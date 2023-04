K. Budrys: G. Nausėda naująjį STT vadovą ketina pateikti iki vasaros

„Procesas eina į pabaigą. Artimiausiu metu, kai prezidentas apsitars su politiniais lyderiais, ir pavardė bus pateikta ir procedūra bus pradėta pateikimo. Kaip ir buvo žadėta baigiant Ž. Bartkui jo kadenciją, kad neužsitęs šitas procesas ir kad su laikinuoju vadovu niekas neturi interesų būti ilgiau nei yra būtina“, – „Žinių radijui“ teigė K. Budrys.

Šalies vadovo patarėjas akcentuoja, kad naujasis STT vadovas turėtų būti pateiktas iki vasaros.

K. Budrys pabrėžia, kad labai svarbu, jog naujasis STT kandidatas turėtų institucinio vadovavimo, kovos su korupcija, tarptautinio darbo atstovavimo patirties, taip pat teisėsauginio ir baudžiamojo darbo supratimą.

„Atitinkančių šiuos kriterijus žmonių Lietuvoje nėra daug“, – atkreipė dėmesį jis.

Prezidento patarėjas pripažįsta, kad Ž. Bartkaus vadovavimo laikotarpiu kai kuriose srityse pritrūko pažangos. Vis tik K. Budrys akcentuoja, kad to, jog Ž. Bartkus prezidento nėra teikiamas antrai kadencijai nereikėtų vertinti per negatyvią prizmę. „Tai nebuvo atleidimas, tai buvo kadencijos pabaiga buvusio vadovo ir matyti to per negatyvią prizmę tikrai nereikėtų, nes tokio pjūvio net ir nebuvo nei pokalbiuose su buvusiu vadovu, nei vertinant tarnybos veiklą – nesakoma, kad ji yra bloga“, – pabrėžė K. Budrys.

Kovo mėnesį baigėsi paskutinius 5-erius metus Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) vadovavusio Ž. Bartkaus kadencija. Šiuo metu STT direktoriaus pareigas laikinai eina pirmasis direktoriaus pavaduotojas Jovitas Raškevičius.

Ž. Bartkus dirbti tarnyboje pradėjo 1999 m. birželio 1 d. Šiaulių valdyboje. Nuosekliai kildamas pareigose: nuo 2006 m. paskirtas STT Šiaulių valdybos viršininku, nuo 2011 m. – STT Vilniaus valdybos viršininku, nuo 2013 m. – STT direktoriaus pirmuoju pavaduotoju, 2018 m. jis paskirtas eiti STT direktoriaus pareigas.