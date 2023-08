Pirminis bandymas susigrąžinti pagrobtą mergaitę nepavyko: rusai tikina, kad tėvas – ir Rusijos pilietis

Pirmadienį apie šį atvejį diskutavo ir sprendimų ieškojo 8 skirtingos valstybės institucijos.

„Turbūt pagrindinė žinia, kad mūsų pirminis sumanymas ir planas – greituoju būdu per sienos įgaliotinius susigrąžinti mūsų piliečius tar bent jau pilietę – nepavyko.

Taip nutiko todėl, kad atsirado galimai sunkinančios aplinkybės – tai yra, kaip teigia Rusijos pusė, vaiko tėvas yra taip pat Rusijos pilietis.

Tai kardinaliai keičia situaciją ir mūsų galimybes, tai apsunkina patį procesą, turime ieškoti kitų būdų, kaip galėtume greičiau užtikrinti mūsų pilietės saugumą“, – pranešė NKVC vadovas Vilmantas Vitkauskas.

Pasak jo, Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) į šį įvykį sureagavo žaibiškai. Pažymima, kad jau paskelbta ir Interpolo paieška.

„Reakcijos laikas skaičiuojamas minutėmis, kai buvo pastebėta valtis, plaukianti per upę Rusijos Federacijos link. Buvo suaktyvuotas kateris.

Iš esmės, mūsų sienos apsaugos reakcija buvo tinkama – tuo mes esame įsitikinę. Kaip bebūtų, incidentas įvyko, ir iškilo klausimas, kaip mes veikiame toliau.

Ką sutarėme ir susikoordinavome susitikime – kaip mes veikiame iš institucijų pozicijų per tarptautinę bendruomenę. Paskelbta paieška Interpole, dirbame per Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, per susitarimus, kuriuos turime dar senais laikais priimtus su Rusijos Federacija.

Labai tikimės geranoriško Rusijos pusės bendradarbiavimo“, – akcentavo V.Vitkauskas.

Pasak jo, šiuo metu intensyviai dirbama ir su mergaitės mama, jai teikiama pagalba ir specialistų konsultacijos.

„Mūsų žiniomis, pati mergaitė, kaip mus informavo Rusijos pusė, yra globojama, jai yra suteikiama medicininė ir socialinė pagalba, jos būklė yra gera“, – nurodė NKVC vadovas.

Pasak V.Vitkausko, kol kas sunku patvirtinti, kad vaiko tėvas turi tik Rusijos pilietybę.

„Mes galime patvirtinti, kad jis turi Lietuvos Respublikos pilietybę. O mūsų registruose dėl Rusijos pilietybės tokios informacijos nėra“, – akcentavo NKVC vadovas, pridūręs, kad tokią žinią Rusijos Federacijos sienos įgaliotinio atstovai pranešė telefonu.

„9,5 mėnesio kūdikiui reikalinga tiesioginė motinos priežiūra. Apeliuojant į šitą būtinybę, į vaiko globą ir apsaugą, labai tikimės, kad Rusijos pusė konstruktyviai reaguos į mūsų prašymą ir vaikas bus grąžintas kuo skubiau“, – teigė V.Vitkauskas.

Birželio mėnesį teismo sprendimu nustatyta, kad kūdikis turi gyventi su motina. Tarnybų žiniomis, rimtų konfliktų tarp tėvų pastaruoju metu nebuvo.

„Buvo, matyt, tam tikri vertinimai, kiek laiko yra skiriama. Buvo šiokių tokių nesutarimų, bet labai rimtų konfliktinių situacijų nebuvo. Buvo skundai, patikros.

Manau mūsų atsakingos institucijos vykdė ir inspektavo, domėjosi, tai kažkokių konfliktinių situacijų, kad vaikui grėstų blogas elgesys, tokios informacijos mes neturime“, – sakė V.Vitkauskas.

„Tarptautinė bendruomenė, sutartys, tikėkimės, šioje vietoje suveiks, ir pasieksime tą rezultatą, kurio visi siekiame“, – pažymėjo jis.

VSAT tikina, kad reagavo akimirksniu

VSAT vado pavaduotojas Antanas Montvydas papasakojo daugiau įvykio aplinkybių. Anot jo, sekmadienį, 13.04 val. Šilutės r., Rusnės mstl., Skirvytės upėje, buvo pastebėta valtis – be irklų, elektros variklių.

„13.05 val. reagavo mūsų kateris su sargyba, kad patikrintų tą informaciją, kurią matome per vaizdo stebėjimo sistemą. 13.06 val. buvo vietoje, konstatavo, kad valtis yra įplaukusi į Rusijos teritoriją ir asmuo arba asmenys nebėra pačioje valtyje, jie išlipę į Rusijos Federacijos krantą.

Bandė mūsų sargyba kviesti grįžti į Lietuvos teritoriją, deja, to asmens taip ir nebepamatėme“, – nurodė A.Montvydas.

Jo teigimu, pasieniečiai valtį per vaizdo stebėjimo sistemą pamatė tik tuomet, kai ji jau buvo vandenyje.

„Tada iškart buvo reaguojama“, – patikino VSAT vado pavaduotojas.

Pasieniečiai krantinėje vėliau rado paliktą automobilį. Policija patvirtino, kad būtent šiuo automobiliu buvo paimtas vaikas, kuris nebuvo laiku grąžintas motinai.

„Buvo nustatyta, kad čia tas pats asmuo, kuris neteisėtai kirsdamas sieną išvyko į Rusijos Federaciją“, – sakė A.Montvydas.

Tiesa, kol kas neįmanoma pasakyti, kodėl vaiko tėvas atsidūrė Sausdravų kaime ir ar jis pasiprašė prieglobsčio Rusijoje.

Kaip anksčiau pranešė Policijos departamentas, sekmadienį apie 14.16 val. Klaipėdos apskr. VPK gavo moters (gim. 1996 m.) pranešimą, kad tą pačią dieną apie 10 val. Kretingos r., Sausdravų k., vyras (gim. 1986 m.) paėmė jų dukrą (gim. 2022 m.) ir vaiko sutartu laiku negrąžino.

Atliekant paieškos veiksmus nustatyta, kad tą pačią dieną apie 13.04 val. Šilutės r., Rusnės mstl., Skirvytės upėje, vyras su dukra valtimi kirto Lietuvos–Rusijos valstybinę sieną ir buvo sulaikyti Rusijos teritorijoje.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vaiko pagrobimo.

Kaip portalui lrytas.lt pirmadienio rytą nurodė VSAT atstovas Giedrius Mišutis, Rusijos pasieniečiai gavo Lietuvos pranešimą apie tai, kad kaimyninėje šalyje atsidūręs vaikas yra pagrobtas, tad prašoma jį grąžinti kuo greičiau.

„Sekmadienį vakare VSAT oficialiai kreipėsi į Rusiją, į sienos įgaliotinį Rusijoje, informavo apie sienos pažeidimą, apie tai, kad Lietuvoje policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl vaiko pagrobimo.

Dėl kūdikio galimo pagrobimo, kadangi kūdikis yra visiškai priklausomas nuo motinos, prašėme patvirtinti pažeidimo faktą, ir pasakėme, kad kuo greičiau prašome skubos tvarka organizuoti susitikimą dėl kūdikio perdavimo motinai“, – komentavo G.Mišutis.