Kauno apygardos teismas trečiadienį kyšininkavimo ir disponavimo nelegaliais šaudmenimis byloje skyrė R.Tamošaičiui 9,9 tūkst. eurų baudą, uždraudęs dirbti valstybės tarnyboje 4 metus.

Lazdijuose gyvenantis dabar jau buvęs Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnas slapta nuo kolegų vykdavo į Kauną, pas kūną pardavinėjančias moteris.

Apsimesdavęs klientu, jis sužinodavo prostitučių adresus, o atvykęs parodydavo tarnybinį pažymėjimą ir pareikalaudavo kyšio už tai, kad nebūtų skirta administracinė nuobauda.

Tačiau ne visos moterys tylėjo.

Sulaukę žinių apie šešėlinį kolegos gyvenimą, Kauno pareigūnai iškėlė baudžiamąją bylą, buvo slapta legaliai klausomasi jo pokalbių telefonu.

2020 metų gruodį Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Imuniteto valdybos tyrėjai sučiupo R.Tamošaitį išeinantį iš šio miesto centre esančio daugiabučio.

Tyrėją demaskavo dvi prostitutėmis apsimetusios pareigūnės – viena iš jų R.Tamošaičiui davė 100 eurų.

Taip pat išaiškėjo, kad jis reikalavo kyšio iš Kaune prostitucija besivertusios Ispanijos pilietės, kuri atidavė pareigūnui 50 eurų.

„Visai policininkų bendruomenei buvo šokas, sužinojus apie šį įvykį. Tai itin retas atvejis. Džiaugiamės, galėdami juos išaiškinti savo jėgomis“, – naujienų portalui lrytas.lt po sėkmingos operacijos pasakojo Kauno apskrities VPK Imuniteto valdybos viršininkas Andrejus Rabyj.

Susitepęs policininkas buvo nušalintas nuo pareigų, o vėliau atleistas iš darbo.

Be to, P.Tamošaičio kabineto seife per kratą buvo rasti „Luger“ tipo 75 šoviniai, skirti šaudyti iš pramoninės gamybos pistoletų ir kulkosvaidžių. Šis epizodas buvo prijungtas prie kyšininkavimo bylos.

Pareigūnas savo kaltę pripažino pilnai ir tikino, jog nuoširdžiai gailisi – esą pasipelnyti artėjant Kalėdoms nusprendė dėl sunkios materialinės padėties, o šaudmenis rado atsitiktinai.

R.Tamošaitis policijoje dirbo beveik 17 metų, anksčiau nebuvo sulaukęs tarnybinių nuobaudų. Kolegos jį apibūdino kaip uolų darbuotoją.

Bendradarbiai teigė nieko nežinoję apie tamsią kolegos pusę – jiems sakydavo, jog vyksta į suplanuotas užduotis, o iš tikrųjų važiuodavo visai kitur, pas prostitutes, surastas per skelbimus.