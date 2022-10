Konservatorių frakcijos seniūnė: M. Majauskas elgiasi negarbingai tiek verslo sektorių atžvilgiu, tiek ir Vyriausybės

„Yra numatytos sankcijos, meniu tų priemonių, kas galėtų laukti, jeigu nebūtų laikomasi ir prezidiumo išaiškinimo ir dabar priežiūros komisijos patikslinimo. Tai dabar yra kvietimas pasiimti tuos siūlymus ir yra kvietimas palaikyti biudžetą tokį, koks jis yra pateiktas. Ypatingai kalbant apie tuos jautrius, imlius klausimus, susijusius su PVM lengvatomis“, – Eltai sakė R. Morkūnaitė-Mikulėnienė.

„Tai tas buvo diskutuota jau tikrai ir iki biudžeto pateikimo, ir per biudžeto pateikimą. Ir tikrai negali sakyti, kad nebuvo apie tai kalbėta ir iš Vyriausybės pusės nebuvo pasakyti argumentai, kodėl nėra įmanoma išpildyti visų tų dabar jau tuose pasiūlymuose atsispindinčių siūlymų“, – pridūrė ji.

Politikė akcentuoja, kad M. Majausko pozicija, kad svarstant biudžetą galima diskutuoti dėl įvairių PVM lengvatų, yra negarbinga.

„Aš manau, kad yra negarbinga ir tų pačių sektorių atžvilgiu, į kurių veiklą yra taikytinos tos PVM lengvatos, nes tu tokiu būdu sukeli lūkesčius. Tai jeigu tu žinai, kad tokie siūlymai Seime nepraeis, tai pirma – tu statai ir tuos žmones į kažkokią keistą situaciją, kurie kažko tikisi, ir po to panašu, kad nebūtinai taip bus kaip galvojama, arba tu esi nepadorus savo Vyriausybės atžvilgiu ir bendražygių atžvilgiu, kurie aišku, kad norėtų, kad būtų ir daugiau, ir geriau, bet pagal finansines galimybes to padaryti neįmanoma“, – akcentavo TS-LKD seniūnė.

„Sukelti lūkesčius, žinant, kad juos išpildyti bus labai sunku arba kad tu su savo tokiais pasiūlymais sudarai didžiulius sunkumus Vyriausybei, tam tikra prasme keli nepasitikėjimą Vyriausybe, tai nėra padoru. Tai aš labai tikiuosi, kad bus priimta domėn. Ir čia ne apie tai ar aš čia noriu kažkam geriau ar blogiau, bet apie realias galimybes ir apie atvirumą“, – taip pat akcentavo ji.

R. Morkūnaitė-Mikulėnienė pabrėžia, kad M. Majauskas savo poziciją dėl valstybės biudžeto turėtų išsigryninti iki šio klausimo svarstymo stadijos.

„Mūsų istorijoje yra buvę pavyzdžių, kad už nesilaikymą partinės pozicijos, bendrai sutartos partinės pozicijos buvo taikomos jau pasiūlytos konkrečios priemonės – suspenduoti savo narystę frakcijoje ir pan. Tai tame meniu yra tikrai įvairių priemonių ir tikrai tokie veiksmai, jie politinės bendruomenės nebus praleisti nepastebėti“, – sakė ji.

Savo ruožtu TS-LKD Priežiūros komiteto pirmininkas Valdas Benkunskas akcentuoja, kad kol kas partijos prezidiumo raginimas M. Majauskui ir kitiems partijos prezidiumo nariams yra rekomendacinio pobūdžio. Visgi, pasak jo, jei politikai savo pozicijos laikysis ir finalinio balsavimo dėl valstybės biudžeto metu, bus atliekami tam tikri sprendimai.

„Mes rekomenduojame atsiimti M. Majauskui ir kitiems, kurie dar nėra to padarę, savo pateiktus pasiūlymus, nesuderintus su Vyriausybe, kurie keičia mokestinę aplinką. Bet be jokios abejonės galutinis mūsų vertinimas bus po to, kai Seime bus galutiniai balsavimai dėl biudžeto“, – Eltai teigė V. Benkunskas.

„Tai mes šiuo metu ir esame suformavę, kad tai yra rekomendacija bendrai visai frakcijai, konkretiems frakcijos nariams ir priminimas apie tai, kas gali būti už privalomų partijos sprendimų nevykdymą“, – pridūrė jis.

ELTA primena, kad pirmadienį priimtame TS-LKD priežiūros komiteto nutarime deklaruota aiški rekomendacija į ginčus dėl PVM lengvatų su Vyriausybe įsivėlusiam M. Majauskui. Politikui rekomenduojama atsiimti savo parašus, kurie buvo padėti po su Vyriausybę nesuderintais pasiūlymais. Kitu atveju, pažymima dokumente, konservatorių frakcijai būtų siūloma išsirinkti ir deleguoti naują BFK pirmininką, o pačiam politikui apleisti partijos gretas.

Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos prezidiumas spalio viduryje įpareigojo konservatorių frakciją Seime neteikti ir nepalaikyti su Vyriausybe nesuderintų pasiūlymų kitų metų valstybės biudžeto projektui. Visgi ne visi TS-LKD frakcijos Seime nariai pakluso šiam įpareigojimui.

Praeitą trečiadienį BFK pritarė įstatymo projektui, kuriuo siekiama neterminuotai pratęsti lengvatinio 9 proc. PVM taikymą maitinimo paslaugoms, visų rūšių meno ir kultūros įstaigų, meno ir kultūros renginių, sporto renginių, sporto klubų lankymui bei atlikėjų teikiamoms atlikimo paslaugoms.

Už įstatymo projektą balsavo 9 BFK posėdyje dalyvavę Seimo nariai, susilaikė vienintelis Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų narys Matas Maldeikis.

Tarp įstatymo projektą registravusių Seimo narių yra ir Tėvynės Sąjungos–Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos nariai Mykolas Majauskas, Kazys Starkevičius, Mindaugas Skritulskas ir Antanas Čepononis.