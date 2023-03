Ukmergės žinią apie Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę paskelbė būgnų gausmas

„Pavasarį ir Lietuvos nepriklausomybę, kaip ir kasmet, paskelbėme, žadinome būgnų ritmu. Ši tradicija, kai visa Ukmergė tiesiog iš visų aidi įvairių perkusinių instrumentų muzika, nebeatsiejama nuo miesto gyvenimo. Be to, 2023-ieji Ukmergės jubiliejiniai metai. Visus metus švęsime 690-ąjį miesto gimtadienį. Būgnai ir jiems giminingi instrumentai Ukmergėje skambėti pradėjo jau kovo 9 d. ir vis labiau skambėjo, kol pasiekė tokį skambesį, kad jų garsas gal net nuėjo per visą Lietuvą“, – džiaugėsi Ukmergės švente jos meras Rolandas Janickas.

Festivalis – ryškiausias Rytų Europoje

Tarptautinis perkusinės muzikos festivalis „Percussion Ukmergė“ 2021 m. per COVID-19 ligos pandemijos karantiną buvo padaręs vienintelę pertrauką.

Festivalio idėjos autorė, buvusi Ukmergės Kultūros centro vadovė Eugenija Vaitkienė su kolegomis, nenorėdami nusileisti Vilniui, Kaunui, Klaipėda ar Birštonui kur nuo seno vyksta ne tik džiazo, bet ir kiti muzikos renginiai sumąstė, kad miestą galėtų garsinti profesionalios perkusinės muzikos festivalis. Ir kad jis prasidėtų ne bet kada, o būtent Kovo 11-osios išvakarėse.

„Prieš aštuoniolika metų Ukmergėje įvyko pirmasis būgnų ir perkusijos festivalis. Kai prieš kelerius metus buvo atvykęs pasaulinio garso perkusininkas iš Belgijos Ludwigas Albertas stebėjosi, kaip mums pavyksta sukviesti tiek daug įdomių, profesionalių muzikantų. Jo manymu, Ukmergės perkusinės muzikos festivalis – ryškiausias Rytų Europoje“, – kalbėjo festivalio koordinatorė Gražvyda Tušienė.

Suvažiuoja ryškiausios žvaigždės

Rengiant perkusinės muzikos festivalius, Ukmergei pasisekė, kaip nė vienam kitam Lietuvos miestui, nes festivalio meno vadovu nuo 2014 m. sutiko būti vienas garsiausių Latvijos ir Europos perkusininkų, Latvijos Nacionalinės filharmonijos orkestro perkusininkų grupės vadovas, Latvijos Nacionalinės operos muzikantas, profesorius Edgars Saksons. Jis kasmet kuria festivalio programas, kurios ne kartą yra nustebinę net pačius ryškiausius atlikėjus.

Ukmergėje yra grojęs pasaulinio garso muzikantas Filippo Lattanzi iš Italijos. Jis grojo ir solo, ir su Lietuvos kameriniu orkestru.

Grojo Ukmergėje ir perkusijos žvaigždės Ney Rosauro (Brazilija-JAV), Nebojsa Jovan Zivkovic (Vokietija), maršinės perkusijos virtuozas Jamal Moore (JAV), perkusininkų ansamblis NSA (Olandija), Jazz trio „Vein trio“ (Šveicarija) marimbininkas L. Albertas (Belgija), Antonio Santangelo (Italija).

Paklausta, ar ne per mažai Lietuvoje žinomas ir garsinamas Ukmergės perkusinės muzikos festivalis, G. Tušienė šyptelėjo: „Kas domisi, kam svarbus mūsų festivalis tikrai apie jį žino. Visi bilietai į šių metų koncertus buvo parduoti dar gerokai iki festivalio pradžios. Salės – sausakimšos ir Ukmergėje, ir Anykščiuose“.

Festivalyje grojo ir ukmergiškiai

Kovo 11-ąją „Percussion Ukmergė 2023“ vainikavo iškilmingas koncertas, kuriame skambėjo Carlo Orffo kantatos „Carmina Burana“ aranžuotė perkusiniams instrumentams. Kūrinį atliko Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“, Jungtinis Lietuvos ir Latvijos perkusininkų ansamblis – „Perpetuum Ritmico“ (Latvija), „Giunter Percussion“ (Lietuva), operos dainininkė iš Latvijos Gunta Gelgotė (sopranas), dainininkas iš Norvegijos Stein Skjervold (baritonas) ir Lietuvos tenoras Algirdas Bagdonavičius. Koncerto dirigentas – svečias iš Prancūzijos, ilgą laiką gyvenęs ir dirbęs Maltoje Brian Schembri.

O didžiausiu „Percussion Ukmergė“ festivalių pasiekimu laikytina mušamųjų instrumentų klasės, kuriai vadovauja žinomas muzikantas ir kompozitorius Arnas Mikalkėnas, įkūrimas Ukmergės Meno mokykloje. Du šios klasės auklėtiniai su profesionaliais muzikantais jau pasirodė šių metų festivalyje.

Perkusijos garsai skambės ir per miesto gimtadienį

Pastaruosius kelerius metus festivalio koncertai vyksta ne tik kovo mėnesį. Miesto šventės išvakarėse miške šalia Ukmergės esančiame Didžiosios Kovos apygardos parke bus parodytas muzikinis projektas „Simfonija iš Šiaurės Jeruzalės“, kuriame dalyvaus Šv. Kristoforo kamerinis orkestras iš Vilniaus, „Lietuvos“ ansamblio ir kiti kviestiniai muzikantai, multiinstrumentalistas iš Izraelio Yaron Cherniak, operos dainininkas Rafailas Karpis (tenoras).

Miesto šventės metu (gegužės 27 d.) savo muzikinius gabumus galės išbandyti ir kiekvienas ukmergiškis. Eitynių dalyviai, atžygiavę į Kęstučio aikštę bus mokomi groti kas šaukštu, kas tuščiais buteliais, kas kokiais senoviniais būgnais. Kitaip tariant viskuo, kuo galima išgauti garsą.

Maloniai kviečiame visus dalyvauti ne tik Ukmergės 690 m. jubiliejinėje miesto šventėje gegužės 26–28 dienomis, bet ir kituose renginiuose, kurie truks ištisus metus.

Daugiau: https://ukmerge690.lt/programa/