Byla, kurioje kaltintoja vos netapo kaltinamąja: įsisiūbavus priekabiavimo skandalui viskas pasisuko kita linkme

Vienas tokių – dabartinis kandidatas į Vilniaus merus M. Majauskas. Prieš penkerius metus kilus seksualinio priekabiavimo skandalui, jam pavyko išsaugoti Seimo nario mandatą, o dabar nusitaikė į sostinės vadovo postą, su viltimi, kad praeities šešėliai jo nepasivys.

Liudijo apie priekabiavimą

2018-aisiais tada 36-erių M.Majauską atsivijo maždaug penkerių metų senumo įvykiai, kai jis dar buvo tuomečio premjero Andriaus Kubiliaus patarėjas finansų ir ekonomikos klausimais.

Seksualiniu priekabiavimu politiką apkaltinusi mergina televizijai „Info TV“ pasakojo su M.Majausku susipažinusi, kai dar buvo moksleivė, tiesa, pilnametė.

Į kavinėse vykusius pasikalbėjimus premjero patarėjas esą kviesdavęsis gerokai už save jaunesnes merginas, pasakodavęs apie politiką ir siekdavęs jas nugirdyti. Vedęs ir dvi dukras auginantis vyras esą turėdavęs tikslą merginas prisivilioti į savo butą Senamiestyje. Kartą jame atsidūrusi ir „Info TV“ pašnekovė.

Mergina papasakojo, kad baigiantis vakarui išgėręs premjero patarėjas pareiškė norą užeiti į netoliese esančius jo namus esą kažko pasiimti.

Alkoholio nevartojusi moksleivė nieko blogo neįtarusi ir ėjusi kartu, bet netrukus esą patyrusi M.Majausko priekabiavimą: „Apsikabino per liemenį ir pradėjo bučiuoti kaklą, pradėjo atseginėti mano suknelę, pradėjo sakyti, kad manęs nori, kad trokšta, koks gražus kūnas.

Mane sukaustė didžiulė baimė ir išgąstis, beprotiškai drebėjau, nieko negalėjau padaryti. Jis turbūt suprato, kad aš baisiai drebu ir jam nieko nepavyks. Jis jau buvo nusirengęs ir bandė temptis į lovą, bet aš buvau suakmenėjusi. Ir nesugebėjau nieko normaliai ištarti. Ir jis tada, lyg ir supratęs, kad neišeis nieko čia padaryti, sako: gerai, gal tu man per tyra.“

Mergina sakė nepasinaudojusi vyro siūlymu likti nakvoti jo bute ir pabėgo pas draugę.

G.Landsbergis buvo apstulbintas

Seimo narys dar prieš pasirodant „Info TV“ reportažui išplatino pareiškimą, kuriame neigė informaciją apie galbūt nederamą elgesį. Vis dėlto dėl kilusio skandalo M.Majauskas viešai atsiprašė savo žmonos Ievos.

Priekabiavimą neigęs parlamentaras tąsyk pareiškė, kad vadovaujasi aukščiausiais standartais ir, neturėdamas visuomenės pasitikėjimo, nebegali eiti Seimo Savižudybių ir smurto prevencijos komisijos pirmininko pareigų, taip pat pranešė stabdantis narystę Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijoje.

Nors kai kurie parlamentarai ėmė kalbėti ir apie galimą apkaltą, iš Seimo M.Majauskas trauktis neketino.

TS-LKD partijos pirmininkas Gabrielius Landsbergis anuomet žinią apie bendražygį įvertino taip: „Situacija šokiruoja, esame apstulbinti.“ Jis pridūrė, jog nebuvo jokių signalų apie galbūt nederamą kolegos elgesį.

Save pateikė kaip auką

M.Majausko skandalas atsidūrė naujienų portalų ir laikraščių pirmuosiuose puslapiuose, ūžė socialiniai tinklai, kelti į viešumą prievartos ir seksualinio priekabiavimo problemą prieš moteris ragino judėjimas „MeToo“.

M.Majauskui teko viešai aiškintis, kiek merginų yra peržengę jo namų sostinės Senamiestyje slenkstį, taip pat ar pavyzdinės šeimos ir kovotojo su bet kokiu smurtu įvaizdį kūrusio politiko elgesys su jomis neperžengė padorumo ribų.

