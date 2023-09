A. Tapinas viešina Alytaus rajono politikų išlaidas: A. Vrubliauskas kurą pylėsi tonomis, visi automobiliai – į konservatoriaus autoservisą

Paaiškėjo, kad tarybos nariai per kadenciją kuro sąnaudoms išleido 457 tūkst. eurų, o dalis tarybos atstovų remontavo savo automobilius konservatoriaus, tarybos nario Kęstučio Patinsko įmonėje.

Konservatorius D.Jakubavičius už kurą atsiskaitinėjo 17 kortelių

Jau anksčiau „Skaidrinam“ dėmesio sulaukę ir jau iš partijos pašalinti konservatoriai Jūratė Overaitytė-Jakubavičienė ir Danielius Jakubavičius veiklai naudojo šešis automobilius. Nurodoma, kad sutuoktiniai šių automobilių remontui išleido daugiau kaip 18 tūkst. eurų.

„Kai tiek kartų pilamasi, nenuostabu, kad tenka ir po kelis kartus per dieną tai daryti. J.Overaitytė-Jakubavičienė dukart per dieną pirko skirtingus degalus“, – rašo R.Staselis.

Žurnalistas atkreipia dėmesį, kad tą pačią parą politikai pylėsi kurą skirtingose degalinėse kelissyk per dieną – pateiktose ataskaitose nurodomi pirkimo čekiai ir už benziną, ir už dyzeliną.

Be to, D.Jakubavičius administracijai pateikė išlaidų čekius, kurie apmokėti 17 skirtingų banko kortelių. K.Patinskas savo įmonėje remontavo asmeninį ir partiečių automobilius.

Tuo metu konservatorius K.Patinskas savo įmonėje tvarkė kitų tarybos narių automobilius. Ataskaitose nurodoma, kad pas jį automobilį remontavo ir bendrapartiečiai J.Overaitytė-Jakubavičienė, Mindaugas Aldonis, Gintaras Chščenavičius, ir dabartinis Alytaus rajono vicemeras Aurimas Truncė.

„Dar įdomiau yra stebėti iš abiejų tarybos šeimos narių – Jakubavičiaus ir Overaitytės-Jakubavičienės plaukiančius pinigus į partiečio autoservisą“, – akcentuojama apžvalgoje.

Nurodoma, kad sutuoktiniai pakaitomis tvarkė automobilį bendrapartiečio autoservise – pavyzdžiui, 2021 m. vasario 18 d. pateikiama D.Jakubavičiaus sąskaita KP005, vasario 26 d. – J.Overaitytės-Jakubavičienės KP006.

Analogiškai šie politikai tvarkė automobilius K.Patinsko įmonėje gegužės 5 ir 13 dienomis, kovo 11 ir kovo 24 dienomis. Pastebima, kad K.Patinsko autoservisas tam tikrais laikotarpiais neturėjo jokių klientų – išskyrus J.Overaitytę-Jakubavičienę ir D.Jakubavičių.

Be to, K.Patinksas savo įmonėje tvarkė ir asmeninį automobilį. Iš viso per 2021 metus K.Patinsko automobilio priežiūra kainavo apie 3000 eurų.

Apžvelgus autoserviso klientų sąrašus, pastebėta, kad 2021 m. iki gegužės ir 2022 metų pradžioje K.Patinsko įmonė aptarnavo tik tarybos narius. Kaip ir kitų tarybos narių ataskaitose, K.Patinskas taip pat nurodo pylęsis degalus kelis kartus per dieną.

Buvęs meras A.Vrubliauskas kurą pylėsi tūkstantinėmis sumomis

Buvusią kadenciją vadovavęs konservatorius Algirdas Vrubliauskas dirbdamas savivaldoje naudojosi ir tarnybiniu, ir asmeniniu transportu, už kurio kuro išlaidas gavo kompensacijas. Be to, meras pylėsi kurą milžiniškais kiekiais – pateikiami tūkstantinės vertės čekiai, kuriuose įsigyta 999 l kuro, atsiskaitant grynaisiais.

„Įsivaizduokite – atvažiuoja meras, įsipila toną dyzelio ir išsitraukia iš piniginės 1 700 eurų grynais“, – rašoma apžvalgoje.

„Kuras buvo talpinamas į man priklausančią mobilią kuro kolonėlę“, – situaciją komentavo pats A.Vrubliauskas.

Dabartinė merė kuro sąnaudoms išleido 20 tūkst. eurų

Dabartinė rajono merė, „Vardan Lietuvos“ narė Rasa Vitkauskienė praėjusią kadenciją kurui išleido 20 tūkst. eurų iš visų panaudotų 25,4 tūkst. kanceliarinių lėšų. Nurodoma, kad 2020 m. tarybos narės veiklai skirtas lėšas politikė naudojo dyzelino kurui, 2021 m. – benzinui.

„Vis dėlto didžiausių mįslių mums sukėlė finansų skyriui R.Vitkauskienės pateikti kuro pirkimo dokumentai. Dalis jų – tvarkingi, su rekvizitais. Tačiau yra ir tokių, ant kurių (ypač tose vietose, kur turėtų būti mokėjimų kortelių numeriai) yra suraitytas gana masyvus merės autografas ir degalinės kasoje neįvestas pirkėjo vardas, pavardė bei asmens kodas“, – rašoma tekste.

„Kažkada, kai atsiskaitydama degalinėje pamiršau paprašyti išmušti čekį mano vardu, administracijos Buhalterijos skyriaus darbuotojų klausiau, ar tikrai tik vardinių čekių reikia išlaidoms pagrįsti, kad viskas būtų tvarkinga. Man buvo paaiškinta, kad užtenka čekius pasirašyti ranka, reikalavimo vardą ir pavardę atspausdinti nėra.

Dėl šios priežasties anksčiau čekiai buvo vardiniai, paskui tiesiog dažniausiai pardavėjų neprašydavau mušti vardo ir pavardės, pasirašydavau pati, nes taip tiesiog greičiau.

Degalinėse, kur atsiskaitydavau grynais dažniausia paprašydavau, kad į čekį įrašytų mano duomenis“, – savo paaiškinimą nurodė merė.

Vicemeras, pylęsis kurą kelių minučių skirtumu, situaciją vadina „kuriozine“

Dabartinis vicemeras, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ narys A.Truncė ataskaitose nurodo, kad 2020 m. liepos 24 d. degalinėje pylėsi didelius kiekius dyzelino kelių minučių skirtumu. Pats politikas nurodo, kad ši anomalija – „kuriozinė situacija“.

„Atvažiavęs į degalinę įdėjau pinigus ir per skubėjimą paspaudžiau ne tą kolonėlės numerį. Kadangi automobilio bakas kitoje pusėje, nusprendžiau degalus supilti į talpą. Tada procedūrą pradėjau iš naujo, bet apsižiūrėjau, kad turiu nedaug grynųjų, todėl teko primokėti kortele“, – nurodo vicemeras.

Tačiau, pastebi R.Staselis, tai nėra vienetinis atvejis, kai vicemeras beveik tuo pačiu metu pylėsi kurą keliose degalinėse. Taip pat, atkreipiamas dėmesys, kad tarybos narys atsiskaitinėjo ir grynaisiais, ir banko kortelėmis – iš viso ataskaitose pateikta 12 skirtingų kortelių numerių.

ELTA primena, kad kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo eilė savivaldybių.

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) yra pradėjusi ikiteisminius tyrimus Neringos, Mažeikių, Šilutės, Pagėgių, Šiaulių, Kauno miesto, Kauno rajono, Ignalinos, Lazdijų, Vilniaus miesto bei Jonavos savivaldybėse.