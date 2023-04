Pasak laikinojo VRK pirmininko Andriaus Pukso, nauji rinkimai galėtų įvykti per tris artimiausius mėnesius. Visgi, jo teigimu, konkrečią naujų antrojo Visagino mero rinkimų turo datą ir kitus balsavimo aspektus pirmiausiai turi aptarti komisija.

„Sprendimas galbūt ir netikėtas, bet mes gerbiame ir vykdysime (jį – ELTA). Artimiausiu metu komisija rinksis į posėdį ir apsvarstys tą klausimą, kada organizuoti tą pakartotinį balsavimą Visagine“, – pirmadienį VRK susirinkusiems žurnalistams sakė A. Puksas.

„Rytoj mes daugiau žinosime, bet, matyt, per artimiausius tris mėnesius galėtų įvykti (pakartotiniai rinkimai – ELTA). Bet visa informacija bus per artimiausią posėdį. Turėsime išdiskutuoti“, – tvirtino jis.

Teisininkas pastebėjo, kad Rinkimų kodeksas nenumato galimybės iš naujo organizuoti tik antrąjį rinkimų turą – ši aplinkybė, pasak jo, taip pat pareikalaus gilesnės VRK narių diskusijos.

„Noriu atkreipti dėmesį, kad Rinkimų kodeksas tokio varianto nenumato. Todėl mums reikės pasitarimo. Jeigu būtų aiškiai numatyta – tai tiksliai pasakyčiau datą. Bet tikriausiai bandysime taikyti analogiją“, – svarstė jis.

Klausiamas, ar kovo 19 d. mero postą iškovojęs Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) atstovas Erlandas Galaguzas gali apskųsti pastarąjį teismo sprendimą, A. Puksas tvirtino nenorįs spekuliuoti.

„Nemanau, kad man etiška atsakyti į šį klausimą, ar galėtų“, – nedaugžodžiavo VRK vadovas.

Taip pat A. Puksas nenurodė, kiek galėtų kainuoti Visagine vyksiantys pakartotiniai rinkimai – pasak jo, daugiau informacijos bus po antradienio komisijos posėdžio.

Visagino meras E. Galaguzas neslepia apmaudo

Visagino savivaldybės meras Erlandas Galaguzas neslepia apmaudo dėl Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) sprendimo įpareigoti Vyriausiąją rinkimų komisiją (VRK) surengti naują antrąjį merų rinkimų turą Visagine. Anot jo, sprendimas patenkinti buvusios partijos „Laisvė ir teisingumas“ kandidatės į Visagino merus Dalios Štraupaitės skundą nežinomybėje palieka ir savivaldybę, kuri turės dirbti iki kitų rinkimų. Tačiau, pažymi E. Galaguzas, reikės vykdyti tai, ką nutarė teismas.

„Vertinu taip, kad reikės vykdyti tą, kas teismo nutarta. Aišku, šiek tiek apmaudu dėl to, kad taip įvyksta, ypač kada dalyvauju rinkimuose skaidriai, atvirai, nieko nenusižengęs, ir vis tiek yra dėl kitų asmenų padarytų teisminių ginčų ir nuteistų, bet neišsiaiškinimo dėl Rinkimų kodekso ir taip toliau. Tai tenka dar kartą dalyvauti, tai tikrai apmaudu“, – Eltai komentavo antrajame merų rinkimų ture kovo 19 d. laimėjęs E. Galaguzas.

„Aišku, dar apmaudu ir pamąstant apie tai, o kaip gi ta savivaldybė dabar galės toliau tuos mėnesius, ar kada bus tie rinkimai, dirbti, nes įsigaliojo naujas Vietos savivaldos įstatymas. Tai čia mes kaip pasiliksim kažkur tai, dirbsim pagal seną įstatymą, matyt taip?“ – klausė rinkimuose Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) keltas kandidatas. E. Galaguzo teigimu, D. Štraupaitė, kreipdamasi tiek į VRK, tiek į LVAT dėl pakartotinio antrojo merų rinkimų turo surengimo Visagine, kovojo už save ir jai tai pavyko. Tačiau, pažymėjo meras, naujieji rinkimai yra nereikalingi.

