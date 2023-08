Mesti šokiruojantys kaltinimai dėl pareigūnės išprievartavimo supurtė policijos bendruomenę: reikalauja atsakymų

Tokią informaciją paskelbė parlamentaras Remigijus Žemaitaitis. Iškart po mokymų ne vienam rezonansiniam tyrimui vadovavusi pareigūnė pasiėmė atostogas, o vėliau įteikė prašymą būti atleidžiama iš darbo. Pareigūnė, anot politiko, šiuo metu guli ligoninėje.

Policijos vadovybė dalį Seimo nario pateiktų detalių patvirtino, tačiau patį galimo išprievartavimo atvejį neigia, nors žada viduje atlikti šios informacijos patikslinimą.

Savo ruožtu Policijos profsąjungos pirmininkė Roma Katinienė pripažįsta, kad policijos pareigūnų bendruomenė yra sukrėsta ir, jei paaiškės, jog mesti kaltinimai yra tiesa, atsakomybę prisiimti turėtų aukščiausi vadovai.

Sulaukė šokiruojančios informacijos

Rugpjūčio pradžioje Lietuvos kriminalinės policijos biuras Kaune organizavo simuliacinius mokymus – pratybas kriminalinės policijos pareigūnams, tiriantiems sunkiausius nusikaltimus.

Po šių mokymų, vakare, pareigūnai surengė neformalų pasisėdėjimą. Jo metu, kaip buvo informuotas R.Žemaitaitis, du girti policijos pareigūnai, naudodami fizinę jėgą ir antrankius, išprievartavo savo kolegę.

Politikas nurodė, kad apie įvykį jam papasakojo patys šiame pasisėdėjime dalyvavę policijos atstovai.

„Su pačia pareigūne aš nebendradavau, nes neturiu su ja kontakto. Bendravau su jos aplinkos žmonėmis, tais, kurie su ja dirbo, nėra abejingi, kadangi žino, kad gali būti padarytas spaudimas ir šis skandalas gali būti užglaistytas“, – portalui lrytas.lt situaciją komentavo R.Žemaitaitis.

Kaip teigė parlamentaras, po incidento minėta pareigūnė į darbą nebesugrįžo, išvyko į tėvų namus.

Jo žiniomis, kad ši istorija neiškiltų į viešumą, Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas Arūnas Maskoliūnas ir viršininko pavaduotojas Saulius Briginas vyko į pareigūnės tėvų namus pasikalbėti.

„Kaip žinote, policijos istorijoje dar nėra buvę tokių dalykų, kad pats viršininkas, pats vadas, aukščiausios kategorijos žmogus, važiuotų pas kažkieno tėvus pasikalbėti, kaip jie gyvena. Įdomu, ko reikia važiuoti 150 kilometrų į kitą miestą pasišnekėti su jos tėvais?“ – stebėjosi R.Žemaitaitis.

Pasak politiko, mergina jau daugiau nei dešimt dienų guli ligoninėje.

„Jos aplinka norėjo, kad šita istorija būtų paviešinta. Jie nebegali tylėti dėl to, kas vyksta. Apskritai šitoje sistemoje, matyt, tik uogelė yra, ką išgirdome. (...) Akivaizdu, kad šiandien Policijos departamento Kriminalinės žvalgybos skyrius turi labai daug problemų“, – įsitikinęs parlamentaras.

Policija neigia, bet informaciją žada tikrinti

Savo ruožtu policijos vadovybė R.Žemaitaičio paskelbtą informaciją vadina neatitinkančia tikrovės.

Viešai paskelbtame įraše nurodoma, kad Lietuvos kriminalinės policijos biuras Kaune iš tiesų organizavo simuliacinius mokymus kriminalinės policijos pareigūnams, tačiau jokių incidentų nei mokymų, nei poilsio metu esą nebuvo fiksuota.

Be kita ko, policija nepaneigė informacijos, kad Lietuvos kriminalinės policijos biuro vadovai po mokymų bendravo su minėta pareigūne ir jos artimaisiais, tačiau vykusio pokalbio turinys esą visiškai neatitinka viešai paskelbtame politiko pranešime nurodyto turinio.

Tiesa, apie ką Lietuvos kriminalinės policijos biuro vadovai kalbėjosi su pareigūne ir jos artimaisiais, policija neatskleidžia, pabrėžia, kad taip siekia apsaugoti pareigūnės tapatybę bei reputaciją.

Policijos generalinis komisaras Renatas Požėla sako apie galimą incidentą nieko nežinantis. Jis pavedė Policijos departamento Imuniteto valdybai atlikti informacijos patikslinimą.

R.Požėla patvirtino, kad pareigūnė iš tiesų paprašė būti atleidžiama iš darbo, o į jos tėvų namus vykę viršininkai esą bandė išsiaiškinti, kokios to priežastys. Tai, anot jo, yra normali praktika. Be to, teigiama, kad susitikimo iniciatorė buvo pati pareigūnė.

