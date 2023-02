G. Landsbergis: tikiuosi, kad ES parodyta vienybė užtikrins, jog Kinija neteiks ginklų Rusijai

Bet, pasak jo, negalima ignoruoti, kad tarp Rusijos ir Kinijos egzistuoja „Beribės partnerystės“ sutartis.

„Lygiai prieš metus, tarp Rusijos ir Kinijos buvo sudaryta beribės partnerystės ir draugystės sutartis. Mūsų nuomone, tai gali apimti ir ginklų tiekimą Rusijai. Tačiau tikiuosi, kad per metus pakankamai parodėme, kad Vakarai sugeba likti vieningi ir gali parodyti šią vienybę per sankcijų taikymą ir politinį izoliavimą. Ir tikiuosi, kad tokie veiksmai verčia valstybes, kurios nori padėti Rusijai, pagalvoti ar verta to imtis“, – žurnalistams Briuselyje sakė G. Landsbergis.

Visgi, jeigu Kinija nuspręstų teikti ginklus Rusijai, ES turėtų reaguoti sankcijomis, tvirtina G. Landsbergis. Jo teigimu, negalima būtų leisti, kad būtų sudaryta tokia sąjunga vykdyti agresiją prieš ES valstybę kandidatę.

„Tokiu atveju turime pasiųsti labai stiprų signalą, kad galime priimti sprendimus ir susitarti dėl sankcijų, dėl izoliacijos ir kitų dalykų. Negalime leisti, kad beribė partnerystė pavirstų sąjungą prieš valstybę, kuri yra mūsų kaimynystėje, kuri yra Europos Sąjungos kandidatė. Būtų neįsivaizduojama, jei neturėtume atsakymo“, – tvirtino G. Landsbergis.