A. Tapinas išvydo V. Matijošaičio išlaidų ataskaitą: prokurorai turės darbo

Tiesa, rimtų neskaidrumo apraiškų A.Tapinas aptiko ne tik Kaune, bet ir Jonavos socialdemokratų gretose.

„Kol TS-LKD ir jos lyderis svarsto, ką daryti visam valdžios aparatui negalint atlaikyti nežmoniško skaidrumo standarto, kuris apibrėžiamas „nepiktnaudžiauti viešaisiais pinigais“ arba liaudiškai „ne*****t šaibų“, aš toliau dirbu savo darbelius pagal planą.

Prireikė mažiau nei dienos, kad arogantiškoji Matijošaičio savivaldybė susilankstytų kaip origamis ir pradėtų viešinti ataskaitas. Bus rimta analizė, bet vien užmetus akį į mero ataskaitą matosi, kad prokurorai turės darbo.

2023 pradžioje Visvaldas kompensavosi sau 110 eurų per mėnesį už internetą, 114 eurų per mėnesį už telefono ryšį ir per mėnesį „išvažinėjo“ 648e, kas net ir jo galingais automobiliais reiškia apie 3500 kilometrų. Tiesiog nesustodamas suko ratus po Kauną. Ir dar niuansas – o kur ataskaitą priėmusio žmogaus parašas ar registracija?

Dar įdomiau ir mums, ir prokurorams bus sužinoti, kiek Visvaldas išvažinėjo per karantiną, kai buvo dingęs Kačiūniškės dvare ir gyrėsi, kad net nusipirko meškerę žvejybai. Dar reikės patikrinti, kiek kilometrų įmanoma prisukti atostogaujant“, – feisbuke rašė A.Tapinas.

Tiesa, pasak jo, „aiškūs signalai“ jau matomi ir pas Jonavos socialdemokratus.

„Situacija Mindaugo Sinkevičiaus bendražygiams tokia bloga, kad jokių čekių į viešumą duoti negalima. Vilija Blinkevičiūte, tai neskubėkit džiaugtis konservatorių griūtimi dar kol kas.

Manau, pirmadienį-antradienį keliausime į teismą ir su Jonavos savivaldybe. O artimiausiu metu stabtelsim LSDP tvirtovėje Kauno rajone, kur yra visiškai fantastiškų dalykų“, – teigė visuomenininkas.