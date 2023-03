10 įžvalgų apie rinkimus: nuo V. Benkunsko ir A. Zuoko kovos – iki stebuklo prie Riešės ir ženklo Darbo partijai

Šiuose rinkimuose buvo perrinkti net 38 merai iš 60, o rinkėjai skaudžiausiai kirto konservatoriams, kurie per antrąjį turą džiaugėsi ypatingai svarbia, bet vienintele pergale Vilniuje.

„Antras turas parodė, kad ne viską savivaldos rinkimuose lemia asmenybės. Konservatoriai buvo baudžiami – kitaip jų pralošimų regionuose nepaaiškinsi. Atitinkamai socialdemokratai, valstiečiai pasirodė geriau, nei paaiškintum jų merų asmenybėmis. Čia pamoka ir man pačiam – laikytis teorinių prielaidų 100 proc., nes prognozėse pervertinau kelis konservatorius mažesnėse savivaldybėse“, – rinkimus feisbuke vertino politologas Mažvydas Jastramskis.

Kone skambiausios antrojo rinkimų turų pergalės – ties sostine. Po intrigos konservatorių atstovas Valdas Benkunskas galiausiai aplenkė Artūrą Zuoką ir užsitikrino pergalę. Pastarasis iškart po pralaimėjimo paskelbė, kad kandidatuos Seimo rinkimuose ir abejojo, ar dar kartą sieks Vilniaus mero posto.

„Rokiruotės. Vilniuje iš esmės persiskirstė balsai dešinėje – konservatorius meras vietoje liberalo. Visi kiti labai susikonsolidavo ties Zuoku, tačiau to neužteko, nes Vilniuje be dešinės balsų tikėtis pergalės yra beveik neįmanoma, – rašė M.Jastramskis. – Čia buvo geriausias Zuoko šansas sugrįžti. Lieku prie kategoriškos ilgalaikės prognozės – Vilniaus meru jis nebebus. Benkunskui dabar tereikia pastatyti stadioną. Lietuvos lygmeniu Liberalų sąjūdis pagal merus tapo stipriausia dešinės partija, konservatoriai pasmuko.“

O štai Vilniaus rajone visų akys sužiuro į paskutinę rinkimų apygardą: būtent suskaičiavus paskutiniuosius balsus ir paaiškėjo, kad socialdemokratų atstovas Robert Duchnevič pasiekė sensaciją – nutraukė Lietuvos lenkų rinkimų akcijos – Krikščioniškųjų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) dominavimą.

„Stebuklas prie Riešės įvyko – balsai iš paskutinės didžiosios apylinkės (it never gets old; nes tiesa) nusvėrė svarstykles į socialdemokrato pusę. Iš pirmo turo matėsi, kad esam ties tektoninio lūžio riba. Kartais drąsūs spėjimai pasiteisina – bet už to stovi demografija, – pabrėžė M.Jastramskis. – Didėjantis tarp rinkimų aktyvumas Vilniaus rajone, identiškas Vilniaus mieste – labiausiai žmones skatina balsuoti rinkimai, kurie yra įdomūs, konkurencingi, ir nuo jų daug kas priklauso.“

M.Jastramskis pabrėžė, kad jau galima atsisveikintu su Darbo partija, tačiau pridūrė – yra vieną sąlyga.

„Darbo partijai, jeigu vėl negrįš Viktoras Uspaskichas, tikriausiai galima tarti viso gero. Laisvės partijos prastokas pasirodymas yra logiškas, tai nišinė, nacionalinių klausimų jėga“, – teigė jis.

Iš viso M.Jastramskis savo įraše pateikė 10 pastebėjimų apie rinkimus. Tarp jų – ir moterų merių rodiklis.

„Antrame ture išrinktos keturios moterys merės, viso – šešios. Kur pasistiebti tikrai dar yra“, – rašė jis.

Pateikiame 10 rinkimų įžvalgų pagal M.Jastramskį