Skandalo įkarštyje M.Majauskas 2018-ųjų kovą davė interviu „Lietuvos ryto“ žurnalistui, kuriame painiai aiškino susiklosčiusią situaciją.

– Jūs viską neigiate ir tvirtinate, kad nieko panašaus nebuvo. Bet kaip tada galite paaiškinti, kodėl toks merginos liudijimas atsirado? – „Lietuvos rytas“ paklausė M.Majausko.

– Nenoriu kelti sąmokslo teorijų. Galbūt tai, kas vyksta, yra dalis viešo gyvenimo ir tokia jo kaina.

– Vis dėlto ar bandėte atsakyti į klausimą: kodėl jūs? Juk turėtų būti koks nors paaiškinimas: ar tai yra kažkieno noras jus sukompromituoti, o gal praeityje būta ko nors panašaus?

– Tikrai nenoriu daryti kokių nors išvadų, nes bet kokie mano svarstymai, kad tai gali būti sąmokslas, susidorojimas ar šantažas, gali būti vertinami kaip bandymas diskredituoti tuos asmenis, kurie kalba apie smurtą visuomenėje. Aš iki šiol labai nuosekliai skatinau žmones apie tai prabilti. Mano galva, tai labai svarbi smurto prevencijos dalis. Kalbėti apie tai būtina, nors ir kaip man šiandien būtų skaudu apie save girdėti dalykų, kurių nebuvo.

– Kaip manote, kokios naudos ir kam duoda viešas kalbėjimas apie jūsų atvejį?

– Aš negaliu objektyviai vertinti savo situacijos. Galiu tik pakartoti, kad viskas, kas pasakyta apie mane, yra netiesa, o vertinimą palieku visuomenei.

– Jūs vadovaujate Seimo Savižudybių ir smurto prevencijos komisijai (kilus skandalui M.Majauskas pareiškė pasitraukiantis iš šių pareigų. – Red.), todėl turėtumėte atpažinti įvairų smurtą, taip pat daug kalbate apie judėjimo #meToo iškeltas problemas ir Lietuvoje paviešintas seksualinio priekabiavimo istorijas. Ar jūsiškę istoriją teoriškai būtų galima priskirti prie tokių?

– Šiuo atveju man sunku objektyviai vertinti. Nors aš kategoriškai neigiu tai, kas apie mane buvo pasakyta, noriu, kad žmonės kalbėtų apie savo išgyvenimus ir visi panašūs atvejai būtų vertinami labai rimtai.

Prokurorams – kita užduotis

Ir nors atrodė, kad visi kaltinimai netrukus smogs M.Majausko politinei karjerai ir galbūt net užtrauks baudžiamąją atsakomybę, viskas netikėtai pasisuko kita linkme: paties M.Majausko prašymu Vilniaus apylinkės prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo šmeižto prieš parlamentarą, tačiau atsisakė tirti, ar šis galimai seksualiai priekabiavo prie viešai apie tai prabilusios merginos.

Prokuratūra teigė, kad ikiteisminis tyrimas dėl priekabiavimo nebuvo pradėtas neradus nusikalstamos veikos sudėties: pagal turimus duomenis nenustatyta tarnybinio ar kitokio priklausomumo tarp M.Majausko ir „Info TV“ redakcijai duomenis pateikusio asmens.

Bet M.Majausko užmojai priversti galimus jo klystkelius paviešinusią merginą išsižadėti savo žodžių taip ir liko neįgyvendinti, nes „Info TV“ laidos kūrėjai, vadovaudamiesi įstatymo suteikta teise į informacijos šaltinio paslaptį ir norėdama merginą apsaugoti, atsisakė atskleisti jos tapatybę.

Prokuratūros prašymą įpareigoti žurnalistus atskleisti informacijos šaltinį Vilniaus miesto apylinkės teismas bei Vilniaus apygardos teismas atmetė, todėl 2018-ųjų birželį ikiteisminis tyrimas buvo sustabdytas.

