vokietija, tiek amerikiečių buvimas Lietuvoje yra mūsų saugumo garantas“, – pridūrė jis.

D.Gaižauskas priminė, kad būtent šiam tikslui pasiekti šalies gynybos biudžetas buvo padidintas.

„Jis padidintas būtent tam, kad atsirastų infrastruktūra, leisianti apgyvendinti arba pritraukti mūsų sąjungininkus. Jeigu krašto apsaugos ministras nesusitvarko su šia užduotimi arba galvoja, kad tai yra nesvarbu Lietuvai, manau, laikas pagalvoti, ar jis tikrai gali užimti šias pareigas.

Nepakanka reklamuotis mados žurnaluose – reikia dirbti. Tai jam akcentavo ir NSGK pirmininkas Laurynas Kasčiūnas“, – teigė jis.

Nustebino ministro pareiškimas

Šeštadienį A.Anušauskas, argumentuodamas Ukrainos pavyzdžiu, teigė, kad apie Rusijos ketinimus pradėti karą buvo žinoma dar 90 dienų iki agresijos pradžios, todėl, anot jo, 10 dienų laikotarpis, per kurį į Lietuvą krizės atveju turėtų atvykti Vokietijos kariai, yra visiškai tinkamas.

NSGK pirmininkas, konservatorius Laurynas Kasčiūnas stebėjosi tokia krašto apsaugos ministro pozicija – anot jo, Lietuva turi labai aiškiai pasakyti ir siekti, kad Vokietijos brigada šalyje būtų dislokuojama nuolatos.

„Aš nevertinsiu, kas čia įvyko, galiu tik pasakyti, kad Lietuvos interesas bei tikslas yra turėti brigadą čia. O kas ir ką komunikuoja... kartais reikėtų gal mažiau komunikuoti, o daugiau dėti pastangų įtikinant vokiečius“, – Eltai sakė L.Kasčiūnas.

„Nežinau, ką norėjo pasakyti ministras, bet Lietuva nori, kad NATO būtų vietoje“, – pridūrė jis.

Į klausimus atsakys

Netrukus savo feisbuko paskyroje sureagavo ir pats ministras A.Anušauskas.

„Negali sakyti, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete tarp vadovų nėra sutarimo ir vienybės – pirmininkas su opoziciniu D.Gaižausku puikiai sutaria ir dirba ranka rankon. Džiaugiuosi eiline proga atsakyti į klausimus, nes kritika yra normalu“, – rašė ministras.

Tiesa, A.Anušauskas tikino, kad opozicija su kritika paskubėjo, nes „jokie susitarimai su Vokietija nėra nei pakeisti, nei jų atsisakyta“.

„Dar kartą pabrėžiu – su žurnalistais kalbėjome apie dabartinę situaciją. Jeigu dabar, pavyzdžiui, hipotetiškai ties Lietuvos sienomis susiklosto tokia situacija, kad du diktatoriai sugalvoja invaziją, tokiu atveju, priešakinis vadovavimo elementas koordinuoja brigados atvykimą per 10 dienų. Infrastruktūra, kurią norėjom pastatyti šiai brigadai, per 3 mėnesius nepasistato. Jeigu jie to nežinojo, tai gal kada sužinos.

Lietuvos siekiai ir pozicija niekaip nesikeičia – nekinta ir Vokietijos kariuomenės įsipareigojimai, sutarti po NATO viršūnių susitikimo“, – nurodė ministras.

Problemų – ir daugiau

Tiesa, D.Gaižausko teigimu, A.Anušauskas turėtų pasiaiškinti ne tik dėl Vokietijos brigados Lietuvoje.

„Turbūt pastebėjote, kad šiai dienai krašto apsaugos ministras buvo beveik nekritikuojamas. Buvo susitarimas, kad visi žinome ir jaučiame pavojų, suprantame, kokių turime imtis priemonių. Tiek pozicija, tiek opozicija dirbome vieningai šiuo klausimu.

Tačiau tai, kad krašto apsaugos ministras nedalyvauja NSGK posėdžiuose, kai sprendžiami krašto apsaugos klausimai, siunčia tik viceministrus, tai daug ką parodo.

Problemų daug: tiek su kovos pėstininkų mašinomis „Boxer“ tiek skandalų, tiek su haubicomis. Dabar jis paleido PR kampaniją dėl „Himars“ pirkimo, tačiau NSGK nei žodžio apie tai nebuvo pasakyta“, – nurodė D.Gaižauskas.

„Mūsų galva, ministras reikalauja, kad jo kontrolė būtų padidinta dvigubai, kad ministras būtų atskaitingas“, – pridūrė jis.