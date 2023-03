Lietuvos karinės žvalgybos vadovas įvardijo, kiek laiko Rusija gali tęsti karą Ukrainoje

„Vertiname, kad resursų, kuriais disponuoja Rusija šiandien, tų išteklių tokio pačio intensyvumo karui, kokį matome šiandien, užtektų dar dviem metams“, – nurodė E.Paulavičius.

„Rusija Šaltojo karo metu kaupė ginkluotę ir techniką. Vertiname, kad ji jos turi pakankamai, jog ateinančius dvejus metus galėtų tęsti konfliktą. Be abejo, tai nėra kokybės klausimas. Kalbame labiau apie kiekybę.

Bet ir tai, ką jau šiandien traukia iš sandėlių ir naudoja Ukrainos fronte – tankus T-62, kitą pasenusią ginkluotę, ji naikina ukrainiečių pajėgas, Ukrainos infrastruktūrą, daro didžiulę žalą“, – pridūrė jis.

E.Paulavičius pastebėjo, kad laikotarpis, kurį Rusija galės kariauti, taip pat priklausys nuo Rusiją remiančių valstybių – Irano, Šiaurės Korėjos, kurios remia Kremlių ginkluote.

„Jeigu atmestume visas tas pašalines aplinkybes ir vertintume pačios Rusijos turimas galimybes tęsti karą, vertinant strategines atsargas, kiek jie turėtų technikos, amunicijos, ginkluotės, tai šiandien ji turi tokius resursus, kad dvejus metus galėtų tęsti būtent tokio intensyvumo karą, kokį matome šiandien“, – įvertino jis.

Tuo pačiu E.Paulavičius nurodė, kad karinė žvalgyba nemato sąlygų artimiausioje perspektyvoje pasikeisti režimui. Tiesa, karinės žvalgybos vadovas pabrėžė, kad Rusijos agresijos problema nėra susijusi vien tik su valdžios vertikalę Rusijoje realizavusiu Vladimiru Putinu.

„Reikia turėti galvoje, kad yra susiformavęs taip vadinamas kolektyvinis Putinas. Tad net nesant V.Putino, turėtų praeiti labai daug laiko, kol visa tauta suprastų padariusi didžiulę klaidą ir keistų savo strateginius tikslus iš imperialistinių į kitokius. Tikslus, kurie leistų sugyventi valstybėms kaimynystėje“, – pastebėjo jis.

Be to, E.Paulavičius nurodė, kad šiuo metu Rusija Ukrainoje turi daugiau karinių pajėgumų nei karo pradžioje.

„Šiandien negalime savęs raminti, kad Rusija pralaimi karą, yra silpna, o jos keliamas pavojus kažkaip sumažėja. Ukraina šiandien nelaimėjo karo, taip, kaip ir Rusija dar jo nepralaimėjo.

Sprendimas pradėti karą buvo Rusijos strateginė klaida, ji, be abejo, Maskvai kainuos labai brangiai, bet Rusija šiuo metu okupavo penktadalį Ukrainos teritorijos. Nepanašu, kad ji prarastų ryžtą užgrobti jos daugiau, be to, resursų tęsti karą Rusija turi dar pakankamai ilgam laikui“, – kalbėjo E.Paulavičius.