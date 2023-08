S. Kairys jaučiasi teisus kilusiame „čekučių“ skandale: pinigų grąžinimas būtų sukėlęs dar daugiau klausimų

Kaip tvirtina S. Kairys, politiko sprendimas grąžinti įsisavintus pinigus gali sukelti tik dar daugiau klausimų.

„Aš visada teigiau ir teigsiu, kad pinigų grąžinimas kelia dar daugiau klausimų. Tada tu pripažįsti, kad esi padaręs kažkokį labai blogą dalyką. Tada dar klausimas – politikai nėra dideli verslininkai ar panašiai. Iš kur tos sumos, kurias tu grąžini?“ – „Žinių radijui“ svarstė kultūros ministras.

Pasak jo, ne išeitis ir atsistatydinimas. Kaip leido suprasti ministras, toks sprendimas galimas tuo atveju, jei aplankytų jausmas, kad nebepavyksta tvarkytis kuruojamame sektoriuje.

Be to, leido suprasti S. Kairys, svarbios ir formalios aplinkybės – niekas jam einant tarybos nario pareigas klausimų dėl esą nepagrįstų išlaidų neturėjo. Be to, tęsė jis, Seimas pats priėmė tvarką, kuri, jo požiūriu, primena tvarką Kauno miesto savivaldybėje.

„Jeigu ta sistema buvo tokia bloga – tai Seimas iš esmės ir priėmė Kauno tvarkos modelį, tik jį dar labiau supaprastino, pavadindamas tai išmoka, o ne tarybos nario veiklomis, apibrėždamas lėšas be jokio atsiskaitymo“, – samprotavo ministras.

„Aš tikrai niekur nebėgau ir nebėgsiu nuo tos temos. Bet turiu tam tikras nuostatas, kaip elgtis“, – apibendrino S. Kairys.

ELTA primena, kad kilusiame skandale dėl savivaldybių tarybos nariams skiriamų lėšų švietimo, mokslo ir sporto ministrė J. Šiugždinienė pripažino negalinti dokumentais pagrįsti savo išlaidų, dirbant Kauno miesto savivaldybėje. Nors tvirtino skaidriai naudojusi išmokas, o už jas atsiskaičiusi pagal savivaldybėje galiojusį reglamentą, oponentams keliant spaudimą politikė nutarė trauktis iš posto.

Laikinosios sostinės taryboje dirbę G. Skaistė bei S. Kairys taip pat nurodė, kad neturi kaip pagrįsti savo išlaidų.