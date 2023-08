Naujienų portalo lrytas.lt žiniomis, savo dukrą pagrobęs vyras – gargždiškis Algirdas Švanys.

Feisbuke ir savo tinklaraštyje vyras nevengia kontroversiškų įrašų apie tėvystę ir nė neslepia savo požiūrio. Jo manymu, problemos kyla dėl to, kad moteriai skyrybų atveju, kai šeimoje yra vaikų, yra suteikiama vadovavimo rolė, todėl tėvas esą jautė didelį nusivylimą.

Portalo lrytas.lt šaltinių teigimu, A.Švanys kūdikio mamos nėštumo metu net nedalyvavo vaiko laukimo procese, tačiau gimus mergaitei persigalvojo ir norėjo lygiateisiškai auginti savo dukrą.

Jam buvo siūlyta ir mediacija, mergaitėms tėvams teikta vaiko teisių specialistų pagalba.

Kaip matyti iš A.Švanio įrašų socialiniuose tinkluose ir jo tinklaraštyje, vyras jau kurį laiką skundėsi, kad yra atstumtas tėvas, aiškino, esą daugelio skyrybų priežastis yra „vadovavimo perleidimas moteriai arba dar kitaip vadinama dominavimo inversija“.

„Tapau tėvu. Truputį daugiau kaip prieš metus. Lyg ir turėtų būti džiugu. Tačiau… Mano vaiko mama besilaukdama išėjo. Išėjo pas kitą. Puoselėtos svajonės apie laimingą šeimą, pilną ir gausią, žlugo. Gyvenime ne visko, ko norima, pasiekiama. Ką darysi.

Visgi tai, kad motina lengvu gestu gali mūsuose atriboti nuo vaiko tėvą, man dar ir šiandien kelia lengvą nuostabą“, – savo tinklaraštyje prieš porą mėnesių rašė vyras.

A.Švanys savo feisbuko paskyroje dalijosi straipsniais apie skyrybų žalą ir neva neproporcingą vaikų globos pasidalijimą, kai vaikas dažniausiai atitenka mamai.

„Per paskutinius metus kalbėjausi su bene šimtu skyrybas išgyvenusių vyrų, kurie neteko ar netenka savo vaikų. Daugelio jų skyrybų priežastis – vadovavimo perleidimas moteriai arba dar kitaip vadinama dominavimo inversija.

Tolesnė tėvo atstūmimo schema paprasta: vaikas lieka gyventi su mama, tėčiui apribojama ar sukuriama griežta prieiga prie vaiko (kas turint lankstų liežuvį lengvai įgyvendinama), vaikui, jo aplinkai įteigiama, kad tėvas niekšas, o kai atstumtas tėtis nuleidžia rankas, jis apkaltinamas, kad vaikas jam nerūpi“, – dėstė vaiką pagrobęs vyras.

Jis toliau tęsė, esą būna atkaklių tėvų, nelinkusių atiduoti savą atsakomybę spręsti vaiko likimą į mamos rankas.

„Šie, ieškodami teisybės, įsuka teismų, vaikų teisių, socialinių rūpybų, skundų, policijų, baudų, antstolių karuselę. To pasekmėje tėčio kovos už vaiko teisę į tėvą veiksmai dažniausiai nukreipiami prieš jo paties siekį vis labiau atribojant nuo jo vaiką.

Vienas kitas, net su apribota tėvyste, dešimtmečiais tęsia kovą už galimybę auklėti savo vaikus, kuria judėjimus, dalyvauja visuomenės švietime, pluša teisės aktų ir teismų praktikų keitime ir pan.

Atsakomybė ir kaltė gula ant vyro. Jam nepavyko padaryti savo vaiko mamos laimingos, rasti sprendimo, jis nesugebėjo susitarti. O susitarti su įsiskaudinusia teisiškai privilegijuota mama neišeina“, – rašė A.Švanys.

Iš jo feisbuko paskyros matyti, kad vyras buvo prisijungęs prie tokių grupių, kaip „Stop tėvų atstūmimui“, dalijosi įrašais, kuriuose skelbiama: „Atsiprašau, brangusis, bet mama nori paversti tavo tėvą apgailėtinu, o tai yra kur kas svarbiau, nei tavo laimė.“

Pastaruoju metu A.Švanys gyveno Gedminų kaime, esančiame Klaipėdos rajone, kur organizuodavo įvairias stovyklas vaikams.

Galimai yra ir Rusijos pilietis

Kaip anksčiau pranešė Policijos departamentas, sekmadienį apie 14.16 val. Klaipėdos apskr. VPK gavo moters (gim. 1996 m.) pranešimą, kad tą pačią dieną apie 10 val. Kretingos r., Sausdravų k., vyras (gim. 1986 m.) paėmė jų dukrą (gim. 2022 m.) ir vaiko sutartu laiku negrąžino.

Atliekant paieškos veiksmus nustatyta, kad tą pačią dieną apie 13.04 val. Šilutės r., Rusnės mstl., Skirvytės upėje, vyras su dukra valtimi kirto Lietuvos–Rusijos valstybinę sieną ir buvo sulaikyti Rusijos teritorijoje. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) pranešė, kad aplinkybės sudėtingos – kūdikio tėvas galimai yra ne tik Lietuvos, bet ir Rusijos pilietis.

„Mūsų pirminis sumanymas ir planas – greituoju būdu per sienos įgaliotinius susigrąžinti mūsų piliečius tar bent jau pilietę – nepavyko. Taip nutiko todėl, kad atsirado galimai sunkinančios aplinkybės – tai yra, kaip teigia Rusijos pusė, vaiko tėvas yra taip pat Rusijos pilietis.

Tai kardinaliai keičia situaciją ir mūsų galimybes, tai apsunkina patį procesą, turime ieškoti kitų būdų, kaip galėtume greičiau užtikrinti mūsų pilietės saugumą“, – pranešė NKVC vadovas Vilmantas Vitkauskas.

Pasak jo, Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) į šį įvykį sureagavo žaibiškai. Pažymima, kad jau paskelbta ir Interpolo paieška.

„Reakcijos laikas skaičiuojamas minutėmis, kai buvo pastebėta valtis, plaukianti per upę Rusijos Federacijos link. Buvo suaktyvuotas kateris. Iš esmės, mūsų sienos apsaugos reakcija buvo tinkama – tuo mes esame įsitikinę. Kaip bebūtų, incidentas įvyko, ir iškilo klausimas, kaip mes veikiame toliau.

Ką sutarėme ir susikoordinavome susitikime – kaip mes veikiame iš institucijų pozicijų per tarptautinę bendruomenę. Paskelbta paieška Interpole, dirbame per Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, per susitarimus, kuriuos turime dar senais laikais priimtus su Rusijos Federacija“, – nurodė V.Vitkauskas.

Mergaitės būklė, turimais duomenimis, šiuo metu gera.

„Mūsų žiniomis, pati mergaitė, kaip mus informavo Rusijos pusė, yra globojama, jai yra suteikiama medicininė ir socialinė pagalba, jos būklė yra gera“, – nurodė NKVC vadovas.

Pasak V.Vitkausko, kol kas sunku patvirtinti, kad vaiko tėvas turi tik Rusijos pilietybę.

„Mes galime patvirtinti, kad jis turi Lietuvos Respublikos pilietybę. O mūsų registruose dėl Rusijos pilietybės tokios informacijos nėra“, – akcentavo NKVC vadovas, pridūręs, kad tokią žinią Rusijos Federacijos sienos įgaliotinio atstovai pranešė telefonu.