„Biuro vadovai su ja buvo susisiekę, susitikę, ne tik su ja, bet ir su jos artimaisiais kartu, ir bandė išsiaiškinti, kokios yra aplinkybės. Bet nelabai pavyko jiems išsiaiškinti ir tiesiog dabar yra šitas kaltinimas, kurį mes privalome patikrinti“, – TV3 žinioms sakė policijos generalinis komisaras.

Policija per 10 dienų turi nuspręsti, ar pradėti ikiteisminį tyrimą savo kolegų atžvilgiu, ar ne.

R.Katinienė: esame labai sunerimę

Mesti kaltinimai sukrėtė visą policijos bendruomenę. Policijos profsąjungos pirmininkė R.Katinienė neslepia, kad pareigūnai yra be galo sunerimę.

„Galiu pasakyti tiek, kad šita istorija yra slepiama po devyniais užraktais.

Kai generalinis komisaras pirmiausiai ištransliuoja, kad Seimo nario paskelbta informacija yra melaginga, bet bus pavesta Imuniteto tarnybai, kuria pati policijos bendruomenė nepasitiki, atlikti aplinkybių patikslinimą, man tai iš karto kelia abejonių.

Iš anksto užduodamas tonas, formuojama nuomonė, kad tai gali būti melaginga, bet po to mes atliksime tyrimą. Tai nėra normalu.

Kita aplinkybė, apie ką diskutuoja pati policijos bendruomenė, Seimo nario pateikti faktai – tikrai yra tokia pareigūnė, tikrai yra toks padalinys, tikrai vyko mokymai, šiuo metu ji yra atostogose.

Faktinės aplinkybės atitinka. Vienintelis klaustukas, ar prieš pareigūnę buvo naudojamas smurtas“, – portalui lrytas.lt teigė R.Katinienė.

Tai išsiaiškinti, anot jos, nėra taip paprasta, nes Lietuvos kriminalinės policijos biuro darbuotojai yra labai patyrę pareigūnai, nelinkę dalintis informacija.

„Kitas aspektas, kad tie pareigūnai, matydami tai, kas vyksta, jeigu taip iš tikrųjų buvo, suvokia apie savo tolesnes galimybes tęsti karjerą policijoje. Nereikėtų tikėtis, kad kažkas puls labai atvirauti ir pasakoti apie tai, kas galbūt buvo.

Aišku, man labai norėtųsi, kad pati pareigūnė atsakytų, ar buvo taip, ar nebuvo. Nors čia, ko gero, yra kitas aspektas, jeigu tikrai yra toks atvejis, įsivaizduoju, kaip yra sunku, ir kad tas žmogus nori būti paliktas ramybėje, pamiršti apie šitą įvykį“, – pastebėjo R.Katinienė.

Policijos profsąjungos pirmininkė taip pat neslėpė nuostabos dėl R.Požėlos paaiškinimo, kad Lietuvos kriminalinės policijos biuro vadovai pas pareigūnę ir jos artimuosius į namus vyko tik tam, jog išsiaiškintų, kodėl ši nori išeiti iš darbo.

R.Katinienė neigia, kad tokia praktika policijoje yra įprasta.

„Su kai kuo yra formaliai pravedamas pokalbis, kodėl tu nori palikti darbą, bet net ir tie, kurie yra informavę aukščiausius policijos vadovus apie mobingo apraiškas, net nesusilaukia dėmesio. O čia mes turime atvejį, kurį net pats Policijos departamentas aiškiai ištransliuoja, kad vyko visa delegacija, buvo bendraujama su pareigūnės artimaisiais“, – kalbėjo ji.

R.Katinienė pati iš policijos bendruomenės sakė girdėjusi, kad pareigūnė šiuo metu yra ligoninėje, tačiau šios informacijos patvirtinti negali.

„Aš ir visa policijos bendruomenė viliasi, kad toks atvejis neįvyko. Dar baisiau būtų, jeigu toks atvejis yra įvykęs ir aukščiausi policijos pareigūnai bando jį užglaistyti. Tai būtų nebelabai suvokiama protu, kokioje mes sistemoje tarnaujame.

Turi būti labai aiškiai pasakyta, nepaliekant jokių klaustukų ir abejonių – buvo toks faktas ar nebuvo“, – įsitikinusi ji.

Policijos profsąjungos pirmininkė kritikos pažėrė ir sprendimui informacijos patikslinimą pavesti Policijos departamento Imuniteto valdybai. Jos teigimu, įvykį turti turėtų ne pati policija.

Jei informacija pasitvirtintų, R.Katinienė mano, kad atsakomybę prisiimti turėtų aukščiausi policijos vadovai.