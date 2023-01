R. Karbauskis kritikuoja siūlymus Lietuvos demografinėms problemoms spręsti: valstybę išgelbėsime, o tauta mirs

„Jeigu šnekame apie valstybę ir tautą, šiuo atveju, tai kas yra siūloma, to klausimo visiškai nesprendžia. Šnekame apie demografinę padėtį, gimstamumo mažėjimą ir neieškome sprendimo per vaiko pinigų didinimą, kažkokių kitų subsidijų jaunoms šeimoms klausimą, per kažkokį būdą kaip didinti gimstamumą, bet valdžia, komiteto pirmininkas (Justas Džiugelis – ELTA) pranešinėja, kad tiesiog bus įvežinėjami imigrantai. Šnekant apie tautą, tauta mirs, lygiai tokiu pačiu laiku, kokiu prognozuoja demografai. Tai čia ne sprendimas, mes valstybę išgelbėsime, bet tautą palaidosime“, – penktadienį „Žinių radijui“ teigė R. Karbauskis.

„Jeigu tai yra sprendimas, nesuprantu apie ką šnekame ir kam tas Seimas yra. Seimas pirmiausia turi rūpintis valstybės ir tautos gerove, išlikimu ir visa kita, tai mūsų Konstitucijoje parašyta“, – pridūrė jis.

Politikas tvirtina, kad sprendimai susiję su migracijos procedūrų lengvinimu būtų naudingi verslui, tačiau nespręstų demografijos problemos iš esmės.

„Šioje vietoje suprantu abejonę, ginčą, kuris kyla, nes valdžia, darbo grupė, jos pirmininkas, išreiškia poziciją, kuri matyt yra aprobuota pas juos viename ar kitame lygyje, kad mes spręsime demografijos problemas per imigrantų atsivežimą. Taip, verslui tai yra gerai, valdžiai koks skirtumas, jokių problemų, nes jiems nusispjauti į žmones, narkotikų įteisinimas rodo, kad žmonių kiekis nėra aktualiausias klausimas“, – aiškino valstietis.

R. Karbauskis tikina pirmiausia pasisakantis už tai, kad būtų taikomos priemonės, leidžiančios didinti gimstamumą šalyje, nes kitu atveju nebus išsaugota tauta.

„Aš pirmiausia pasisakau už tai, kad būtų tos priemonės, kurios galėtų padidinti gimstamumą, spręsti tautos išlikimo klausimą, o visa kita yra sekantys dalykai, kurie yra po to. Jeigu mes nepadarome to, kad išsaugoti savo tautą ir nesirūpiname gimstamumo didinimu, tai tokiu atveju visa kita yra antraeiliai dalykai, kurie nėra aktualūs“, – sako politikas.

„Esmė yra demografinė prognozė. Ji politikams skirta tam, kad suprastų, kas atsitiks su mūsų tauta. Jie labai aiškiai sako, kad mūsų tauta išmirs“, – pridėjo jis.

Galiausiai LVŽS pirmininkas teigia, kad gimstamumas skatinimas yra daugelyje valstybių, kaip pavyzdį išskirdamas kaimyninę Lenkiją. Anot jo, tai viena iš valstybių, kuri daro viską, kad būtų didinamas gimstamumas ir praeitos kadencijos Seimas šią valstybę laikė pavyzdžiu, kalbant apie gimstamumo skatinimą.

„Mes 2016–2020 m. mokėmės iš jų (Lenkijos – ELTA), ne iš juodojo žemyno, kad reikia vaiko pinigų ir t.t. Tai kol kas dar nesuveikė taip, kaip mes tikėjomės, bet su tokiais vaiko pinigais, be abejonių, paskatinti gimdyti po trečią vaiką ir t.t. yra sunku, reikia juos didinti. Šioje situacijoje reikia spręsti, ar mes to norime, ar valstybei tai svarbu, man atrodo labai svarbu“, – pabrėžė R. Karbauskis.

Sulig 2022 metais veiklą baigusi Seimo Darbo grupė darbo rinkos problemoms spręsti Vyriausybei teikia rekomendacijas kaip tobulinti Lietuvos ilgalaikę demografijos ir migracijos politiką bei stabilizuoti šalies darbo rinką.

Jas darbo grupė siūlo perduoti Vyriausybės strateginės analizės centrui bei pavesti iki rugsėjo parengti strategiją demografinėms Lietuvos problemoms (depopuliacijai) spręsti – kartu su konkrečiu jos įgyvendinimo planu.

Taip pat raginama įvertinti galimybę parengti nacionalinį susitarimą, kuriuo demografinės problemos būtų pripažintos esmine grėsme valstybei.

Siekiant gerinti ar bent stabilizuoti demografinę šalies situaciją, darbo grupė rekomenduoja spartinti išvykusių Lietuvos gyventojų reemigraciją, užtikrinant sklandžią sugrįžusių žmonių reintegraciją. Taip pat siūloma aktyviau vystyti progresyvios šeimos politiką, sudarant šeimoms kuo palankesnes sąlygas auginti vaikus, gerinti sveikatos priežiūros kokybę, formuoti ilgalaikę migracijos politiką.

Be to, raginama panaikinti kvotas reikalingų profesijų darbuotojams bei atsisakyti Lietuvoje trūkstamų profesijų darbuotojų sąrašo, kas, anot išvadų rengėjų, yra papildomi ir nelogiški biurokratiniai ribojimai.

Dar darbo grupė rekomenduoja trumpinti visus migracijos procesus, nacionalinės vizos ir laikino leidimo gyventi išdavimo terminus, naikinti privalomą išlaukti penkių darbo dienų laikotarpį įregistravus darbo skelbimą, kai norima įdarbinti Lietuvoje trūkstama nepripažintos kvalifikacijos užsienietį.

Rytinėms ir pietinėms Lietuvos kaimynėms, kurių piliečiai esą kultūriškai artimesni ir dažniau renkasi dirbti Lietuvoje, siūloma nustatyti lengvesnes įdarbinimo procedūras, kaip yra Lenkijoje.