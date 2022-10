Po buvusio VST vado mestų skandalingų kaltinimų A. Bilotaitei – VRM atsakas: jis melavo

Reaguodama į pirmadienį paviešintą R.Pociaus interviu portalui „Delfi“, Vidaus reikalų ministerija (VRM) surengė skubią spaudos konferenciją. Tiesa, joje pati A.Bilotaitė nepasirodė, komentarus žiniasklaidai teikė vidaus reikalų viceministras Vitalijus Dmitrijevas ir Policijos generalinis komisaras Renatas Požėla.

„Reaguodami į viešai pateiktą informaciją dėl buvusio VST vado, galime pasakyti, kad tokius pareiškimus žiniasklaidai mes vertiname kaip desperatišką bandymą pridengti tikrąsias problemas. Tikrai tos tikrosios problemos nėra susijusios su riaušių malšinimu.

Mes galime pasakyti tiek, kad vieną tarnybinę nuobaudą vasarą gavęs R.Pocius antro tarnybinio patikrinimo išvengė tik dėl to, jog suskubo pateikti atsistatydinimo prašymą“, – nurodė vidaus reikalų viceministras V.Dmitrijevas.

Jo teigimu, buvo sutarta, kad vadas atsistatydina šalių susitarimu, taip pat, gerbiant R.Pociaus privatumą, buvo nuspręsta atsistatydinimo priežasčių neviešinti.

„Tačiau šiuo metu esame priversti paaiškinti, kad vadas skelbė melagingą darbotvarkę ir melavo apie savo susitikimus su diplomatais ir tuo metu nebuvo darbo vietoje. Ne kartą be jokios priežasties jis nedalyvavo VRM statutinių įstaigų pasitarimuose dėl grėsmių valdymo ir paaiškinimų konkrečių nepateikdavo.

Daugybę kartų jis neatsiliepdavo į skambučius, kai turi būti užtikrinamas pasiekiamumas 24/7“, – VST vado pasitraukimo priežastis vardijo viceministras.

Anot jo, R.Pocius atsisakydavo skirti viešojo saugumo pareigūnus policijai, kurie užtikrintų viešąją tvarką renginiuose.

Pirmoji tarnybinė nuobauda, pasak V.Dmitrijevo, birželį buvo skirta už nedalyvavimą pasitarimuose, taip pat kartu už nesuderintų veiksmų ir įstatymų leidybos iniciatyvų teikimą.

Paklaustas, ar R.Pociaus teiginiai, kad jis kurį laiką buvo tikrinamas ir sekamas, yra tiesa, jei VRM žino, jog jis nebūdavo savo kabinete, viceministras neslėpė, kad buvusio VST vado darbo eiga po žinių apie galimą jo melavimą buvo stebima atidžiau.

„Iš tikrųjų, kadangi buvo susisiekta su darbotvarkėje nurodytais asmenimis, ar tikrai vyksta toks susitikimas, taip, buvo nuvykta į darbo vietą ir darbo vietoje jo nebuvo. Jo paaiškinimai, kodėl jis nebuvo darbo vietoje, tiesiog nepasitvirtino“, – pažymėjo V.Dmitrijevas.

„Šis kartas buvo vienas vienintelis, po kurio jis atnešė atsistatydinimo prašymą“, – pridūrė jis.

Be to, yra fiksuoti du kartai, kai R.Pocius neatvyko į VRM statutinių įstaigų pasitarimus be jokio pasiaiškinimo. Į šiuos pasitarimus jis esą neatvykdavo ir dažniau, tačiau atsiųsdavo savo pavaduotojus.

Sulaukė klausimų ir dėl riaušių prie Seimo

Viceministras sulaukė ir klausimų dėl pernai prie Seimo vykusių riaušių. Interviu R.Pocius nurodė, esą įspėjimų, kad riaušės kils, buvo, tačiau Policijos departamentas ir VRM joms visiškai nepasiruošė.

