V. Blinkevičiūtės aktyvioje politikoje nebemato: kartosis S. Skvernelio ir R. Karbauskio metodas?

Tuo metu vertindamas pergalę savivaldos rinkimuose atnešusios LSDP pirmininkės Vilijos Blinkevičiūtės politinę ateitį, politologas teigė jos aktyvioje politikoje nebematantis – anot jo, tikėtina, kad pagrindinį vaidmenį turės jaunesnieji socialdemokratų politikai.

Sėkmės faktoriai

Naujausios nuomonės tyrimų apklausos rodo, kad Lietuvos socialdemokratų partija ir toliau lyderiauja tarp populiariausių šalies partijų.

Politologas B.Ivanovas socialdemokratų sėkmę aiškina tiek vis dar veikiančiu V.Blinkevičiūtės fenomenu, tiek socialdemokratų buvimu Seimo opozicijoje.

„V.Blinkevičiūtės fenomenas yra, jį tenka pripažinti, bet racionaliai jį paaiškinti sunku, nes kaip ministrė ji buvo socialinių reikalų srityje, kuri buvo vertinama kontroversiškai. Neaišku, kodėl ji susilaukė tokio fenomeno“, – „Lietuvos ryto“ televizijos laidoje „Nauja diena“ kalbėjo politologas.

Nemažą įtaką socialdemokratų populiarumui, anot jo, turi ir tai, kad LSDP frakcija Seime dirba opozicijoje.

„Tyla yra gera byla, o partijos opozicijoje per daug nekalba – taip jos daugiausiai palankumo taškų ir surenka. Be to, prisideda ir pozicijoje esančių politikų klaidos, o klaidų, šūvių į koją buvo labai daug“, – įvertino jis.

Tad natūralu, anot politologo, kad protesto balsai krenta toms politinėms jėgoms, kurios opozicijoje yra didžiausios ir įtakingiausios.

Lyderės ateitis

Nepaisant sėkmingai vestos partijos savivaldos rinkimų metu, B.Ivanovas abejoja, kad V.Blinkevičiūtė vėl grįš į aktyvią politiką. Politologas svarstė, kad dar kartą kandidatuoti prezidento rinkimuose V.Blinkevičiūtė nebenorės.

Anot jo, gali susiklostyti panaši situacija, kurią matėme „valstiečių“ lyderio Ramūno Karbauskio ir ekspremjero Sauliaus Skvernelio daugumos laikais.

„Daugiau matyčiau V.Blinkevičiūtę kaip partijos matriarchę, kuri prižiūri partiją, nebūdama jos frontmanu (pagrindiniu veidu – aut.past.). (...) Viskas susiveda į tokį vaizdą, kokį stebėjome R.Karbauskio ir S.Skvernelio laikotarpiu, kai svarbiausias žmogus partijoje ir daugumoje nėra centre, jis veikia komitete ar šiaip nuošalyje, o viskas lieka jaunųjų rankose“, – prognozavo politologas.

A.Skardžiaus istorijoje mato naudą socialdemokratams

B.Ivanovas pastebėjo, kad pastaruoju metu su socialdemokratų partija buvo siejamos kelios „slidžios“ istorijos. Pavyzdžiui, gana neigiamai buvo įvertintas Klaipėdos miesto mero Vytauto Grubliausko prieš rinkimus įvykęs prisijungimas prie socialdemokratų.

Neigiamai tokį žingsnį įvertino ir patys klaipėdiečiai – V.Grubliauskas Klaipėdos miesto mero rinkimus pralaimėjo skaudžiai.

Pavojinga partijos reputacijai galėjo tapti ir Seimo nario, buvusio „darbiečio“ Artūro Skardžiaus prisijungimo prie socialdemokratų istorija.

Ketvirtadienį A.Skardžius pranešė, kad įstojo į socialdemokratų partiją ir dirbs LSDP frakcijoje Seime, tačiau kilus pasipiktinimo bangai, sprendimą pakeitė ir iš partijos išstojo.

Nors dalis gyventojų svarstė, kad įsileisdami A.Skardžių į partijos gretas socialdemokratai per tris dienas susigadino neblogą įvaizdį, ypač sukurtą po pergalės Vilniaus rajono mero rinkimuose, B.Ivanovas įsitikinęs, kad jokios įtakos ilguoju laikotarpiu partijai tai neturės.

Priešingai – B.Ivanovas teigė manantis, kad galiausiai šis A.Skardžiaus manevras socialdemokratams išėjo į naudą, nes parodė, esą partija atsinaujino, ir su A.Skardžiumi jiems nepakeliui.

„Toje situacijoje galiausiai buvo pasielgta teisingai, ir tokiu būdu buvo minimizuotos neigiamos pasekmės.

Jeigu jis būtų priimtas ir toliau sėkmingai ten bandytų dirbti, tada galėtume kalbėti, kad nieko naujo, kad socdemų partija tokia pati, kokia buvo, ir ten tokių neskaidrių, neaiškių dalykų gali vykti.

Dabar tarsi parodyta, kad viskas kitaip, kad nebus grįžtama prie senų praktikų. Bent retorikos lygiu tai girdime, o kaip iš tikrųjų yra – sunku pasakyti“, – įvertino politologas.