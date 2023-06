Po K. Budrio ir Lietuvos kariuomenės atstovo atsako – lenkų reakcija: atšaukia delegaciją

„Rytoj Medininkuose turėjo įvykti pirmoji apskrito stalo diskusija dėl Lietuvos – Lenkijos sutarties 30-mečio ir strateginės partnerystės turinio „Kaip Lenkija galėtų ginti Lietuvą?“. Šią diskusiją Seimo Ateities ir Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetai norėjo surengti dalyvaujant ne tik Lenkijos pusei, bet ir naujam Vilniaus rajono merui“, – savo feisbuko paskyroje rašo R. Lopata.

Visgi, pasak jo, sužinoję, kad renginyje nedalyvaus prezidento patarėjas K. Budrys ir Lietuvos kariuomenės atstovai, lenkai atšaukė savo delegaciją.

„Lietuvos prezidento nacionalinio saugumo patarėjas K. Budrys nesurado laiko dalyvauti diskusijoje ir todėl lenkai atšaukė savo prezidento patarėjo dalyvavimą, paskirdami delegacijos vadovu patarėjo pavaduotoją. Lietuvos kariuomenės vadovybei nesuradus atstovavimui nė vieno iš keliolikos generolų, lenkai apskritai nutarė nebedalyvauti diskusijoje ir atšaukė delegaciją“, – akcentuoja jis.

Savo ruožtu Prezidentūra Eltai atsiųstame komentare atkreipia dėmesį, kad K. Budrys kvietimą į diskusiją gavo tik birželio 16 d., kai jau buvo susiplanavęs vizitą į Briuselį.

„Daug anksčiau buvo suplanuota, kad numatytą diskusijos dieną K. Budrys išvyksta į komandiruotę į Briuselį, kur dalyvaus Lietuvos Respublikos ambasados Belgijoje, Egmonto ir Clingendael instituto seminare „Steady as She Goes: NATO in the Run-Up to the Vilnius Summit“, taip pat dalyvaus kitose iš anksto suplanuotose konsultacijose su Belgijos vyriausybės atstovais artėjant NATO viršūnių susitikimui Vilniuje“, – teigiama Prezidentūros komunikacijos grupės atsakyme.

„Diskusijos organizatorius žinojo apie K. Budrio komandiruotę, su juo buvo sutarta dėl kito Prezidento patarėjo dalyvavimo“, – taip pat rašo Prezidentūra.