Pasak buvusio VST vado, kadangi buvo delsiama priimti sprendimus, minia įsisiautėjo – riaušių metu pareigūnai kurį laiką stovėjo tiesiog talžomi, o kitą dieną VRM ir Policijos departamento vadovybė viską bandė paaiškinti tuo, jog neva buvo veikiama pagal skandinavišką riaušių malšinimo modelį. Apie tokį modelį Lietuvos tarnybos esą nėra girdėjusios, niekada pagal jį nesitreniravo.

„Jau po vidurnakčio mūsų operacijų vadovas klausė, ką mums daryti. Patys priėmėme sprendimą, kad tai negali tęstis – riaušininkai įsisiautėjo, nes matė, kad jų niekas neutralizuoja, iš minios niekas jų „neišiminėja“, kaip turėtų būti pagal planą „Vėtra“. Patys priėmėme sprendimą naudoti dujas ir sklaidyti minią.

Pasiūlėme policininkams, kurie taip pat, kaip ir mes, nežinojo, ką daryti, užsidėti dujokaukes. Paaiškėjo, kad jie jų neturi, todėl pasiūlėme jiems pasitraukti. Policija atsitraukė už mūsų nugaros, o mes pradėjome kontrataką: išsklaidėme minią per septynias minutes ir riaušės buvo baigtos – visi verkdami išsiskirstė kas kur.

Užnugaryje policija surinkinėjo pagrindinius riaušininkus. Jei planas „Vėtra“ būtų aktyvuotas ir paskelbtas laiku, riaušės galėjo ir nekilti, nes jis skirtas ne tik riaušių malšinimui, bet ir užkardymui“, – „Delfi“ pasakojo R.Pocius.

Paklaustas, ar A.Bilotaitė buvusiam VST vadui davė žodinį įsakymą atvykti raminti minios prie parlamento, V.Dmitrijevas pripažino, kad taip. Tačiau, anot jo, planas „Vėtra“ nebuvo įvestas.

„Buvo žodinis ministrės įsakymas dėl VST pareigūnų pasitelkimo, padedant policijai užtikrinti viešąją tvarką. Nebuvo priimto sprendimo dėl „Vėtros“ įvedimo“, – komentavo jis, pakartodamas, kad R.Pocius „leisdavo sau atsisakyti skirti pajėgumus padėti policijai užtikrinti viešąją tvarką“.

„Šitų atvejų yra daugiau. Tai, mūsų nuomone, nebuvo to gero bendradarbiavimo su tarnybos vadovu, siekiant užtikrinti saugumą šituose renginiuose“, – kalbėjo vidaus reikalų viceministras.

Policijos generalinis komisaras paaiškino, kad skandinaviškas riaušių malšinimo modelis yra naudojamas bandant deeskaluoti situaciją pasitelkiant fizinius barjerus ir transporto priemones.

Situacijai aštrėjant, R.Požėla ir A.Bilotaitė paskambino R.Pociui ir paprašė VST pagalbos. Atvykus VST pareigūnams, minia dar labiau įsisiautėjo, todėl teko pereiti į aktyviąją operacijos fazę.

Kodėl nebuvo įvestas riaušių malšinimo planas „Vėtra“?

„Vėtrą“ įveda ne politikas, kas buvo anksčiau, 2009 metais, o operacijos vadovas. Tuo metu operacijos vadovas buvo Vilniaus VPK viršininkas – laikinai einantis viršininko pareigas. Vadovas, spręsdamas dilemą dėl konkrečių priemonių, dėl planų įvedimo, įvertino visas aplinkybes, kad prasidėjus operatyvinio veiksmo scenarijui, nėra tikslinga keisti operacijos vadovą.

Kaip žinia, įvedus „Vėtrą“, keičiamas operacijų vadovas ir vadovavimą pradeda atitinkamas VST pareigūnas“, – paaiškino komisaras.

Be to, „Vėtra“ esą nebuvo įvesta ir dėl to, kad konfliktas buvo lokalus, neišplitęs, nebuvo padaryta žala aplinkiniam turtui. Taip pat nuogąstauta, kad renginyje dalyvavę prokremliški veikėjai būtų galėję operaciją išnaudoti savo propagandos tikslais.

