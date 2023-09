A. Kubilius apie ateinančius metus: Ukraina laimės karą, o I. Šimonytės Vyriausybė gaus mandatą dar vienai kadencijai

„Tokia Vyriausybė yra sėkmė Lietuvai. Tikiu, kad tai pripažins net ir Vilija Blinkevičiūtė. Tikiu, kad po metų turėsime ir prezidentą ar prezidentę, kurie nebesistengs būti dar viena Vyriausybe ar tikruoju opozicijos lyderiu. Tikiuosi, kad turėsime prezidentą, kuris tikrai sugebės telkti Lietuvą tiek moderniam augimui, tiek naujam sėkmės etapui“, – šeštadienį TS-LKD suvažiavime sakė ekspremjeras.

A. Kubilius sakė neturįs abejonių, kad dešiniųjų valdžia išliks ir po 2024 m. Seimo rinkimų. Ir tai, akcentavo jis, bus išskirtinis įvykis Lietuvos istorijoje.

„Aš tikiu ir tuo, kad kitų metų pabaigoje Ingridos Šimonytės Vyriausybė bus pirmoji Lietuvos Vyriausybė, kuri po pirmosios kadencijos gaus mandatą dar vienai kadencijai“, – sakė konservatorius.

Savo prognozes A. Kubilius argumentavo, jo požiūriu, puikiu dabartinio Ministrų kabineto darbu.

„Ši Vyriausybė tikrai dirba gerai ir dėl to, kad gyvename ypatingu laiku. Kas tuo netikite, įvardinkite garsiai, kuri iš buvusių kairiųjų vyriausybių būtų su visomis šio laikmečio krizėmis susitvarkiusi geriau? Niekas negali įvardinti“, – kalbėjo A. Kubilius. Dar viena prognoze politikas pasidalino kalbėdamas apie situaciją Ukrainoje.

„Aš tikiu, kad per ateinančius metus Ukraina su Vakarų pagalba laimės karą ir kad Rusija jį pralaimės. Aš tikiu, kad per ateinančius metus mums pavyks įtikinti Vakarus nebebijoti to, kad po Ukrainos pergalės tikrai subyrės Putino režimas ir nebijoti to, kaip atrodys Rusija be Putino“, – sakė A. Kubilius.

Esame žmonių partija ir išlikome žmonėmis būdami valdžioje

Savo kalboje A. Kubilius džiaugėsi Lietuvos pažanga, kuri buvo pasiekta išsivadavus iš sovietinės okupacijos. Lietuvos vystymosi ir ekonominio suklestėjimo procese ekspremjeras išryškino konservatorių partijos vaidmenį.

„Kiek pajėgiame tiek talkinome Lietuvos augimui, nepaisant to kas tuo metu buvo valdžioje. Esame žmonių partija, kylame iš žmonių, vardan žmonių ir išliekame žmonėmis būdami valdžioje“, – partiečiams kalbėjo politikas.

„Esame tik žmonės. Kartais klydome ar klupome, bet keldavomės ir taisydavomės, nes nebijojome tarti: esu kaltas, esu labai kaltas“, – pridūrė jis.

Anot jo, žvelgiant į kelią, kurį valstybė nukeliavo per tris dešimtmečius, galimą drąsiai tvirtinti – Lietuva yra tikra sėkmės istorija. Tą, akcentavo A. Kubilius, rodo ekonominė pažanga bei, faktas, kad Lietuva jau aplenkė ne vieną Vakarų valstybę.

„Per šiuos 30 metų Lietuva yra didelė sėkmės istorija. Mes sėkmingai augome ir sėkmingai gynėmės nuo Kremliaus pastangų mus susigražinti“, – teigė konservatorius.

ELTA primena, kad šeštadienį Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) nariai susirinko į šventinį suvažiavimą, skirtą paminėti partijos įkūrimo 30-metį.

Susitikime konservatoriai ketina diskutuoti apie TS-LKD ateitį, priimti deklaraciją. Be to nusipelniusiems partijos nariams bus įteikti „Lietuvos ąžuolų“ apdovanojimai.