Ž. Pinskuvienė kovos dėl prezidento posto? Regionų partijos lyderis J. Pinskus svarsto iškelti žmonos kandidatūrą

„Bandysim, kaip partija mes vis tiek turėsim kelt kandidatus ir į Prezidentus, ir į europarlamentą, ir Seimo rinkimus. Kaip ir žinoma, sekančiais metais bus trys rinkimai. Mes stengsimės dalyvauti visuose trijuose, nes mūsų žmonės jau dabar ateis dauguma patyrusių po šių rinkimų. Manau, bus rezultatai žymiai geresni. Ir, aišku, išnaudosim Živilę Pinskuvienę, kiek ji pati leis. Čia ne partijos pirmininkas spręs, o suvažiavimas“, – pirmadienį ELTA surengtoje spaudos konferencijoje teigė partijos lyderis J. Pinskus.

„Manau, kad aš tą kandidatūrą tikrai bandysiu kelti, kad ji išeitų į nacionalinę politiką daugiau, nes manau, kad jau dabar tikrai galim žymiai daugiau padaryti Lietuvos mastu“, – apie Ž. Pinskuvienės potencialą partijoje ir nacionalinėje politikoje kalbėjo J. Pinskus.

Pasak jo, Ž. Pinskuvienė šių rinkimų metų padėjo regionų partijai įgauti žinomumo. J. Pinskus neslėpė, kad jos charizma ir žinomumą partija išnaudoja ir dabar.

„Iš tikrųjų mes ir dabar Živilę Pinskuvienę, labai išnaudojam jos charizmą, jos žinomumą ir visoje Lietuvoje“, – pažymėjo Seimo narys.

„Nes, iš tiesų, jos žinomumas žymiai didesnis negu mūsų partijos. To žinomumo Regionų partijai trūko, kadangi mūsų partijai pusantrų metų. To žinomumo labai trūko. Ir per pusantrų metų pasiekti tokius rezultatus, su tokiais finansais, tai aš manau, kad... Vėlgi, didžiulis indėlis yra ir Živilės Pinskuvienės prie šito prisidėjimas“, – akcentavo J. Pinskus.

Širvintų rajono savivaldybėje rinkimus pirmojo turo metu laimėjo Lietuvos regionų partijos kandidatė Ž. Pinskuvienė. Ji surinko 78,27 proc. rinkėjų balsų.

Regionų partija Širvintų rajono savivaldybėje iškovojo 16 mandatų.

ELTA primena, kad savivaldos rinkimuose sėkmė labiausiai šypsojosi Lietuvos socialdemokratų partijai – partija jau laimėjo mero postus 10 savivaldybių. Liberalų sąjūdis užsitikrino keturias merų pozicijas, Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai laimėjo mero postus poroje savivaldybių.

Iš 60 savivaldybių, 26-iose antrojo turo nebereikės – ten merai išrinkti pirmajame ture.