G. Nausėda: pagrobtas vaikas privalo būti grąžintas namo

„Mūsų vaiko teisių apsaugos tarnyba, Socialinių reikalų ir darbo ministerija, Užsienio reikalų ministerija turi padaryti viską, kad būtų laikomasi tarptautinių konvencijų ir susitarimų, ir vaiko teisės būtų apgintos. Vaikas turi būti grąžintas į Lietuvos Respubliką“, – nurodė G.Nausėda.

Šalies vadovas akcentavo, kad Lietuva turi dėti visas pastangas, kad pagrobta mergaitė grįžtų namo.

„Net ir faktas, kad vaikas išvežtas į nedraugišką, į priešišką Lietuvai valstybę, vis tiek nereiškia, kad šita valstybė neturi laikytis tarptautinių konvencijų. Žinoma, daug konvencijų ir raudonų linijų šita valstybė yra peržengusi. Bet dar kartą kartoju – mes turime padaryti viską, kad vaikas būtų sugrąžintas“, – pabrėžė jis.

Anot prezidento, savaitgalį fiksuotas incidentas, kai vaiką pagrobęs vyras per kelias minutes sugebėjo upe perplaukti į Rusijos pusę, turėtų paraginti atsakingas institucijas pasvarstyti dėl papildomos sienos apsaugos.

„Vaikas buvo pagrobtas ir siena buvo kirsta per labai trumpą laiką. Tai kelia tam tikrų minčių, ar galime padaryti daugiau, kad mūsų siena su Rusija būtų dar patikimiau apsaugota. Mane informuoja, kad tai buvo padaryta per labai trumpą laiką ir mūsų pareigūnai atvyko į įvykio vietą labai greitai, labai operatyviai, tačiau, nepaisant visų pastangų, vis tiek per vėlai.

Taigi klausimas atsakingoms institucijoms – ką dar galime padaryti, kad sienos saugumas būtų dar labiau sustiprintas“, – kalbėjo G.Nausėda.

Sekmadienį buvo gautas moters (gim. 1996 m.) pranešimas, kad vyras Kretingos rajone, Sausdravų kaime, paėmė jos dar net metukų neturinčią dukrą ir sutartu laiku negrąžino. Kiek vėliau paaiškėjo, kad vyras pagrobė savo mažametę dukrą ir bėgdamas kirto Rusijos sieną.

Atliekant paieškos veiksmus, nustatyta, kad tą pačią dieną, apie 13 val. 4 val. min., Šilutės rajone, Skirvytės upėje, vyras su dukra valtimi kirto Lietuvos–Rusijos valstybinę sieną ir buvo sulaikyti Rusijos teritorijoje.

Lietuvos pasieniečiai pastebėjo, kad Skirvytės upėje guminė valtis kirto Lietuvos ir Rusijos sieną ir įplaukė į meldus. Prie jų priplaukė Rusijos pareigūnų kateris. Pasieniečiai dar bandė žodžiu susisiekti su valtimi nuplaukiančiais asmenimis, tačiau jokio atsakymo negavo.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vaiko pagrobimo. Tuo metu VSAT pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto valstybės sienos perėjimo.