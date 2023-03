V. Čmilytė-Nielsen siūlo remti ir tautinių mažumų žiniasklaidą: tai yra valstybės pareiga

Parlamento pirmininkė įregistravo tokį pasiūlymą Seime svarstomam Visuomenės informavimo įstatymo pakeitimo projektui. Jeigu Seimas pritartų, šalia Medijų fondo remiamos regioninės žiniasklaidos atsirastų ir tautinių mažumų žiniasklaida.

Pasak V. Čmilytės-Nielsen, tautinių mažumų kalbomis leidžiama, kuriama ar transliuojama Lietuvos žiniasklaida reikšmingai prisideda prie Lietuvos tautinių mažumų tautinio identiteto išsaugojimo, pilietiškumo ir lojalumo Lietuvos valstybei skatinimo bei yra svarbus įrankis kovojant su Kremliaus ir kitų nedraugiškų valstybių propaganda ir dezinformacija. „Šios žiniasklaidos rėmimas yra Lietuvos valstybės pareiga“,– sako V. Čmilytė– Nielsen.

Ji pažymi, kad tautinių mažumų žiniasklaida nevisais atvejais patenka po regioninės žiniasklaidos sąvoka.

„Lietuvos lenkų ar baltarusių žiniasklaidos priemonės iš tikrųjų turi regioninės žiniasklaidos požymių, bet Lietuvos rusų, žydų ar ukrainiečių atveju – turint mintyje, jog šios mažumos paprastai pasiskirsto pakankamai tolygiai per visus regionus – jų žiniasklaidos priemonės turi labiau nacionalinės žiniasklaidos požymį. Be to, tautinių mažumų žiniasklaidos tikslai, veikimo modelis, orientacija į tam tikros etninės grupės problemų, laimėjimų nušvietimą, o ne į vietines aktualijas, leidžia ir įpareigoja šias žiniasklaidos grupes traktuoti atskirai nuo regioninės žiniasklaidos priemonių. Todėl tikslinga papildyti Medijų fondo remiamas prioritetines sritis ir šalia regioninės žiniasklaidos išskirti ir tautinių mažumų žiniasklaidą“,– savo praėjusią savaitę įregistruotą pasiūlymą argumentuoja V. Čmilytė– Nielsen.

Remiantis 2021 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatais, 2021 m. Lietuvoje gyveno 2 mln. 810 tūkst. gyventojų, iš kurių 432 tūkst. yra tautinių mažumų atstovai. Tai sudaro apie 15 proc. visų Lietuvos gyventojų.

ELTA primena, kad Visuomenės informavimo įstatymo pakeitimo projekte numatyta, kad Medijų rėmimo fondas skiria paramą viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų projektams pagal tam tikras programas (prioritetines sritis).Pagal Seime svarstomą projektą, į tokią paramą gali pretenduoti kultūrinė žiniasklaida ir kultūros periodiniai leidiniai, regioninė žiniasklaida, naujienų, tiriamoji ir šviečiamoji žurnalistika,kitos programos.