Šią žinią viceministras pranešė trečiadienį kartu su kitais politikais ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) atstovais lankydamasis Medininkų pasienio kontrolės poste.

„Šiame kontekste svarbu pabrėžti, kad galioja Lietuvos užsienio reikalų ministerijos (URM) rekomendacija Lietuvos piliečiams nevykti į Baltarusiją, o esantiems Baltarusijos teritorijoje kaip galima greičiau iš ten išvykti.

Mūsų rekomendacija yra pagrįsta informacija apie suintensyvėjusius Baltarusijos institucijų priešiškus ir provokacinius veiksmus prieš Lietuvos piliečius, kurie jau yra arba laikinai atvykę į Baltarusiją“, – nurodė M.Adomėnas.

Jis įspėjo ir apie neleistinus Baltarusijos pasienio pareigūnų veiksmus, taikomus prieš į šią šalį norinčius patekti Lietuvos piliečius.

„Į Baltarusiją vykstantys Lietuvos Respublikos piliečiai yra apklausinėjami Baltarusijos pasienio punktuose, taikant psichologinį spaudimą, šantažą, verčiami bendradarbiauti“, – pabrėžė viceministras.

Pasak jo, Lietuvos piliečiai gali būti neteisėtai sulaikomi, jiems pateikus išgalvotus kaltinimus.

Pasienyje vykstančių apklausų metu iš keliaujančiųjų paimami išmanieji įrenginiai – telefonai, kompiuteriai, tikrinami kontaktai, susirašinėjimai bei kita informacija, kuri vėliau gali būti panaudota ne tik prieš juos, bet ir prieš jų šeimos narius, artimuosius, pažįstamus.

„Yra buvę ir įkalinimo atvejų praeityje. Lietuviškų mokyklų direktorius buvo apklaustas KGB, kitaip tariant, tokių atvejų yra buvę“, – patikino M.Adomėnas.

Viceministras primygtinai ragino Lietuvos piliečius suvokti grėsmes, susijusias su vykimu į Baltarusiją.

„Prieš trejus metus A.Lukašenkos režimas priėmė sprendimą sumažinti Lietuvos diplomatinį atstovavimą Baltarusijoje ir šiuo metu atstovavimas yra drastiškai sumažintas iki vieno diplomato, kuris reziduoja Minske.

Taigi galimybės padėti Lietuvos piliečiams, atsidūrusiems Baltarusijos institucijų taikinyje, yra visiškai minimalios ir daugeliu atveju Lietuvos valstybės institucijos nebus pajėgios jiems suteikti konsulinės, teisinės ir kitokios pagalbos.

Todėl dar kartą norime pabrėžti, kad Lietuvos Respublikos piliečių kelionės į Baltarusiją, ignoruojant URM perspėjimą, kelia grėsmę jų pačių saugumui, sveikatai ir galimais kraštutiniais atvejais net ir gyvybei“, – tvirtino jis.

„Tikiuosi, kad dalis lietuvių persvarstys savo ketinimus ir supras, jog pigesnė druska kitapus sienos jiems gali labai brangiai kainuoti“, – pridūrė viceministras.

Spręs dėl dviejų pasienio postų uždarymo

Vidaus reikalų viceministras Arnoldas Abramavičius perspėjo, kad į Baltarusiją vykstantys lietuviai gali susidurti su kaimyninės šalies provokacijomis – tiesa, ši grėsmė galioja ir Lietuvos pareigūnams.

„Mes taip pat vertiname kaimyninę valstybę ir Baltarusijos režimą kaip režimą, sukeliantį ir ateityje sukelsiantį grėsmę ir pavojų Lietuvos valstybei, ir su tuo susidūrėme jau 2021 metais.

Tuo metu įvardinta kaip hibridinė ataka neabejotinai buvo tik pirma fazė, kas vėliau perėjo į konvencinį karą Ukrainoje, kur Baltarusijos režimas taip pat dalyvauja ir dalyvauja visose karinėse akcijose.

Neturime būti naivūs, kad susirūpinimas ir bet koks naujai vertinimas kontaktų, bendradarbiavimo, kelionių tiek Lietuvos piliečių, tiek Baltarusijos piliečių, turi būti vertinamas požiūriu į nacionalinį saugumą.

