Nuo tos dienos praėjo lygiai ketveri metai, tačiau baikerio dingimo istorijoje klausimų vis dar daugiau nei atsakymų.

Buvo rasta A.Kilkaus liemenė, motociklas, sudaužytas telefonas, buvo sulaikyti trys įtariamieji, bet paties baikerio nei gyvo, nei mirusio niekas nerado iki šios dienos, o Vilniaus prokuratūroje vykdytas ikiteisminis tyrimas, panašu, beviltiškai įstrigęs.

Teigia, kad padarė viską, ką galėjo

„Ikiteisminio tyrimo metu įtarimai dėl nužudymo ir bendrininkavimo nužudant buvo pareikšti trims asmenims, tačiau 2019 metų liepą ikiteisminis tyrimas buvo sustabdytas, o įtarimai jiems panaikinti“, – portalui lrytas.lt sakė Vilniaus apygardos prokuratūros atstovė Gintarė Vitkauskaitė-Šatkauskienė.

Prokuratūros atstovės teigimu, tyrimo metu buvo atlikta daugybė veiksmų, tirta ne viena dingimo versija, tarp jų ir ta, kad vyras išvyko gyventi į užsienį, tačiau pagrindinė jų visada buvo nužudymas. „A.Kilkaus ar jo kūno buvo ieškoma remiantis ir visuomenės pranešimais, ir žiniasklaidos atstovų suteikta informacija“, – kalbėjo G.Vitkauskaitė-Šatkauskienė.

Kiekvieną kartą miškuose, laukuose ar pelkėse radus suirusius žmogaus palaikus, tyrėjai suklusdavo: „O gal tai A.Kilkus“, tačiau kiekvieną kartą kūnas pasirodydavo esantis kito žmogaus, kurio tapatybė būdavo nustatyta. Tam nereikėdavo net ekspertizių.

A.Kilkus paskelbtas mirusiu, prokuratūra šiuo metu neturi nei įtariamųjų, nei kabliukų, už kurių užsikabinus būtų galima šią bylą baigti.

Tačiau jei tokių atsirastų, tyrimas, prokuratūros atstovės teigimu, būtų iškart atnaujintas. „Nusikaltimui, susijusiam su tyčiniu kito žmogaus gyvybės atėmimu, senaties terminas yra 30 metų“, – sakė G.Vitkauskaitė-Šatkauskienė.

Kilęs konfliktas grėsė karu

A.Kilkui dingus pagrindiniu bylos įtariamuoju buvo tapęs baikerių klubo „Vorai MC“ prezidentas, Laurynas Baltrūnas, pravarde Oblius. Įtarimai taip pat buvo pareikšti jo žmonai Daivai Baltrūnienei bei tam pačiam klubui priklaususiam Dariui Matusevičiui, pravarde Meška.

Galimo nužudymo priežastis – klube kilę nesutarimai, po kurių A.Kilkus bei dar keli klubo nariai garsiai trenkę durimis paliko „Vorus“.

„Aš tada paklausiau Aivaro: ar tu suvoki, kad bus karas? Jis sakė: taip, žinau“, – savo pokalbį su vyru vėliau prisiminė J.Bradauskaitė.

Nuojauta jos neapgavo.

Nusikaltimui ruoštasi iš anksto?

A.Kilkus iš savo namų išvyko apie 17 valandą ir, kaip manoma, iškart nuvažiavo pas Oblių į Aukštadvarį. Apie ką ketino pasikalbėti vyrai – paslaptis, kurios L.Baltrūnas (dabar 44 metų) neatskleidė net keturis mėnesius praleidęs už grotų.

Oblius nei suimtas, nei paleistas namo su apykoje tyrėjams neatsakė nė į vieną klausimą. Kalbesnis buvo jo draugas Meška.

D.Matusevičius per apklausas papasakojo, kad spalio 15-ąją, sekmadienį, apie 14 valandą jis atvažiavo į Aukštadvario kartodromą, kuriame L.Baltrūnas vedė treniruotę jauniesiems motociklininkams.

Vos tik vyrai susitiko, L.Baltrūnas Meškos iškart paklausė, ar šis vakare galės nuvairuoti motociklą į netolį Druskininkų esantį Šklėrių kaimą, kuriame gyvena baikeris Gintaras, turintis Mokytojo pravarde.

Pasak D.Matusevičiaus, L.Baltrūnas jam nepasakė, kieno motociklą reikės nuvairuoti, tačiau perspėjo, kad šis būtų „be spalvų“ – nevilkėtų baikerių drabužių su klubo „Vorai MC“ ženklais.

Meška sutiko, tačiau pareiškė, kad šį vakarą turi kitų planų, todėl tai padaryti galės tik pirmadienį.

