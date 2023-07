Krymo tiltas – tik vienas iš pozityvių signalų karo lauke? Ekspertas įsitikinęs: maištas dar tik įsiplieskia

Naujausias karo Ukrainoje aktualijas jis aptarė „Lietuvos ryto“ televizijos laidoje „Nauja diena“.

Kai kurie aspektai teikia vilties

Ankstų pirmadienio rytą pranešta apie sprogimus ant Krymo tilto – Rusija apkaltino Ukrainą surengus ataką prieš tiltą, jungiantį Rusijos žemyninę dalį su Krymu.

Nors ukrainiečiai nepatvirtina, kad tiltas apgadintas jų iniciatyva, D.Antanaitis neatmetė versijos, jog tai galėjo būti ir speciali Ukrainos karinių pajėgų operacija.

„Žinoma, nes vis dėlto tiltas yra karinis taikinys. Būtent tiltu ir gabenama visa amunicija, technika ir kariai į okupuotas Ukrainos teritorijas. Todėl tai yra labai geras ir aiškus karinis taikinys, kurį ir reikia sunaikinti tam, kad būtų galima apsunkinti rusų logistines operacijas“, – pabrėžė atsargos majoras ir karybos ekspertas.

Pasak D.Antanaičio, kare vis dėlto kariauja ne kariai, o būtent resursai.

„Pas ką greičiau resursai baigiasi, tas ir pralaimi, o tam, kad jie greičiau baigtųsi, reikia padėti, kad jie baigtųsi. Tokie sprogimai būtent ir yra ta pagalba, kad baigtųsi resursai.

Be abejo, kuo mažiau rusai turės šaudmenų fronte, tuo lengviau ukrainiečiams bus valyti savo teritoriją nuo okupantų“, – aiškino karybos ekspertas.

Visai neseniai pranešta ir apie tai, jog Rusijos gynybos ministerija pradėjo atleisti kai kurių pajėgiausių Rusijos armijos dalinių ir formacijų vadus. Ir, atrodo, spartina šias pastangas. Šį kartą iš Tulos 106-osios oro desanto divizijos vado pareigų pašalintas generolas majoras Vladimiras Seliverstovas.

Pažymima, kad ši divizija nuo šių metų sausio dalyvavo mūšiuose Ukrainoje, Bachmuto kryptimi.

D.Antanaičio manymu, toks Kremliaus elgesys yra itin geras ir viltingas ženklas karo fronte.

„Niekas nekeičia arklių, kol tu bandai per brastą perbristi – viduryje kelio tu jų nekeiti. Ypač kai toks didelis kiekis generolų keičiamas. Visų pirma, tai yra pasikeitimai vadovaujančių personalijų, nes žmonės, kurie žinojo tikrą situaciją fronte, yra areštuoti, ateina nauji, jiems reikia laiko sužinoti, kas ir kaip vyksta – čia vienas dalykas.

Antras dalykas – tai rodo, koks didelis buvo J.Progižino įtakos mastas, jeigu tiek daug rusų generolų dabar nuimta. Ir trečias dalykas – tai rodo, kad maištas dar nesibaigė, nes vis dėlto tie nuimti žmonės irgi turi kažkokius rėmėjus, sąjungininkus, ir dar niekas nesibaigė.

Maištas dar tik pradeda įsidegti“, – įsitikinęs atsargos majoras.

Savaitgalį pasirodė informacijos ir apie „Wagner“ samdinių ir technikos judėjimą Baltarusijoje. Paklaustas, ar gali būti tikėtinas bandymas Suvalkų koridoriumi prasiveržti ir į Kaliningradą, D.Antanaitis svarstė, jog tikslo šiai grupuotei veržtis ten apskritai nebūtų.

„Bet koks veiksmas turi turėti tikslą. Kitas dalykas – kas tas „Wagneris“ – prisiminkime, kuo jis ypatingas. Ne dėl to, kad jis turi puikų kovinį parengimą, o dėl to, kad tai yra žmonės be apskaitos. Tai yra mėsa.

Dėl to, kad jie Bachmute tiesiog mirdavo arba eidavo be ginklų – tai viskas, kas yra „Wagneris“. Tai yra nusikaltėliai, kurie sėdėjo kalėjime, serga AIDS, artritu, hemarojumi, išpuvusiomis burnomis, ir tai viskas, ką mes apie juos žinome. Tai tikėtis kažko stebuklingo iš jų neverta.

Žymiai svarbiau būtų, jei Baltarusijos teritorijoje staiga atsirastų 16 tūkstančių Rusijos kariuomenės karių su sunkia ginkluote, ir būtų aktyvuotas branduolinis pajėgumas. Va tai jau būtų didelis iššūkis“, – svarstė specialistas.

Įvertino grasinimus rusų kariams

Tiesa, skelbiama ir apie tai, jog Rusijos sostinėje ir Maskvos srityje okupantų rusų artimieji gauna raštelius su užrašu „Mes viską žinome“. Apie tai neseniai pranešė agentūra UNIAN.

Šį įvykį aprašė Rusijos žiniasklaida, remdamasi atitinkamais maskviečių nusiskundimais, pasirodžiusiais socialiniuose tinkluose. Rusai skelbia pašto dėžutėse, taip pat ant durų ir automobilių randamų raštelių nuotraukas. Ant popieriaus lapelių su užrašu „Tu esi žudiko sesuo / žmona / motina“ taip pat nurodomas pulko, kuopos ir būrio, kuriame tarnauja Rusijos kariškis, numeris..

Pasak D.Antanaičio, tai yra tiesiog tobulos psichologinės operacijos pavyzdys, kuris irgi teikia vilčių.

„Lapukai, kuriuose parašyta, kad mes žinome, kur tu esi, yra tobula psichologinė operacija, kai tu siunti ir sakai – aš žinau, kas tu, kur tu ir kaip tave rasti. Tai yra absoliučiai tobulas psichologinės operacijos pavyzdys.

Psichologinės operacijos tikslas yra paveikti priešiškos tikslinės auditorijos nuotaikas, nuomonę, tam, kad nuotaikos ir nuomonė paveiktų jų elgseną. Jeigu aš kažkur kovoju ir mano šeima gauna žinutę, kad aš žinau, kas tu, kur tavo vyras, o tu esi žudikė arba žudikas, ir man paskambina žmona, sako, kad aš tą ir tą gavau, be abejo, kad aš nepasitikiu niekuo.

Man svarbiau šeima, o ne kažkoks vadas ar V.Putinas. Man baisu, kad mano vaikai bus išžudyti, išprievartauti ir sudeginti.

Be abejo, pasėjama baimė, ir ta baimė viduje vėliau tampa tam tikros elgsenos pasikeitimo priežastimi“, – aiškino D.Antanaitis.

Apskritai vertindamas situaciją karo fronte atsargos majoras pasidžiaugė ir tuo, kad rusų kariuomenei mūšio lauke jau tenka naudoti savo rezervus.

„Labai svarbu, kad rusai pradeda naudoti rezervus – jeigu jie naudoja rezervus, tai reiškia, kad kontrataka pavykusi.

Kontratakos esmė yra ne užimti kaimą, vienkiemį ar pelkės gabalą, o esmė yra sunaikinti priešo strateginį rezervą, kad priešas po kontratakos negalėtų priešintis, pasiduotų arba būtų sunaikintas visiškai“, – pabrėžė karybos ekspertas.