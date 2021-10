Šiauliečių trijulę stipriai įklampino kanapės: už nemenką derlių – įkalinimo bausmė

Šiauliečių trijulė įkliuvo 2019 m. rugpjūčio 28-ąją, kai miesto pakraštyje pareigūnai sustabdė S.Daunoro vairuojamą automobilį „Audi A6”.

Policininkai turėjo kriminalinės žvalgybos metodais gautos operatyvinės informacijos, kad šis anksčiau neteistas šiaulietis gali būti susijęs su kanapių auginimu. Informacija pasitvirtino su kaupu – vien automobilyje buvo rasta daugiau kaip 10 kilogramų nukirptų kanapių stiebų.

Tiesa, tai nebuvo viskas – šiauliečio namuose buvo dar beveik 5 kg kanapių bei neteisėtai laikomas dujinis pistoletas ir šoviniai.

Per ikiteisminį tyrimą išsiaiškinta, kad kanapės nuo birželio iki rugpjūčio pabaigos buvo auginamos S.Daunoro išsinuomotose patalpose.

„Derlius“ vėliau buvo pervežtas į S.Daunoro namus užmiestyje – kanapių stiebai, lapai buvo džiovinami virtuvėje ir garaže.

Su įkalčiais sučiupta trijulė kaltės nesikratė – prisipažino, kad augino, laikė kvaišinimuisi skirtus augalus. Tiesa, šiauliečiai tikino, kad visas kanapes surūkyti ketino patys ir pardavinėti neketino.

S.Daunoras sakė, kad buvo įjunkęs į kanapes, o N.Šliupas ir L.Baltaitis taip pat rūkydavo vadinamąją „žolę“. Nė vienas iš trijulės neprisiminė, kuriam kilo mintis užsiauginti kvaišalų.

Užsienyje ne kartą teistas N.Šliupas tikėjosi, kad pačių užauginta produkcija bus geresnė, be priemaišų. Šiaulietis tikino, kad nesąžiningi prekeiviai į džiovintas kanapes įmaišo arbatžolių, be to, patiems užsiauginti yra pigiau.

S.Daunoras prisipažino žinojęs, kad auginti kanapes nėra legalu, bet sakė nesitikėjęs, kad Baudžiamajame kodekse numatyta tokia griežta bausmė.

Vyriškis teisinosi tokią plantaciją užsodinęs, nes augino pirmąsyk ir nenutuokė, koks užaugs kvaišalams tinkamų kanapių kiekis.

Nuosprendį pirmadienį paskelbęs Šiaulių apygardos teismas paliko nuteistuosius laisvėje, kol nuosprendis įsiteisės. Tiesa, trijulei paliktos galioti anksčiau skirtos kardomosios priemonės – raštytinis pasižadėjimas neišvykti, dokumentų paėmimas, registracija policijoje.