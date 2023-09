Dėl M. Drobiazko pilietybės klausimo – politikų nesutarimai: vieni sprendimą vadina teisingu, opozicija nesutinka

„Aš manau, kad pilietybė yra aiškiai apibrėžtas ryšys su valstybe. Ir aš manau, kad visi tie svarstymai ir sprendimai yra teisingi. Nes pasislėpimas tik už tos gėrio ir grožio sąvokos, kai kultūra priešiškoje šalyje yra naudojama kaip ginklas, kaip nuomonės formavimas, su pilietybe nelabai gerai dera“, – ketvirtadienį žurnalistams teigė S. Kairys.

Ketvirtadienį posėdžiavusi Pilietybės reikalų komisija pateikė rekomendaciją prezidentui Gitanui Nausėdai, siūlydami panaikinti išimties tvarka suteiktą Lietuvos Respublikos pilietybę ledo šokėjai Margaritai Drobiazko. Galutinį sprendimą dar turės priimti prezidentas.

D. Asanavičiūtė sutinka su Pilietybės reikalų komisijos sprendimu

Seimo narė Dalia Asanavičiūtė džiaugiasi Pilietybės reikalų komisijos sprendimu panaikinti Lietuvos Respublikos pilietybę ledo šokėjai M.Drobiazko. Įstatymo pakeitimus, numatančius galimybę panaikinti išimties tvarka suteiktą pilietybę iniciavusi politikė pabrėžia, kad čiuožėja savo veiksmais aktyviai palaiko Kremliaus režimą.

„Su sprendimu sutinku – pagrindinis argumentas yra tai, kad ji savo veiksmais aktyviai palaiko režimą, kuris kelia grėsmę ir Lietuvai, ir mūsų visam regionui. Ir ta grėsmė ne dėl to, kad ji gera čiuožėja ar ne dėl to, kad dalyvauja įvairiuose čiuožimuose, bet dėl to, kieno organizuojami ir kieno remiami šie čiuožimai“, – ketvirtadienį žurnalistams Seime sakė D. Asanavičiūtė.

Parlamentarė taip pat atkreipė dėmesį, kad M. Drobiazko dalyvauja Kremliaus ruporu vadinamo Dmitrijaus Peskovo žmonoe Tatianos Navkos organizuojamuose renginiuose.

„Jai pritaikytos ir sankcijos. Sankcijos jai pritaikytos ir pačioje Ukrainoje, ir Europos Sąjungoje, ir visose demokratinėse valstybėse už tai, nes ji remia invazija, palaiko aktyviai režimą“, – atkreipė dėmesį D. Asanavičiūtė.

„Taip pat labai įdomus momentas, kurį visai neseniai radau Rusijos propagandinėje žiniasklaidoje, kad jie planavo pasirodymą Luhanske“ , – pažymėjo ji.

Opozicija laikosi priešingos nuomonės

Seimo opozicija kritiškai vertina Pilietybės reikalų komisijos rekomendaciją šalies prezidentui dėl ledo čiuožėjos M.Drobiazko pilietybės naikinimo. Politikų teigimu, tam nėra teisinio pagrindo.

„Šiuo atveju, kad ir kaip nepatiktų, kad ir kaip nepateisiname jos elgesio, kad ir kaip antivalstybiškai ir bendražmogiška prasme ir tiesų ciniškas jos elgesys, man atrodo, teisinio pagrindo atiminėti (pilietybę – ELTA) ir daryti tokius veiksmus vis tik nėra“, – ketvirtadienį žurnalistams Seime sakė Darbo partijos pirmininkas Andrius Mazuronis.

Savo ruožtu Mišrios Seimo narių grupės seniūnė Agnė Širinskienė atkreipė dėmesį, kad Pilietybės įstatymo pataisos, numatančios galimybes panaikinti išimties tvarka suteiktą pilietybę, neatitinka tarptautinės teisės normų. Be to, pasak jos, įstatymo negalima taikyti atgaline tvarka.

„Ne tik aš kritikavau. Priminsiu, kad buvęs Konstitucinio Teismo pirmininkas, ponas Žalimas taip pat kritikavo. Išties, pats įstatymas neatitinka tų nuostatų, kurios yra tarptautinėje teisėje. Jis pagal savo pobūdį yra diskriminacinis, nes yra nusitaikyta tik į tuos žmones, kurie turi dvigubą pilietybę. Tai šiuo atveju pilietybės gavimo ir kitų sąlygų atžvilgiu žmonės negali būti diskriminuojami“, – parlamente žurnalistams sakė politikė.

„Antra vertus, įstatymas yra priimtas po Drobiazko visų įvykių. Tai jūs man pasakykite, kaip jis galėtų galioti atgal?“ – kėlė klausimą A. Širinskienė.

Be to, pažymėjo parlamentarė, naikinti išimties tvarka suteiktą pilietybę reikia svaraus argumento, susijusio su galimomis grėsmėmis šalies saugumui. A. Širinskienės teigimu, tokių išvadų, susijusių su čiuožėja M. Drobiazko, Valstybės saugumo departamentas (VSD) nepateikė.

„Nepamirškime, kad sąlyga yra rizika arba grėsmė nacionalinio saugumo interesams. Iš, kaip suprantu, jokių pastabų dėl nacionalinio saugumo intereso ir grėsmių nebuvo gauta. Tos grėsmės vėliau, kiek atsimenu, buvo sukurtos vienoje iš ministerijų“, – kalbėjo A. Širinskienė.

„Iš tikrųjų, neatrodo kaip teisinė valstybė – pradedant įstatymų priėmimu ir baigiant tuo, kaip tą įstatymą ar situaciją bandoma pritempti prie konkretaus žmogaus“, – sakė ji.

Išplatino laišką

Kaip skelbta anksčiau, iniciatyvos dėl M. Drobiazko pilietybės panaikinimo ėmėsi grupė Seimo narių, kreipęsi į Vidaus reikalų ministeriją (VRM). Pastaroji, įvertinusi atsakingų institucijų išvadas, savo ruožtu kreipėsi į prezidentą Gitaną Nausėdą, prašydama priimti sprendimą dėl išimties tvarka čiuožėjai suteiktos pilietybės.

Rašte pažymima, kad, institucijų vertinimu, M. Drobiazko bendradarbiauja su Rusijos prezidento Vladimiro Putino spaudos sekretoriaus Dmitrijaus Peskovo žmona Tatiana Navka, dalyvauja jos organizuojamuose šokių ant ledo pasirodymuose. Nurodoma, kad tokie renginiai padeda plėtoti Maskvos režimo naratyvą apie „Rusijos pasaulį“ ir stiprinti Kremliaus galią.

Visgi, šią savaitę išplatintame viešame laiške Pilietybės reikalų komisijai M. Drobiazko kritikuoja siūlymus panaikinti jai suteiktą pilietybę. Iniciatyvą ji vadina „raganų medžiokle“ ir tvirtina, kad kartu su šokių ir gyvenimo partneriu Povilu Vanagu neša „kultūros ir gėrio šviesą“, o propagandinėje veikloje nedalyvauja.

Rusijoje gimusiai ir gyvenančiai M. Drobiazko Lietuvos pilietybė buvo suteikta išimties tvarka už nuopelnus sporto srityje.

Pagal Pilietybės įstatymą išimties tvarka suteikta Lietuvos pilietybė iš asmens gali būti atimta ne tik tada, kai jis savo veiksmais kelia grėsmę nacionalinio saugumo interesams, bet ir kai viešai reiškia palaikymą valstybei, keliančiai grėsmę Lietuvos ir (ar) kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir (ar) jų sąjungininkų saugumo interesams.