Į Seimą atsivedė savo dukteris

Vis dėlto abejonės dėl parlamentaro nekaltumo neišsklaidė – Seimo narių grupė kreipėsi į Seimo Etikos ir procedūrų komisiją, prašydama ištirti ne tik galimai nederamą M.Majausko elgesį su moksleivėmis, bet ir jo veiksmus po asmenų liudijimų kilusio skandalo.

„Lietuvos ryto“ televizijos laidoje „24/7“ 2018-ųjų rudenį buvo teigiama: „M.Majauskas gero vyro ir tėvo įvaizdžiu bandė pavergti rinkėjų širdis, o dabar sakoma, kad jis abi savo dukteris vedasi į Seimą. Seime su mergaitėmis politikas pasirodė nenumaldomai artėjant Seimo Etikos komisijos posėdžiui“.

„Buvo dukras atsivedęs į Seimo Biudžeto ir finansų komitetą. Gal bandoma prisidengti jomis – geras tėvas, šeimos globėjas“, – tada svarstė Seimo narys Stasys Jakeliūnas.

Seimo Etikos ir procedūrų komisija turėjo apsispręsti – tirti ar netirti M.Majauską dėl spaudimo, daromo merginoms, prabilusioms apie seksualinį politiko priekabiavimą.

„Taisyklės visiems Seimo nariams turi būti vienodos. Jeigu turime liudijimus ir M.Majausko atveju – jie aiškūs, kaip ir nagrinėjome Kęstučio Pūko atveju. Aš turiu studenčių, kurios dar iki tos istorijos, kai buvo išviešinta, man pasakojo, kas darėsi mokymuose, į Nidą važiuodavo su mokinių parlamentu. Tai buvo vaikai, jie neturėjo pilnametystės“, – „Lietuvos ryto“ televizijos laidoje „24/7“ teigė Seimo narė Aušra Maldeikienė.

Bet atrodo, kad gero tėvo įvaizdis galėjo nulemti balsavimo rezultatą politiko naudai. Keturiems balsavus už tyrimą, keturiems prieš, nuspręsta Seime tyrimo nepradėti. M.Majauską Etikos komisijoje užjautė ne tik tos pačios partijos vyrai, bet ir dvi moterys.

Ona Valiukevičiūtė tuo metu darbavosi dėl seksualinio priekabiavimo iš Seimo priversto išeiti K.Pūko kabinete. K.Pūkas iš Seimo išėjo, O.Valiukevičiūtė atėjo. Bet seksualiniu priekabiavimu apkaltinto M.Majausko jai pagailo.

„Jis viešai pasakė, kad labai nori susigrąžinti įsižeidusią šeimą. Tai ne penktoji žmona, o pirmoji. Jo teigimu, tyrimas visa tai sugriautų. Taip mano ir jo šeima“, – kalbėjo tuometė Seimo Etikos ir procedūrų komisijos narė O.Valiukevičiūtė.

Gailestinga pasirodė ir Seimo Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkė Rita, kurios balsas buvo lemiamas: „Visi žinome, kad ta istorija kirto per Seimo nario reputaciją. Jis prarado komisijos pirmininko postą, iš visuomenės informavimo priemonių girdime, kad jis nori išsaugoti šeimą ir šiuo metu deda pastangas, kad tai padarytų“.

„M.Majausko prašymu pradėtas tyrimas dėl šmeižto prieš jį Judo darbą padarė – merginas įbaugino. Net ir tą pačią, kuri išdrįso kalbėti viešai. Ji žino, kad jeigu toliau kalbės, jai bus pateiktas civilinis ieškinys. O baimė ir verčia tylėti. O tas, kuris pasėjo baimę, ir toliau dirba Smurto prevencijos komisijoje. Iš jos ir prašomas nesitraukia“, – „Lietuvos ryto“ televizijos laidoje „24/7“

„Man neramu, kad kai vyksta komisijos posėdžiai, ateina kviestiniai svečiai ir kalba apie smurtą – ten yra galimai įtariamas Seimo narys. Nėra patogu taip kalbėti ir ieškoti sprendimo būdų, kai akys vis krypsta į vieną komisijos narį. Be to, atsirado baimė ir niekas nedrįsta pasakyti tiesos.