„Dar būdamas kartodrome pamačiau, kad apie 18 valandą į jį motociklu „Harley-Davidson“ atvažiavo A.Kilkus ir sustojo prie L.Baltrūno kemperio. Jis buvo apsirengęs juodos spalvos kelnes ir juodą striukę“, – tyrėjams pasakojo D.Matusevičius.

Bijojo būti susektas

Ryte vyras sulaukė Obliaus skambučio. Apie 8 valandą iš savo žmonos Daivos telefono paskambinęs L.Baltrūnas, jam liepė penkioms paroms išnuomoti priekabą ir pažadėjo, kad nuomai išleistus pinigus vėliau grąžins. „Atvyk be telefono“, – Mešką perspėjo Oblius.

Vakare D.Matusevičius atvyko į Beižionių vaikų globos namus, kuriuose susitiko su L.Baltrūnu.

Šis buvo labai nepatenkintas, kad jis, kaip buvo liepta, neišnuomojo priekabos, tačiau greitai buvo rasta išeitis – nuspręsta pasinaudoti vaikų globos namams priklausančia priekaba.

Sustoję globos namų kieme, pasak D.Matusevičiaus, jis ir Oblius svarstė, kaip geriau atsikratyti motociklo – nugabenti jį į išsinuomotą garažą ir sunaikinti ar išardyti dalimis ir išmesti skirtingose vietose.

Buvo nuspręsta, kad motociklą reikia sunaikinti, tačiau kieno tas motociklas yra, Meška teigė tuo metu net negalėjęs įtarti: „Pamaniau, kad motociklas gali būti atimtas iš kokio nors klubo nario ar įsigytas neteisėtai, nežinojau, jog tai bus Aivaro motociklas“.

Pamatė šalmą ir motociklą

Prie D.Matusevičiaus automobilio prikabinus priekabą, abu vyrai sėdo į skirtingus automobilius ir pajudėjo. „Oblius važiavo pirmas savo raudonu automobiliu „Audi“, aš iš paskos.

Prie posūkio į Velnio duobę jis man liepė sustoti ir palaukti. Jis pasuko link Velnio duobės ir nuvažiavo, grįžo po maždaug penkių minučių, apsisuko ir liepė važiuoti iš paskos.

Sustojome maždaug už dviejų kilometrų, ten pamačiau ant šono gulintį žolėmis apmėtytą motociklą. Iškart atpažinau, kad jis – A.Kilkaus. Šalia gulėjo ir jo šalmas. Labai išsigandau, supratau, kad įvyko kažkas negero, bet jau temo, todėl net neklausiau Obliaus, kas atsitiko“, – liudijo D.Matusevičius.

Liepė paslėpti miškuose

Įkrovę motociklą į priekabą, abu vyrai nuvažiavo į aikštelę prie Aukštadvario bažnyčios, kurioje Oblius Meškai liepė vežti motociklą kuo toliau nuo Aukštadvario į Nemenčinės miškus ir ten paslėpti.

D.Matusevičius jam paprieštaravo, kad per Vilnių nevažiuos ir pareiškė, kad motociklą paslėps Varėnos miškuose. Taip jis ir padarė. „Važiavau per Onuškį, beveik privažiavęs Senąją Varėną nusukau į miško keliuką ir juo pavažiavęs 100–200 metrų, sustojau. Iš pradžių iš priekabos išmečiau šalmą, po to nuėmiau ir perlaužiau motociklo numerį, o patį motociklą pastūmiau apie 30 metrų į krūmus ir palikau“, – tyrėjams pasakojo Meška.

Apie 21 val. D.Matusevičius grįžo į Beižionių vaikų globos namus, ten grąžino Obliui priekabos registracijos dokumentus ir virves, kuriomis jie buvo pririšę motociklą.

„Jei policija ieškos ir klausinės, pasakyk, kad nieko nežinai“, – draugą perspėjo Oblius.

Nėra lavono, nėra ir bylos

D.Matusevičius jo nepaklausė. Išgirdęs, kad A.Kilkus dingo, spalio 18-ąją jis pats nubyko į policiją ir viską papasakojo pareigūnams bei parodė, iš kurios vietos paėmė Aivaro motociklą ir, kur jo atsikratė.

Po D.Matusevičiaus parodymų L.Baltrūnas buvo sulaikytas. Gruodį už grotų atsidūrė ir jo žmona, pas kurią rasta A.Kilkaus liemenė, tačiau ji buvo greitai paleista. 2018 metų vasario 19 dieną į namus grįžo ir Oblius.

Vyras kurį laiką buvo stebimas policijos ir turėjo vaikščioti su apykoje, tačiau po kelių mėnesių ir ji buvo nuimta.

Rastų įkalčių ir D.Matusevičiaus liudijimų prokuratūrai neužteko, kad L.Baltrūnas stotų prieš teismą. „Nėra lavono, nėra ir bylos“, – tokiu principu vadovavosi prokuratūra.