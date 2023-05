Jelgava ruošiasi jau septynioliktam smėlio skulptūrų festivaliui

Šiemetinio festivalio tema – pasauliniai muzikos hitai. Juos smėlio skulptūrose atvaizduos septyniolika skulptorių iš devynių šalių,

Du skulptoriai jau pradėjo kurti demo skulptūrą, prie kurios bus galima nusifotografuoti. Ši latvių skulptorių Karlio ir Majos Ylių sukurta demonstracinė skulptūra turėtų tapti didžiausiu ir ambicingiausiu smėlio skulptūrų parko meno kūriniu. Skulptūra kuriančius menininkus įkvėpė grupės „The Beatles“ kompozicija „Yellow Submarine“.

Konkursinėje festivalio programoje dalyvauja penkiolika skulptorių iš Indonezijos, JAV, Mongolijos, Ispanijos, Nyderlandų, Ukrainos, Estijos, Lietuvos ir Latvijos.

Jie smėlio skulptūromis išreikš tokias pasaulinio garso kompozicijas kaip „Hotel California“, „Somewhere over the rainbow“, „No Woman No Cry“, „Take On Me“ ir kt.

Lietuvai šiame konkurse atstovaus trys menininkai: Marijus Petrauskas, Mindaugas Tendzegolskis ir Tautvilas Povilionis.

Festivalio organizuojančios Jelgavos miesto savivaldybės įstaigos „Kultūra“ direktorius Mintautas Buškevicas sakė, kad prie kiekvienos skulptūros bus du QR kodai, kuriuos nuskaitę žiūrovai galės paklausti smėlio skulptūroje atvaizduoto hito ir išgirsti per smėlio skulptūrą muzikinį hitą išreiškusio menininko komentarą.

Jelgavos miesto savivaldybės įstaigos „Kultūra“ prodiuseris Gundaras Caune sakė, kad kaip ir kasmet žiūrovai galės pasimėgauti ir puikia koncertine programa, o ypatingas dėmesys šiemet bus skirtas vaikams. Jų laukia atrakcionai, kūrybinės dirbtuvės, edukaciniai užsiėmimai.

Festivalio dienomis Jelgavos Pasta saloje esančioje koncertų salėje po atviru dangumi koncertuos Lauris Reinikis, „Credo“, „De Speakable“, „Very Cool People“ ir Paula Saija, grupės „Sudden Lights“ ir „Dzelzs vilks“.

Per dvi smėlio skulptūrų festivalio dienas jame apsilanko apie 25 tūkstančiai žiūrovų.

Trečdalis lankytojų čia atvyksta iš Lietuvos.

Dar tiek pat žmonių šias skulptūras užsuka apžiūrėti vėliau. Smėlio skulptūros yra demonstruojamos iki rugsėjo vidurio.