Pats komisijos narys įnešė į mūsų valstybę abejonę, ir tu nežinai, ar gali drąsiai kalbėti, ar ne“, – laidoje teigė Seimo Savižudybių ir smurto prevencijos komisijos pirmininkas Robertas Šarknickas.

„Lietuvos ryto“ televizijos laidoje „24/7“ buvo pabrėžta, kad K.Pūko apkaltos atveju nė vienos liudijusios merginos tapatybė nebuvo paviešinta. Tai galima buvo pažadėti ir M.Majausko tyrime. Žinančių, kaip teigta, yra nemažai.

„Koks buvo M.Majausko elgesys, žino visi jauni konservatoriai, tik jie nenori prabilti, nes visi konservatoriai. O taip tai viskas aišku, man ir pats jaunimas pasakojo, kad tikrai taip buvo – ir prašydavo, kad palydėtų į namus, nes kažką pamiršo“, – pasakojo buvusi Seimo narė Vida Marija Čigriejienė.

„Mane domina ne M.Majausko istorija, o visuomenės nuomonė silpnesniųjų atžvilgiu, nes M.Majauskas yra galios pusėje. Jis yra jaunas, o viena mergina, paklausta, kodėl leidosi, atsakė: „Žinote, jis gi buvo premjero patarėjas.“ Bet ar tai reiškia, kad kiekvienam gali nusileisti? Deja, mūsų visuomenėje tokie dalykai yra gajūs“, – „Lietuvos ryto“ televizijos laidoje „24/7“ tąkart teigė Seimo narė A.Maldeikienė.

Seksualinio priekabiavimo skandalo purslams ėmus rimti, M.Majauskui šeimos žmogaus įvaizdis, panašu, tapo nesvarbus. Politikas jau tą patį 2018-ųjų rudenį pasuko skirtingais keliais su žmona Ieva, o praėjus vos keliems mėnesiams pristatė naują draugę – 12 metų jaunesnę Lina Svidinskaitę. Dabar pora augina du pametinukus sūnus.

Liudyti išdrįso toli gražu ne visos

Tuometė „Info TV“ televizijos žurnalistė Indrė Makaraitytė 2018-aisiais portalui delfi.lt teigė, jog mergina, liudijusi, kokius išgyvenimus patyrė dėl nederamo politiko elgesio, nėra vienintelė, su kuria kalbėjosi „Info diena“: „Ne visoms užtenka drąsos po tokio politiko elgesio, kuris skyrėsi nuo jo žodžių ir kaitaliojosi kiekvieną dieną, iškilus aikštėn šiai istorijai, ir labai audringos dalies visuomenės reakcijos, viešinti savo skaudžiausius išgyvenimus. Bet žmonės laisvėja ir drąsėja, moterys vis daugiau kalba“.

M.Majausko elgesį I.Makaraitytė taip pat palygino buvusio parlamentaro K,Pūko, kuris taip pat buvo sulaukęs įtarimų dėl seksualinio priekabiavimo: „M.Majausko reakcija yra tokia pat kaip ir K.Pūko. Jis taip pat buvo apskundęs „Info dieną“, kuri atskleidė jo nederamą elgesį, dėl šmeižto. K.Pūko Seime jau nebėra“.

Tuo tarpu žurnalistė Rūta Juknevičiūtė, „Info TV“ kalbinusi nederamu seksualiniu M.Majausko elgesiu pasiskundusią merginą, LNK televizijos laidoje „Valanda su Rūta“ pateikė daugiau judviejų pažinties detalių.

„Su aptariama mergina susipažinau per trečiuosius asmenis, mes pradėjome bendrauti, kelis kartus susitikome, daug susirašinėjome. Aš mačiau visą procesą, ko gero, dabar jau nuo tos pačios pradžios, nuo užuomazgų praėjo daugiau nei mėnuo. Aš mačiau, kad jai buvo labai sunku pasiruošti tai viešai išpažinčiai, kiek nervų tai kainavo.

Turbūt daug žmonių įsivaizduoja, kad tie, kurie kalba nerodydami veido, nesuvokia, kad už tuos žodžius gali tekti atsakyti. Jie puikiai suvokia, kad tai, ką pasakys, nebus kažkoks šiaip pašnekėjimas, kad tai turės pasekmes ir jų gyvenimui – gal ir tiesiog emocines, ir tam žmogui, apie kurį kalbama. Mergina puikiai tai suprato“, – tikino žurnalistė.

