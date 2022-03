Kaip rašoma Valstybės sienos apsaugos tarnybos pranešime, trečiadienį vakare Varėnos pasienio rinktinės Druskininkų užkardos pareigūnai patikrino vietovę ties Druskininkų savivaldybės Jaskonių kaimu. Turėta žinių, kad čia gali būti bandoma gabenti neteisėtą krovinį.

Netrukus pamiškėje, šalia kelio Druskininkai – Latežeris, pastebėtas įtartinas asmuo su nešuliu. Nuo čia iki sienos su Baltarusija – 4 kilometrai.

Su įkalčiais sulaikomas kontrabandininkas nesipriešino. Nustatyta, kad jis yra 28-erių Alytaus gyventojas, gerai žinomas VSAT pareigūnams. Vyras anksčiau nekart buvo įkliuvęs gabenantis neteisėtus rūkalus.

Šįkart jis nešė 2150 pakelių „Minsk Capital MS“ ir „Minsk Capital QS“ cigarečių, ženklintų baltarusiškais akcizo mokesčio ženklais. Ryšuliai aptraukti polietileno plėvele, o prie jų pritvirtintos savadarbės petnešos.

Tokio krovinio vertė Lietuvoje, įskaičiavus privalomus sumokėti mokesčius, yra beveik 8 tūkst. eurų.

VSAT Varėnos pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis. Už tai numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.

Be to, alytiškiui teks administracine tvarka atsakyti už buvimą pasienio ruože be dokumentų. Kadangi tokį pažeidimą vyras padarė pakartotinai, jam skirta 90 eurų bauda.

Rūkalų nešikas po apklausos paleistas. Jam skirta kardomoji priemonė įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje. Cigaretės laikinai saugomos Druskininkų pasienio rinktinėje.