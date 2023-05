J. Šiugždinienė paviešino išlaidų ataskaitas: pusantrų metų kas mėnesį vidutiniškai gaudavo 685 eurus

Penktadienį dėl pastarųjų dokumentų į laikinosios sostinės savivaldą pasikreipusi politikė nurodo, kad per pusantrų metų darbo Kauno taryboje ji kas mėnesį gaudavo vidutiniškai 685 eurų išmokas.

„Norėdama išsklaidyti visas abejones ir užtikrindama visuomenės teisę žinoti, vos gavusi dalinuosi su darbo taryboje veikla susijusiais dokumentais. Raginu ir kitus kolegas, buvusius ir esamus Tarybos narius, atvirai pateikti savo veiklos išlaidų ataskaitas“, – vėlų antradienio vakarą savo „Facebook“ paskyroje rašė ministrė.

„Per visą 20 mėnesių darbo Kauno miesto taryboje laikotarpį vidutiniškai mano Tarybos nario veiklos išlaidos per mėnesį buvo 684,38 EUR“, – rašė politikė.

Ministrė akcentavo, kad anksčiau šios informacijos pateikti negalėjo, nes ataskaitos Kauno miesto savivaldybės administracijai teiktos popieriniu formatu, „o pasilikti jų kopijų nebuvo nei prašymo, nei poreikio“.

„Tuo labiau, kad čekiai grindžiantys išlaidas net nebuvo priimami – Tarybos kadencijos pradžioje siūliausi juos teikti. Man pasakė, kad jų nepriims. Elgiausi pagal galiojančią tvarką“, – pakartojo politikė.

Pateikė detalesnę informaciją, kur išleido kanceliarines lėšas

Konservatorė, pasidalindama ketvirčių ataskaitomis, pateikė ir detalesnę išlaidų suvestinę, kam naudojo kas mėnesį gautas išmokas. Pasak politikės, kanceliarinėms prekėms ir ryšio priemonėms per visą darbo Kaune laikotarpį ji išleido 4357,36 eurus – už šiuos pinigus pirko telefoną, planšetę, spausdintuvą bei jo įrangą, kanceliarines prekes, kopijavimo paslaugas. Vidutiniškai kas mėnesį pastarosios išlaidos sudarė 217,87 eurus.

Tuo metu per 20 darbo mėnesių 1557,22 eurai buvo skirti pašto, telefono ir internetinio ryšio paslaugoms (vidutiniškai per mėnesį tai sudarė 77,86 eurus), 6810,42 eurai buvo išleisti transportui (vidutiniškai per mėnesį – 340,52 eurai), 962,58 eurai – įvairiai spaudai, lankstinukams, maketavimo paslaugoms (vidutiniškai kas mėnesį – 48,13 eurai).

„Viso laikotarpio suma buvo skirta keturioms pagrindinėms sritims, kaip ir nustato Tarybos reglamentas“, – tvirtino J. Šiugždinienė.

Tikina, kad prieš savo sąžinę ir rinkėjus jaučiasi rami

Buvusi Kauno tarybos narė akcentavo, kad viešindama ataskaitas ir pateikdama detalią informaciją ji ne tik siekia atsakyti į visuomenėje kilusias abejones, bet ir nori „judėti pirmyn“. J. Šiugždinienė tikino, kad jaučiasi rami ir prieš save, ir prieš tuos, kurie vertina jos atliekamus darbus švietimo srityje.

„Viešindama ataskaitas ir jas detalizuodama siekiu atsakyti į rūpimus klausimus ir judėti pirmyn. Labai daug svarbių sprendimų priimta švietimo, mokslo ir sporto srityse, juos reikia įgyvendinti“, – rašė politikė.

„Natūralu, kad jaučiuosi blogai dėl Lietuvoje susidariusios tokios situacijos. Tuo pačiu metu esu visiškai rami prieš savo sąžinę ir prieš tuos, kurie mane pažįsta iš mano darbų – į politiką ir ministrės pareigas atėjau tikrai ne tam, kad ramiai pasėdėčiau kėdėje ar pasifotografuočiau nuotraukoms“, – pabrėžė ji.

Todėl ministrė dar kartą pakartojo, kad tęs darbus bei sieks prisidėti prie savivaldos sistemos skaidrinimo.

„Dar kartą noriu pabrėžti visos TS-LKD frakcijos Seime siekį tobulinti erdvės neskaidrumui paliekantį Tarybos veiklos reglamentavimą“, – nurodė konservatorė.

„Labai noriu tikėti, kad šis etapas leis iš tiesų padaryti savivaldos sistemą skaidresnę ir visi tapsime stipresni, o ne piktesni ir dar labiau vieni kitais nepasitikintys“, – vylėsi Vyriausybės narė.

ELTA primena, kad abejonės, ar J. Šiugždinienė skaidriai naudojosi savivaldybės tarybos nario veiklai skirtomis lėšomis, kilo po to, kai praėjusios savaitės ketvirtadienį visuomenininkas A. Tapinas paskelbė, kad politikė prieš pradėdama darbą ministerijoje galimai neskaidriai įsisavino beveik 14 tūkst. eurų.

Prezidentūra sako, kad sprendimas dėl ministrės likimo poste – premjerės Ingridos Šimonytės rankose. Pasak valstybės vadovo Gitano Nausėdos patarėjo Tomo Beržinsko, prezidentas, esant poreikiui, šį klausimą asmeniškai aptars su Vyriausybės lydere.

Tuo metu Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos vadovybė tvirtina, kad pasitikėjimas J. Šiugždiniene nėra susvyravęs. Pasak konservatorių Prezidiumo, ministrė, eidama Kauno miesto savivaldybės tarybos narės pareigas, už kanceliarines lėšas atsiskaitinėjo savivaldybėje nustatyta tvarka. Todėl, TS-LKD vertinimu, ji nepadarė jokių nusižengimų.

Tęsiantis A. Tapino tyrimams, Kauno apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokurorai šią savaitę pradėjo tyrimą dėl Kauno miesto ir Kauno rajono savivaldybių tarybų nariams skirtų išmokų teisėtumo.