R.Pocius pateikė savo įvykių versiją

Paviešintame interviu buvęs VST vadas teigė ne kartą sulaukęs vidaus reikalų ministrės A.Bilotaitės reikalavimo trauktis iš pareigų, o įtampa esą ėmė formuotis po pernai vykusių riaušių malšinimo prie Seimo.

„Nuo riaušių ir prasidėjo nepasitenkinimas mūsų veiksmais. O iš Vyriausybės į VRM atėjus patarėjui Kęstučiui Lančinskui, prasidėjo kaltinimai man, kad išderinau darnią policijos rikiuotę ir sutrukdžiau numalšinti riaušes, ir kad apskritai jos kilo vos ne per mane“, – interviu portalui „Delfi“ sakė R.Pocius.

R.Pocius tvirtino, kad įspėjimų, jog riaušės bus, tarnybos esą buvo gavusios gerokai anksčiau, tačiau, kadangi buvo delsiama priimti sprendimus, minia įsisiautėjo – riaušių metu pareigūnai kurį laiką stovėjo tiesiog talžomi, o kitą dieną VRM ir Policijos departamento vadovybė viską bandė paaiškinti tuo, jog neva buvo veikiama pagal skandinavišką riaušių malšinimo modelį.

Anot jo, santykiai po šio įvykio su A.Bilotaite tapo įtempti, tačiau „kompromituojančios informacijos apie mane buvo ieškoma iškart po jos atėjimo“. „Iškart po riaušių buvo ieškoma, kaip pridengti VRM vadovybės ir Policijos departamento neveikimą ir aplaidumą, dėl kurio kilo riaušės“, – kalbėjo R.Pocius.

Anot buvusio vado, pareigūnai ir taip buvo „nuvaryti nuo kojų dėl neramumų migrantų stovyklavietėse“, neramumai vyko keliose skirtingose Lietuvos vietose. Prie Seimo suvažiavo VST pareigūnai iš įvairių Lietuvos vietų.

„Netruko nė dviejų valandų ir buvome kovinėje parengtyje. Renatas Požėla neatsakė į telefono skambučius, nežinojome, ką daryti. Apie 22 val. 30 min. paskambino ministrė A.Bilotaitė ir man tepasakė tiek, kad reikia važiuoti prie Seimo – pasakė ir padėjo ragelį. Kas, kokia situacija, ką mums daryti, ar man pačiam važiuoti? Buvo visiškai neaiški situacija“, – pasakojo iš pareigų pasitraukęs vadas.

Anot jo, prie Seimo tapo neaišku, už ką atsakinga iškviesta tarnyba.

„Palaukite, mes ne policijos padalinys, mes esame specialios kovinės parengties tarnyba, kuri veikia pagal operacinius planus. Mums reikia pasakyti, koks planas ir mes žinosime, ką daryti. Visiškas chaosas, visiška anarchija ir visiškai jokios organizacijos“, – kritikavo R.Pocius.

Birželį Vyriausybė R.Pociui skyrė tarybinę nuobaudą už nepaklusimą VRM vadovybei. Tarnybinio patikrinimo išvadą, kuria grįsta nuobauda, buvęs pareigūnas ginčija teisme, tačiau trauktis iš pareigų jis nusprendė nesulaukęs teismo sprendimo.

Nuo 2015 metų VST vadovavusio R.Pociaus teigimu, tokį sprendimą teko priimti, nes darbas tapo nebeįmanomas – po daugybės ministrės A.Bilotaitės reikalavimų atsistatydinti iš pareigų sekė nuolatiniai tikrinimai, ar tarnybos vadovas yra darbo vietoje.

„Ji išsikviesdavo mane į pokalbius – negalėjau įsinešti jokių telefonų, jokių aparatų, turėdavau prasegti marškinius, parodyti, kad be laidų esu. Tokią nepagarbą ir žeminimą man rodė nuo praėjusių metų rugpjūčio“, – pasakojo jis.