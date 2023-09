TS-LKD Priežiūros komitetas prašys pasiaiškinti „čekiukių“ skandale įsivėlusius Alytaus rajono konservatorius

Visgi, konkreti posėdžio data šio klausimo svarstymui dar nenumatyta. Kaip komentare Eltai teigė komiteto narė Aistė Gedvilienė, tarybos nariai turi galimybę patys įsivertinti situaciją ir priimti sprendimus – sustabdyti narystę TS-LKD, grąžinti lėšas į savivaldybės biudžetą arba pateikti išlaidas pagrindžiančius dokumentus Priežiūros komiteto nariams.

„Dar nėra numatyta Priežiūros komiteto posėdžio data. Bet manau, kad laikysimės to paties principo, ir vertinsime kelių savivaldybių politikus, dėl kurių tarybos nario veiklai skirtų lėšų panaudojimo, kyla klausimai“, – teigė A. Gedvilienė, kurios komentarą Eltai perdavė TS-LKD frakcijos Seime atstovė Raminta Keršytė.

„Juo labiau, kad visi turi turėti laiko patys įsivertinti ir priimti Priežiūros komiteto jau anksčiau suformuluotus sprendimus – susistabdyti narystę savanoriškai, grąžinti Tarybos nario veiklai skirtų lėšų sumą, kurios pagrįsti negali, arba galiausiai teikti paaiškinimus su pagrindžiančiais dokumentais Priežiūros komitetui. Tuomet kiekvieną atvejį vertinsime individualiai“, – anksčiau priimtus sprendimus priminė ji.

Kaip skelbta anksčiau, penktadienį pasirodžiusioje Alytaus rajono tarybos narių išlaidų apžvalgoje nurodoma, kad konservatorius Kęstutis Patinskas savo įmonėje remontavo asmeninį automobilį ir šias išlaidas kompensavo tarybos nario veiklai skirtomis lėšomis. Be to, politiko įmonėje automobilius remontavo ir bendrapartiečiai Jūratė Overaitytė-Jakubavičienė, Danielius Jakubavičius, Mindaugas Aldonis, Gintaras Chščenavičius. Tarybos nariai sąskaitas už transporto priemonių tvarkymą taip pat kompensavo kanceliarinėmis lėšomis. Be to, apžvelgus autoserviso klientų sąrašus, pastebėta, kad 2021 m. iki gegužės ir 2022 metų pradžioje K. Patinsko įmonė aptarnavo išskirtinai tik Alytaus rajono tarybos narius.

Tuo metu buvusią kadenciją Alytaus rajonui vadovavęs konservatorius Algirdas Vrubliauskas dirbdamas savivaldoje naudojosi ir tarnybiniu, ir asmeniniu transportu, už kurio kuro išlaidas gavo kompensacijas. Be to, meras pylėsi kurą milžiniškais kiekiais – pateikiami tūkstantinės vertės čekiai, kuriuose įsigyta 999 litrų kuro, atsiskaitant grynaisiais.

„Įsivaizduokite – atvažiuoja meras, įsipila toną dyzelio ir išsitraukia iš piniginės 1 700 eurų grynais”, – rašoma apžvalgoje.

„Kuras buvo talpinamas į man priklausančią mobilią kuro kolonėlę“, – situaciją komentavo pats A. Vrubliauskas.

TS-LKD Priežiūros komitetas, reaguodamas į vadinamąjį „čekiukų“ skandalą, jau anksčiau iš partijos pašalino keletą politikų, daliai suspendavo narystę.

Priežiūros komitetas, įpareigodamas pateikti situaciją paaiškinančius dokumentus, nurodė ir galimas sankcijas nusižengusiems partiečiams. Tais atvejais, kai yra pareikšti įtarimai piktnaudžiavus tarybos nario veiklai skirtomis lėšomis, numatoma nedelsiant stabdyti TS-LKD politiko narystę partijoje. Taip pat, Prezidiumui palaikius iniciatyvą, numatoma drausti tokiems partiečiams būti kandidatais artimiausiuose Seimo, savivaldos, Europos Parlamento ir Prezidento rinkimuose.