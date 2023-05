Šį faktą baigiantis darbo dienai naujienų portalui lrytas.lt patvirtino Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Tautvilė Merkevičiūtė.

„Pradėtas tyrimas dėl galimai pažeisto viešojo intereso. Tarybos nariai jiems skirtas lėšas galėjo būti panaudoję neskaidriai ir ne pagal paskirtį“, – apie paskutinį prokurorų sprendimą informavo T. Merkevičiūtė.

Pasitvirtinus abejonėms, bus kreiptasi į teismą dėl lėšų sugrąžinimo.

Praėjusią savaitę prokuratūra pradėjo tyrimus ir dėl Kauno, Kauno rajono, Utenos rajono ir kitų savivaldybių tarybų nariams skirtų išmokų teisėtumo – narpliojama, ar nebuvo padaryta žala, nepažeistos savivaldybių teisės ir teisėti interesai.

Vadinamasis „čekių skandalas“ ne tik atskleidė didžiulę betvarkę savivaldybėse, bet ir smarkiai sudrebino šalies politinę sistemą, kuomet gali kristi dabartinė Vyriausybė, įvykti pirmalaikiai Seimo rinkimai.

Šis skandalas atskleidė ir viešumo baimę politiniuose sluoksniuose – toks įspūdis susidarė, susipažinus su žurnalisto, visuomenininko Andriaus Tapino pateiktais duomenimis, aprašytomis jų gavimo peripetijomis.

Dėl skaidrumo – didžiulės abejonės

Antai Socialdemokratų partijos pirmininkė Vilija Blinkevičiūtė LRT televizijos laidai „Dienos tema“ gegužės 19-ąją tvirtino, jog Jonavos tarybos narių išlaidos A. Tapinui buvo pateiktos ne vieną kartą: „Ir, kiek žinau, šiandien Jonava priėmė sprendimą leisti susipažinti su visais dokumentais, čekiais, ar panašiai“.

V. Blinkevičiūtė pridūrė, jog „niekas iš tikrųjų nieko nežada slėpti“.

Tačiau A. Tapino pasidalintos detalės, kokiu sunkiu keliu pavyko iš Jonavos savivaldybės gauti informaciją apie lėšų panaudojimą, paneigia V. Blinkevičiūtės žodžius.

„Mindaugas Sinkevičius (Jonavos rajono savivaldybės meras, pirmasis Socialdemokratų partijos pirmininkės pavaduotojas – Red.) vis dar neatsako į mano klausimus dėl savo kortelių ir keturių telefono numerių, bet dabar jau kyla klausimas apie jo atsakomybę dėl viso LSDP Jonavos skyriaus.

Totalinis viso LSDP skyriaus galimas piktnaudžiavimas ir klastojimas. 28 kartus lažybų čekius klastojusi ir už tai nuteista LSDP vicemerė Birutė Gailienė dabar atsiskaito 20 svetimų kortelių. Kiti perka didelius ir mažus televizorius, pateikia žmonos ryšio išlaidos.

Kuras pilamasis 12 sekundžių tarpu, o viena socialdemokratė sugeba teleportuotis iš Jonavos į Kaišiadoris“, – ketvirtadienį savo feisbuko paskyroje paskelbė žurnalistas.

Antradienį paskelbti A. Tapino įrašai taip pat neliudijo apie Jonavos, kurioje pirmu smuiku griežia socialdemokratai, politikų skaidrumą: „Man užsiminus apie du televizorius iš jonaviečių pinigų, Jonavos meras, LSDP pirmininkės pavaduotojas M. Sinkevičius sureagavo žaibiškai (galėjo taip reaguoti, kai du mėnesius buvo prašoma parodyti dokumentus)“.

Negailėta kritikos ir trečiadienį: „Jonavos meras M. Sinkevičius jau kelintą dieną vargsta ruošdamas atsakymus dėl savo 6 skirtingų kortelių kuro čekiuose, nuvažiuotų tūkstančių kilometrų ir ryšio sąskaitose esančių keturių telefono numerių, kuriuos apmokėjo jonaviečiai“.

Valdišką katilą stropiai „sėmė“ ir auksinių čiaupų savininkas

Paviešinus savivaldybių tarybų išlaidas paaiškėjo, jog Kauno meras Visvaldas Matijošaitis, prieš kelerius metus televizijos laidoje „KK2“ puikavęsis savo beveik 10 tūkst. kvadratinių metrų ploto dvaro rūmuose prie auksu dekoruotų čiaupų ir rozečių, su dviem sūnumis politikais iš miesto biudžeto nesibodėjo atsiriekti solidžių kompensacijų už išlaidas, kurių pagrįstumas kelia abejonių.

Pasak A. Tapino, visi trys garsios šeimos nariai pagal išlaidas yra Kauno tarybos narių sąrašo viršuje, jiems bendrai per praėjusią kadenciją buvo išmokėta daugiau nei 110 tūkst. eurų.

„Trys Matijošaičiai per kadenciją, greičiausiai klastodami ataskaitas ir iš galvos rašydami skaičius arba „pravažinėdami“ šimtus tūkstančių kilometrų, Kaune susisemia 111 332 eurus.

Pinigai buvo imami ir per atostogas, ir per karantiną, o virš visų, aišku, iškyla visi trys Matijošaičiai, kurie ataskaitas pildė visiškai vienodu būdu, sužiūrėjo, kad būtų įsisavintas kiekvienas centas ir jei tikėtume tomis „ataskaitomis“ per kadenciją Kauno meras, turintis tarnybinį automobilį ir vairuotoją, nuvažiavo ne mažiau 250 000 kilometrų“, – savo feisbuko paskyroje šią savaitę informavo A. Tapinas.