„Jeigu žiūrėti iš jos pusės, tai rodo rezultatai, matyt, kad žmogus kovoja už save ir tai jai pavyko. Bet jeigu bendrąja prasme, tai aš manau, kad tikrai nereikėjo to antro turo kartoti, kadangi tos papildomos informacijos apie pačią Dalią... Ji gavo žymiai daugiau (dėmesio – ELTA) negu bet kuris kitas galėtų gauti kandidatas, kiek buvo dėmesio per centrinę televiziją, per žiniasklaidos priemones“, – teigė E. Galaguzas.

E. Galaguzo nuomone, naujasis antrasis merų rinkimų turas bus dar vienas išbandymas, tačiau jis jam yra pasiruošęs.

„Tai aš tikrai pasiruošęs. Ir čia toks savotiškas išbandymas dar kartą, reta kam taip likimas duoda, tokį išbandymą. Ir aš net neabejoju, kad mūsų žmonės geriau supras kas įvyko, kodėl taip įvyko ir neabejoju, kad sugebės išsiaiškinti žmonės, pasirinks mane ir antrąjį, galbūt ir trečiąjį kartą“, – pabrėžė Visagino meras.

ELTA primena, kad LVAT pirmadienį tenkino buvusios partijos „Laisvė ir teisingumas“ kandidatės į Visagino merus D. Štraupaitės skundą, kuriuo ji prašė panaikinti VRK sprendimą tvirtinti mero rinkimų rezultatus Visagine. Teismas įpareigojo VRK surengti naują antrą merų rinkimų turą Visagine.

Kovo 24 dieną tvirtindama savivaldos rinkimų rezultatus, VRK atmetė partijos „Laisvė ir teisingumas“ kandidatės D. Štraupaitės skundą ir nesutiko pakartoti antrojo mero rinkimų turo Visagine.

Šį VRK sprendimą D. Štraupaitė apskundė LVAT. Anot politikės, kovo 9 d. VRK pašalinus ją iš rinkimų, ji keturias dienas negalėjo agituoti ir dėl to buvo pažeista jos konstitucinė teisė būti renkamai į savivaldą. D. Štraupaitės manymu, VRK sprendimai galėjo turėti įtakos mero rinkimų rezultatams.

Nemano, kad dėl K. Tubio gali susiklostyti analogiška situacija

Panašioje situacijoje kaip ir D. Štraupaitė, buvo atsidūręs ir Anykščiuose kandidatavęs „valstietis“ Kęstutis Tubis. Jis taip pat buvo pašalintas, o vėliau grąžintas į rinkimus po to, kai pateko į antrąjį merų rinkimų turą. Nors grasino sekti D. Štraupaitės pavyzdžiu, K. Tubis laimėjo rinkimus ir nutarė rezultatų neskųsti.

Visgi, klausiamas, ar, vadovaudamiesi D. Štraupaitės precedentu, Anykščių rajono mero rinkimų rezultatus galėtų apskųsti K. Tubio oponentai, A. Puksas tvirtino, kad tokia situacija nėra galima.

„Rinkimai įvyko, rezultatai patvirtinti. Niekas neskundė rezultatų. Buvo galimybė skųsti, niekas jų neskundė, taigi Visaginas yra vienintelė vieta šiuo metu, (kur bus kartojami rinkimai – ELTA). Be abejo, mes turime dar ir Vilniaus rajoną, bet čia jau kita istorija“, – paaiškino jis.

„Dėl Anykščių aš nematau tokio scenarijaus“, – konstatavo A. Puksas.

ELTA primena, kad kovo 5 ir 19 d. Lietuvoje vyko savivaldybių merų ir tarybų rinkimai. Visgi, pastarasis rinkiminis sezonas sukėlė tikrą sumaištį dėl pašalintų, o vėliau į rinkiminę kovą grąžintų kandidatų.

Panevėžio apygardos teismui vasarį nusprendus, kad K. Tubis yra kaltas dėl prekybos poveikiu ir jam uždrausta ketverius metus dirbti valstybės tarnyboje, kovo 7 d. VRK, remdamasi minėtu teismo sprendimu, pašalino politiką iš rinkimų, kuriuose jis jau buvo patekęs į antrą turą.

Šis sprendimas buvo apskųstas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Teismas panaikino VRK sprendimą šalinti K. Tubį iš rinkimų, komisija politiką sugrąžino į kovą dėl Anykščių rajono mero pozicijos.

Sekmadienį, suskaičiavus rezultatus, rinkimus Anyščiuose laimėjo „valstietis“ K. Tubis.