Pasak R.Juknevičiūtės, mergina kelias savaites galvojo, ar to tikrai reikia, bet vis dėlto prabilo. Paklausta, kodėl ji norėjo išlikti anonime, žurnalistė aiškino to priežastis puikiai supratusi po istorijos paviešinimo – žvelgdama į komentarus, viešąją nuomonę.

„Įsivaizduokite, ką reikštų jai prabilti viešai, parodant savo veidą. Ji sulauktų dar didesnio puolimo. Dabar net aš pati skaitydama komentarus kartais galvoju: „Po velnių, jei žinotų žmonės, kas ji tokia, jie su šakėmis ateitų, surastų kaltą, apkaltintų“. Aš suprantu, kodėl mergina viešai nenorėjo kalbėti. Tai būtų vieša savižudybė“, – LNK televizijos laidoje „Valanda su Rūta“ pripažino R.Juknevičiūtė.

Įsitikinusi, kad mergina nemelavo

Pasidomėjus, ar jai pačiai nekilo minčių, gal ši istorija gali būti netikra, R.Juknevičiūtė laidoje „Valanda su Rūta“ aiškino maksimaliai patikrinusi informaciją: „Aš mačiau, kokia ji yra pažeidžiama ir trapi toje istorijoje, neįžvelgiau nieko, jokio pagrindo, dėl ko ji galėtų sakyti netiesą, kodėl galėtų meluoti.

Maža to, mergina gali labai detaliai papasakoti apie tą vakarą. Pavyzdžiui, iš kokios gatvės yra įėjimas į M.Majausko butą, daugmaž kelintas ten aukštas, koks yra kambarių išdėstymas, kokios spalvos dominavo, kokią knygą ji vartė svetainėje. Nemanau, kad žmogus, kuris turi susikūręs kažkokią melo teoriją, taip detaliai galėtų viską prisiminti“.

R.Juknevičiūtė papasakojo bendravusi su merginos pažįstamais, pas kuriuos ji tą vakarą iš M.Majausko buto pabėgo, ir šie istoriją patvirtino: „Yra daugiau merginų, kurios buvo tame bute. Na, bet tai – jų reikalas, kodėl jos nori ar nenori kalbėti, nereikėtų įvykiams užbėgti už akių. Yra įvairių istorijų. Nenoriu sakyti, kad visais atvejais tai buvo būtinai seksualinis priekabiavimas. Galbūt ten buvo istorijų, kai pačios merginos norėjo likti.

Tačiau yra ir šaltinių, kurie gali patvirtinti, pasakoja apie sistemingą M.Majausko elgesį. Pavyzdžiui, tai yra tiesa, kad jis leisdavo laiką su jaunimu baruose, kad kartais tokie pasisėdėjimai pasibaigdavo pas jį bute, nevengiama alkoholio. Tai ne nuodėmė, visi buvo pilnamečiai, bet tie vakarėliai užsibaigdavo ir keliese. Yra žmonių, kurie gali tai patvirtinti. Kodėl jais netikėti?“.

Paklausta, kodėl mergina apie nederamą M.Majausko elgesį prabilo praėjus daug laiko po įvykio, „Info TV“ žurnalistė R.Juknevičiūtė LNK televizijos laidoje „Valanda su Rūta“ sakė, kad

kartais tokioms istorijoms reikia laiko. Minima mergina, kai aptariamas įvykis nutiko, buvo moksleivė, nežinojo, kam ką turėtų pasakyti, jautė didelę gėdą.

Be to, ji negalėjo įsivaizduoti, kur tuomet pakryps jos karjera, o M.Majauskas buvo vienos didžiausių šalies partijų narys: „Ją įskaudino ta politinė galbūt dviveidystė, kaip ji sako. M.Majauskas, anot jos, į rinkimus, į Seimą ėjo po šeimos vertybių vėliava ir, kaip ji supranta, tos deklaruojamos vertybės visiškai neatitiko to, kas vyko realiame gyvenime“.