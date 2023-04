LSDP tarybos posėdyje – V. Blinkevičiūtės kirtis: politinė kultūra ritasi žemyn, viešoje erdvėje – nuolatinės rietynės ir skandalai

„Pažiūrėkime, kas vyksta – nuolatiniai skandalai. (...) Tie skandalai yra ir tikri, ir tariami. Tai pusseserių, draugų, draugių įdarbinimo skandalas, pranešėjai ir abejonės dėl Valstybės saugumo departamento. O vyksta karas Ukrainoje...“ – posėdžio metu teigė V. Blinkevičiūtė.

„Pagaliau, premjerės naktinės peštynės žodžiais – kas kandžiau įgels – feisbuke. Nesibaigiančios žodžių rietynės tarp valdančiųjų dėl mūsų strateginio partnerio – Vokietijos brigados Lietuvoje“, – akcentavo ji.

Pasak jos, blogiausia, kad tai užgožia Seimo darbą, jo pareigą spręsti žmonių problemas.

„Deja, politinės kultūros lygis toliau rieda žemyn. Nes nuo to, kaip elgiamasi Seime, priklauso sprendimų priėmimas. Sprendimų greitis, sprendimų kokybė, pagaliau, sklandus jų įgyvendinimas“, – kritikavo ji.

Visgi, pasak jos, konservatorių, liberalų ir „laisviečių“ daugumos atstovai žodžius „atsakomybė“ ir „pasitikėjimas“, „dialogas“ ir „susitarimas“, regis, tikrai nuleido iki neregėtų žemumų.

„Ko gero, dabartinė valdžia yra kaip tos žirafos – yra aukščiau, tai valdžiai geriau matosi“, – ironizavo ji.

V. Blinkevičiūtė pabrėžia, kad be pasitikėjimo, be susitarimo, be sutarimo įgyvendinti riekiamus pokyčius yra neįmanoma. Anot jos, buldozeriu stumiant sprendimus – nieko nebus.

Džiaugėsi savivaldos rinkimų rezultatais

LSDP pirmininkė posėdžio metu džiaugėsi ypač gerais savivaldos rinkimų rezultatais. Socialdemokratų lyderė akcentavo, kad socialdemokratai yra vienintelė politinė jėga, kuri turės savo atstovus visose šešiasdešimtyje savivaldybių tarybų.

„Jeigu 2019 metais laimėjome 274 mandatus (kartu su merais), tai šiais metais kartu su merais laimėjome 375 mandatus – 101 mandatu daugiau. Praeitais rinkimais mus palaikė 156 tūkst. Lietuvos žmonių, šiais metais 204 tūkst., tai yra net 30 proc. daugiau“, – tarybos posėdžio metu džiaugėsi V. Blinkevičiūtė.

Ji akcentavo, kad socialdemokratų pergalę rinkimuose nulėmė geras partijos pasirengimas.

„Už skaičių glūdi darbai ir žmonės. Bet tai taip pat yra ir mūsų nuosekli darbotvarkė, mūsų rinkiminė programa. (...) Pasitikėjimas socialdemokratų partija auga“, – sakė politikė.

„Per pastaruosius metus mūsų partijos gretas papildė net 500 naujų bičiulių, o tai ženklas, kad į partija jungiasi, ateina žmonės“, – akcentavo ji.

V. Blinkevičiūtė taip pat akcentavo, kad socialdemokratų kandidato Ruberto Duchnevičiaus pergalė Vilniaus rajono mero rinkimuose yra labiau sunkaus darbo rezultatas nei stebuklas.

„Stebuklai stebuklais. Bet niekas neįvyksta be kantraus darbo kiekvieną dieną. Net turbūt patys drąsiausi prieš gerą mėnesį negalėjo patikėti, kad Vilniaus rajonui vadovaus socialdemokratas“, – pabrėžė ji.

Šeštadienį Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba susirinko į posėdį, kuriame aptars politines aktualijas ir savivaldos rinkimų rezultatus.

Socialdemokratų taryba vertins valdančiųjų siūlomos mokesčių reformos gaires, aptars Lietuvos saugumo situaciją, augančius skurdo ir nelygybės rodiklius ir kitas aktualijas, taip pat pristatys siūlymus, kaip keisti II-osios pensijų pakopos sistemą.

ELTA primena, kad pasibaigus 2023 m. savivaldos merų ir tarybų rinkimams paaiškėjo, kurių partijų ir kitų politinių organizacijų atstovai pasirodė geriausiai – šiemet vieninteliai socialdemokratai sugebėjo laimėti daugiau savivaldybių vadovų postų nei politiniai komitetai.

Kovo 5 d. vykusiame balsavime gyventojai išsirinko ir savivaldybių tarybų atstovus. Šiame balsavime geriausiai sekėsi taip pat socialdemokratams – jie sulaukė 17,45 proc. rinkėjų balsų. Partija šešiose dešimtyse savivaldybių turės iš viso 358 tarybų narių mandatus.