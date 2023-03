„Baltosios pirštinės“ apie K. Tubio ir D. Štraupaitės atvejus: VRK priimti sprendimai kelia riziką rinkėjams

Be to, rinkėjai gali būti suklaidinti dėl prieštaringos viešojoje erdvėje sklindančios informacijos ir galimų neatitikimų balsavimo biuleteniuose, skelbiama rinkimų skaidrumą visoje Lietuvoje užtikrinančios organizacijos „Baltosios pirštinės“ pranešime žiniasklaidai.

Pranešama, kad Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui (LVAT) panaikinus Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) sprendimą dėl Kęstučio Tubio pašalinimo iš rinkimų, VRK nusprendė anuliuoti pirmąją išankstinio balsavimo dieną savo valią išreiškusių Anykščių rajono rinkėjų balsus.

Piliečiams balsuoti išankstiniame balsavime teisė yra suteikta dėl to, jog dalis jų dėl asmeninių priežasčių negali balsuoti rinkimų dieną (sekmadienį), kai kuriems rinkėjams net ir išankstinio balsavimo metu pilietinės pareigos atlikimui yra tinkama viena iš trijų dienų. Dėl to bent dalis iš maždaug 100 šiandien balsą atidavusių Anykščių rajono gyventojų visiškai praranda teisę dalyvauti pakartotiniame balsavime. Be to, šie rinkėjai, kaip buvo teigiama VRK posėdyje, nebus informuojami asmeniškai, todėl tikėtina, kad jie net nesužinos, jog turėtų balsuoti dar kartą.

„Baltosios pirštinės“ taip pat įžvelgia riziką, kad gali pasitaikyti atvejų, kai rinkėjams išduodami negaliojantys biuleteniai, kuriuose nurodytas trečią vietą pirmajame ture užėmęs kandidatas. Jų teigimu, šis klausimas aktualus ne tik Anykščių rajono rinkėjams, kuriems tinkami biuleteniai turės būti išduodami bet kurioje Lietuvos savivaldybėje rytoj 7 valandą atidarius išankstinio balsavimo vietas, bet ir Visagino savivaldybės rinkėjams, kuriems antrojo turo kandidatų sąrašas buvo pakeistas pirmadienį, likus mažiau nei 12 valandų iki išankstinio balsavimo pradžios.

Tiesa, dėl rinkimų Visagine, VRK dar pirmadienio vakarą patvirtino, kad tiek išankstinio, tiek pakartotinio balsavimo, dienomis Visagino rinkėjams bus išduodami atnaujinti biuleteniai su Erlando Galaguzo ir D. Štraupaitės pavardėmis.

Vis dėlto, pasak „Baltųjų pirštinių“, matant savivaldybių ir apylinkių rinkimų komisijų daromas pasikartojančias rinkimų organizavimo klaidas, „Baltosios pirštinės“ neatmeta galimybės, kad gali pasitaikyti nesusipratimų.

„Primename, kad biuletenį su neteisingai nurodytais kandidatais gavęs rinkėjas turi reikalauti naujo biuletenio. Balsavimui panaudojus senąjį biuletenio variantą, jie balsų skaičiavimo metu būtų pripažinti negaliojančiais“, – skelbiama organizacijos pranešime žiniasklaidai.

Pridedama, kad Anykščių rajono ir Visagino savivaldybių rinkėjai taip pat kol kas neturėtų vadovautis Vyriausiosios rinkimų komisijos tinklalapyje paskelbtais pirmojo rinkimų turo rezultatais. Nors sprendimas dėl Visagino mero rinkimų priimtas dar vakar, VRK per parą vis dar nepataisė informacijos apie į antrąjį turą patekusius kandidatus.

„Baltosios pirštinės“ praneša šioje situacijoje įžvelgiantys galimą rinkėjų klaidinimą, dėl kurio dalis gyventojų taip pat gali nepasinaudoti rinkimų teise.

Primenama, kad kovo 13 d. VRK sprendimu Visagino savivaldybės mero rinkimų pakartotiniame balsavime dalyvauja Erlandas Galaguz ir Dalia Štraupaitė, o kovo 14 d. sprendimu – Anykščių rajono savivaldybės mero rinkimų pakartotiniame balsavime dalyvauja Kęstutis Tubis ir Dainius Žiogelis.