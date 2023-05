Vokietijoje apsilankęs V. Rupšys: siūlysiu didinti Lietuvos instruktorių skaičių ES karinės pagalbos misijoje Ukrainai

Jis pripažįsta, kad lietuvių instruktorių dalyvavimas šioje misijoje paveikia karių treniravimą Lietuvoje, tačiau, anot jo, šiuo metu svarbiausia yra padėti ukrainiečiams laimėti karą.

„Turbūt čia reikia ir politinio sutarimo, bet aš siūlysiu politikams didinti instruktorių skaičių ES mokymo misijoje. Dabar čia dalyvauja pagrinde pėstininkai, bet reikia ir kitų specialybių instruktorių šiame treniravime“, – Lietuvos žurnalistams Vokietijoje penktadienį sakė V. Rupšys.

Pasak jo, svarbu pagalvoti ir apie vertėjų įtraukimą į šią pagalbos Ukrainai misiją.

„Yra dalis ukrainiečių, kurie nebekalba rusų kalba, todėl mes turime pagalvoti ir atsivežti su savimi ukrainiečių vertėjus, kurie galėtų versti iš ukrainiečių arba galėtų disponuoti trimis kalbomis – anglų, ukrainiečių ir lietuvių“, – sakė jis.

V. Rupšys taip pat pripažįsta, kad dėl dalyvavimo šioje misijoje Lietuvos kariuomenei tenka didelis krūvis. Tačiau, pasak jo, dabartinėje situacijoje būtina teikti prioritetą ukrainiečių karių apmokymui.

„Tai yra didelis krūvis, bet mes teikiame pirmenybę savo veiklai. Aišku, mūsų parengties palaikymas, mūsų kariuomenės sąlygos, užtikrinimas tiek nacionalinių, tiek NATO gyvybingumo gynybos planų – tai yra vienas prioritetas. Bet žiūrint tarptautinėje aplinkoje, turbūt tiek Vokietijos kariuomenė, tiek bendrai NATO kaip organizacija aiškiai supranta, kad teikiant tarptautinę pagalbą mūsų prioritetas numeris vienas dabar yra ukrainiečių apmokymas ir technikos, ginkluotės tiekimas Ukrainai“, – Lietuvos žurnalistams Vokietijoje sakė V. Rupšys.

„Todėl turime kažko nepadaryti pas save arba padaryti mažiau, bet teikti ukrainiečiams to, ko reikia, kad jie išloštų šį karą“, – pridūrė jis.

A. Anušauskas: kariai mokosi išgyventi veikiant būryje

Vokietijoje besitreniruojančius karius taip pat aplankęs krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas tikina, kad šių mokymų Ukrainos kariams reikšmė yra labai didelė.

„Čia mokymas vyksta EUMAN europinės misijos rėmuose ir Vokietijos indėlis yra labai didelis – beveik 10 tūkst. ukrainiečių apmokyti, kurie iš esmės pradeda savo mokymus nuo nulio. Tai jiems čia didelė galimybė per labai trumpą laiką – 4 savaites – tų įgūdžių įgauti, kurie pravers realaus karo atveju“, – teigė A. Anušauskas.

Pasak jo, šiuo metu Vokietijoje ukrainiečių karius apmoko apie 30 lietuvių instruktorių, kuriuos tiek vokiečiai, tiek ir Ukrainos kariai vertina labai gerai.

Visgi A. Anušauskas pripažįsta, kad ši svarbi misija Lietuvos instruktoriams taip pat yra ir nemenkas iššūkis.

„Paimami instruktoriai, pavyzdžiui, iš vieno karinio dalinio, kaip šiuo atveju. Tai yra nemenkas krūvis. Nes instruktoriai ir Lietuvoje turi, ką mokyti: ir šauktinius ir t.t. Tai, be abejo, kažkas tą darbą Lietuvoje tuo metu, kai jie čia, turi daryti“, – sakė jis.

Tačiau ministras akcentuoja, kad lietuvių instruktorių indėlis apmokant Ukrainos karius yra labai svarbus, nes jie instruktuoja, kaip išgyventi veikiant būryje.

„Specifinis įgūdis – išgyventi mūšio lauke. Tie įgūdžiai, kuriuos čia gauna yra, kaip veikti būryje. Pas mus daug diskusijų vyksta, kaip apmokyti šaudyti, o (ne – ELTA) kaip išgyventi veikiant būryje, kaip būrys turi sąveikauti su kitu būriu, su kuopa, kaip turi veikti visas batalionas, brigada. Šiuo atveju čia jie mokosi mažųjų dalinių veikimo taktikos“, – teigė A. Anušauskas.

Jis atkreipia dėmesį, kad kai kurie Vokietijoje apmokomi ukrainiečių kariai neturi jokios naudojimosi ginklu patirties.

„Kariai, kurie čia dabar vykdo mokomąją operaciją, jie tik ketvirta savaitė ginklą paėmę į rankas. Civilį žmogų paversti kariu per tokį trumpą laiką reikia didžiulių pastangų. Tai kaip ir Didžiojoje Britanijoje, taip ir Vokietijoje, tas mokymas vyksta non stop – praktiškai be išeiginių dienų, labai intensyviai“, – akcentavo ministras.

Vokietijos divizijos vadas: bendros pastangos treniruojant ukrainiečius sukuria didžiausią sėkmę

Savo ruožtu Vokietijos 10-osios divizijos vadas Ruprechtas von Butleris teigia, kad prie šios misijos Vokietijos kariuomenė yra pripratusi.

„Nesiryžčiau sakyti, kad tai tam tikras spaudimas (Vokietijos kariuomenei – ELTA). Tai mokymo misija, prie kurios esame pripratę. (...) Bet, žinoma, tai visada yra kažkas, ką reikia padaryti. Taigi, perskirstau kai kurias pajėgas. Todėl kariai yra čia, o ne su savo šeimomis“, – sakė R. von Butleris.

„Tikrai žinome, kas tai yra, kad šie mokymai yra tikrai būtini. Ir todėl manau, kad motyvacija ir būtinybė užgožia viską“, – sakė jis.

R. von Butleris teigė, kad šie mokymai yra svarbi palaikymo Ukrainai dalis.

„Manau, labai svarbu, kad tarptautinei bendruomenei, ypač Rusijai, aiškiai pasakytume, kad mes remiame Ukrainą. Taigi mums tikrai didelė garbė, kad turime galimybę dalyvauti, kad čia mokome Ukrainos karius ir jiems puikiai sekasi. (...) Mokymai yra labai svarbūs, nes nuo jų dažnai priklauso, ar išgyvensi, ar ne. Mes remiame ukrainiečius ginant savo šalį“, – akcentavo divizijos vadas.

„Su mumis yra Lietuva, su mumis yra Belgijos, Slovakijos instruktoriai, todėl šios bendros pastangos tai daryti kartu sukuria didžiausią sėkmę“, – taip pat pažymėjo jis.