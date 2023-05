J. Šiugždinienės paviešintos ataskaitos A. Tapino neįtikino: kreipiasi į STT ir VMI

„Kol iš premjerės ir visų skaidriųjų konservatorių yra tik spengianti tyla, šiandien išsiunčiau pareiškimus:

STT prašydamas pradėti ikiteisminį tyrimą dėl Šiugždinienės, išsireikalauti visų Kauno tarybos narių ataskaitas ir pradėti ikiteisminį tyrimą;

VMI prašydamas įvertinti ir pradėti tyrimą, ar Šiugždinienės ir kitų Kauno tarybos narių gautose pajamose ir pateiktose ataskaitose nėra mokestinių pažeidimų.

Dar galvoju pakoreguoti savo metinę pajamų deklaraciją – išimti visas kruopščiausiai suregistruotas išlaidas ir tiesiog parašyti – „pernai prasti metai buvo, nieko neuždirbau, GPM – 0 eurų, patikėkit manim“.

Šiandien dar išsiųsiu laišką visiems LSDP vadovams paaiškindamas situaciją, kodėl atsidūrėme ties teisminio ieškinio Jonavos savivaldybei ir jos merui riba ir paskutinį kartą prašydamas Mindaugo Sinkevičiaus pateikti slepiamus savo ir kitų Jonavos tarybos narių čekius ir sąskaitas“, – rašė A.Tapinas.

J.Šiugždinienė antradienio vakarą paviešino savo kanceliarinių išlaidų ataskaitas, jomis pasidalijo savo feisbuke.

„Šiandien iš Kauno m. savivaldybės gavau savo prieš trejus-ketverius metus patirtų veiklos išlaidų ataskaitų formas ir noriu atvirai jomis pasidalinti. Su savimi iš karto jų neturėjau, nes ataskaitos buvo teikiamos popieriniu formatu, o pasilikti jų kopijų nebuvo nei prašymo, nei poreikio.

Tuo labiau, kad čekiai grindžiantys išlaidas net nebuvo priimami – Tarybos kadencijos pradžioje siūliausi juos teikti. Man pasakė, kad jų nepriims. Elgiausi pagal galiojančią tvarką.

Todėl, norėdama išsklaidyti visas abejones ir užtikrindama visuomenės teisę žinoti, vos gavusi dalinuosi su darbo taryboje veikla susijusiais dokumentais. Raginu ir kitus kolegas, buvusius ir esamus Tarybos narius, atvirai pateikti savo veiklos išlaidų ataskaitas“, – dėstė J.Šiugždinienė.

„Akcentuoju, kad kas mėnesį man, kaip ir kitiems Tarybos nariams, buvo kompensuojamos su darbu Taryboje (pasiruošimas posėdžiams, atvykimas į posėdžius, susitikimai su ekspertais, bendruomenėmis, rinkėjais, komunikacija, renginiai) susijusios išlaidos, nuo 500 iki 800 eurų per mėnesį. Per visą 20 mėnesių darbo Kauno miesto taryboje laikotarpį vidutiniškai mano Tarybos nario veiklos išlaidos per mėnesį buvo 690,88 EUR“, – tvirtino ministrė.

J.Šiugždinienė tikino esanti „visiškai rami prieš savo sąžinę“.

„I politiką ir ministrės pareigas atėjau tikrai ne tam, kad ramiai pasėdėčiau kėdėje ar pasifotografuočiau nuotraukoms. Labai noriu tikėti, kad šis etapas leis iš tiesų padaryti savivaldos sistemą skaidresnę ir visi tapsime stipresni, o ne piktesni ir dar labiau vieni kitais nepasitikintys“, – teigė ŠMSM vadovė.