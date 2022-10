Lietuvos ugniagesiai gelbėtojai apstulbino pasaulį: JAV vykusiame čempionate iškovojo sidabrą

Kaip praneša Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnyba, prestižinėje šio ugniagesių sporto rungtyje, komandinėje estafetėje, mūsų rinktinės nariai Andrius Ašmontas, Karolis Gražinis, Rokas Lindenis, Gintautas Samauskis ir Romualdas Vilimas iškovojo antrąją vietą.

Individualiuose startuose, susumavus tris geriausius rinktinės narių rezultatus, lietuviai taip pat buvo antri „Departmens team“ kategorijoje.

Pirmą kartą Lietuvai pasaulio čempionate atstovavusi Regina Bartkutė moterų kategorijoje per 40 metų taip pat buvo antroji!

Karininkų kategorijoje (Chief Officer) Andrius Ašmontas užėmė trečiąją vietą.

Mišrių dvejetų per 40 metų (Tandem COED over 40) kategorijoje Regina Bartkutė kartu su Martin Erbe iš Vokietijos iškovojo dar vieną sidabro medalį, o moterų dvejetų per 40 metų kategorijoje (Female Tandem over 40) kartu su Hilde Skreting iš Norvegijos ji užėmė trečiąją vietą!

Į prestižinį Lion'S Den klubą pateko ir nauji rinktinės nariai Rokas Lindenis, Romualdas Vilimas ir Regina Bartkutė.

Tai 4-asis kartas, kai Lietuvos stipriausiųjų ugniagesių rinktinė dalyvauja kasmetiniame Stipriausiojo ugniagesio varžybų čempionate (Firefighter Challenge) Jungtinėse Amerikos Valstijose. Šios varžybos įprastai vainikuoja visą stipriausiųjų ugniagesių gelbėtojų sporto sezoną, kuris Lietuvos ugniagesių bendruomenei buvo ypač dosnus.