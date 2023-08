VRM: išorės paslaugų teikėjo centras Nigerijoje nebus steigiamas

„Paaiškėjo, kad techniniai sprendimai ir kiti parengiamieji darbai, kuriuos reikia atlikti siekiant užtikrinti, kad užsieniečiai galėtų registruotis vizitui į išorės paslaugų teikėjo centrą Nigerijoje, pareikalautų daugiau laiko ir finansinių išteklių nei buvo prognozuota“, – nurodoma VRM išplatintame pranešime.

Ministerijos skaičiavimu, atidarius centrą Nigerijoje, susidarytų neproporcingai didelė administracinė našta, vertinant prognozuojamus užsieniečių srautus – apie 250–300 asmenų per metus.

Nigerijos piliečiai, ketinantys atvykti į Lietuvą, dėl nacionalinių vizų arba leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo ir toliau gali kreiptis į kitose valstybėse esančius išorės paslaugų centrus.

VRM primena, kad 2023 m. birželio 23 d. Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIMIN) paprašė apsvarstyti galimybę iki 2023 m. liepos 1 d. tęsti veikusių Užsienio reikalų ministerijos (URM) atidarytų Lietuvos vizų centrų veiklą Nigerijoje ir atidaryti išorės paslaugų teikėjo padalinį, kuriame būtų galima teikti prašymus dėl nacionalinių vizų ir leidimų laikinai gyventi Lietuvoje išdavimo.

Be to, poreikį sudaryti sąlygas Nigerijoje užsieniečiams pateikti prašymus išduoti leidimus laikinai gyventi įvardino ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) kartu su Lietuvos universitetų rektorių konferencijos atstovais.

Kaip ELTA skelbė anksčiau, pasirodžius žiniai apie planus atidaryti išorės paslaugų teikėjo centrą Nigerijoje, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkas Laurynas Kasčiūnas teigė, kad toks sprendimas – neatsakingas. Pasak jo, biuro atidarymas Nigerijoje gali turėti ir nacionalinio saugumo rizikų – ypač vertinant nestabilią šalies politinę situaciją bei teroristinių grupuočių veiklą.

Nuo praėjusių metų rugpjūčio 1 d. įsigaliojo užsieniečių teisinės padėties įstatymo pataisos, palengvinusios trečiųjų šalių piliečių įdarbinimo procedūras.

Pagal naująją tvarką užsienietį pakvietusiam verslui užtenka informuoti Užimtumo tarnybą tik apie darbuotojo kvalifikaciją arba darbo patirtį. Taip pat aukštos kvalifikacijos kandidatams nebereikia atlikti darbo rinkos testo.

Nuo sausio mėnesio sutrumpintas ir leidimų laikinai gyventi išdavimo nekvalifikuotiems darbuotojams terminas (nuo 4 iki 3 mėnesių), aukštos kvalifikacijos darbuotojams – iki mėnesio. Be to, leidimą gyventi tokie užsieniečiai gali gauti dar būdamas užsienyje – dokumentus tvarkant per išorės paslaugų teikėją.

Migracijos departamento duomenimis, tokius prašymus galima pateikti 34 skirtingose užsienio valstybėse, kuriose veikia tokias paslaugas teikiantys „VFS Global“ biurai.

Taip pat liepos mėnesio nebeliko dėl darbo išduodamų nacionalinių vizų, paprasčiau likti Lietuvoje gali ir čia studijavę užsieniečiai, jiems naikinamas darbo laiko apribojimas.