Tokiu atveju šiandien kalbame apie rekomendacijas nevykti į Baltarusiją Lietuvos piliečiams, nes vizų režimo atsisakymas yra propagandos įrankis – pasižiūrėkite, kaip Lietuvos piliečiai vyksta į klestinčią Baltarusiją.

Rekomenduotume to nedaryti, perspėti gyventojus, kad jie gali pakliūti į bet kokias provokacines situacijas. Taip pat į provokacines situacijas pirmiausia gali pakliūti ir mūsų pareigūnai bei valstybės tarnautojai“, – aiškino A.Abramavičius.

Anot viceministro, šiuo metu siekiama sumažinti ir vykimo į Baltarusiją patrauklumą.

„Tokiu atveju svarstomas klausimas, ir artimiausiu metu bus sprendimas dėl dviejų pasienio postų sumažinimo, kurie aptarnauja būtent lengvuosius automobilius, pėsčiuosius ir dviračius, taip pat tuščius krovininius automobilius. Tai visas kompleksas naujo požiūrio“, – nurodė A.Abramavičius.

Į Lietuvą vykstantys baltarusiai gauna užduotis

Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadas Rustamas Liubajevas dėstė, kad per pirmąjį šių metų pusmetį į Lietuvą buvo atvykę daugiau nei 800 tūkst. Baltarusijos piliečių. Didžioji dalis jų – jau išvykę.

„Jei kalbėsime apie vykimą per valstybės sieną prie Lietuvos ar Baltarusijos sienos, per pirmąjį šių metų pusmetį per kontrolės punktus atvyko ir išvyko apie 2 mln. keleivių. Jei kalbėsime konkrečiai apie Baltarusijos Respublikos piliečius, jų atvyko 830 tūkst. Dauguma iš jų išvyko – statistiškai beveik tiek pat ir išvyko.

Jeigu kalbėsime apie Lietuvos Respublikos piliečių vykimą į Baltarusiją, per pirmąjį pusmetį jų išvyko 230 tūkst. Per mėnesį vidutiniškai į Baltarusiją išvyksta apie 52 tūkst. Lietuvos piliečių – čia kalbu apie visas grupes, tarp jų ir vykstančius darbo reikalais, krovininių transporto priemonių vairuotojus“, – informavo VSAT vadas.

R.Liubajevo turimais duomenimis, maždaug 60 proc. į Baltarusiją vykstančių Lietuvos piliečių pasinaudoja bevizio režimo galimybe. Anot VSAT vado, nemaža dalis lietuvių vyksta tiesiog apsipirkti.

„Dažniausiai mūsų piliečiai deklaruoja, kad jie vyksta aplankyti draugų, pasižiūrėti tam tikrus objektus Baltarusijoje, kai kurie tiesiog pasako, kad važiuoja apsipirkti. Ne visi, ko gero, atvirauja, žinoma, kad dauguma, matyt, važiuoja pigesnės druskos arba grikių.

Taip pat mes matome, kai tie piliečiai grįžta su tam tikrais kroviniais, tiesiog gabena tuos produktus į Lietuvą“, – sakė jis.

Pasak R.Liubajevo, pastaruoju metu socialiniuose tinkluose dalijamasi informacija, kad Baltarusijos pusė savo kontrolės punktuose atlieka papildomus patikrinimus, dažnai jie atliekami ir KGB darbuotojų.

Taip pat Baltarusijos piliečių, kurie vyksta į Lietuvą, prašoma fotografuoti šalyje esančius objektus, fiksuoti net karinių dalinių judėjimą.

„Tikrinami jų išmanieji įrenginiai, jų veikla arba aktyvumas socialiniuose tinkluose, ir tai taikoma ir Lietuvos Respublikos piliečiams, ir taip pat Baltarusijos piliečiams, kurie vyksta į Lietuvą.

Taip pat turime informacijos, kad verbuojami Lietuvos piliečiai, prašoma iš Baltarusijos piliečių, kurie vyksta į Lietuvą, daryti tam tikras nuotraukas, fiksuoti karinių dalinių judėjimą Lietuvos teritorijoje, fotografuoti tam tikrus objektus.

Situacija prie sienos šiuo metu yra labai įtempta“, – kalbėjo VSAT vadas.