Moters nužudymu įtariamas šeduvis teismo nesulaukė – patį pakirto liga

Įtariamasis žudikas iš Tardymo izoliatoriaus buvo išgabentas į Respublikinę Šiaulių ligoninę, nes kojoje supūliavo žaizda. Medikai nebegalėjo padėti niekuo – vyriškis dėl sepsio ir sukeltų komplikacijų trečiadienį mirė.

Moteris dingo prieš gimtadienį

Šeduvos gyventojas buvo sulaikytas šių metų sausio 10-ąją, kai mieste imta ieškota dar prieš Naujuosius metus dingusios moters.

Į policiją sausio 3-iąją kreipėsi jos dukterėčia. Dingusiosios giminaitė sakė, kad teta buvo linkusi piktnaudžiauti alkoholiu, tačiau visada pranešdavo apie savo buvimo vietą.

Tuo tarpu šįkart savo gimtadienio išvakarėse, 2021 m. gruodžio 27-ąją, iš namų išėjusi moteris dingo skradžiai žemę visai savaitei, o jos mobilusis telefonas buvo išjungtas.

Radviliškio rajono policijos komisariato pareigūnai lankėsi galimose jos buvimo vietose, bendravo su jos pažįstamais.

Į akiratį pateko ir įtariamuoju tapęs Šeduvos gyventojas, bet jo pareigūnams nesisekė surasti. Visgi sausio 10-osios rytą vyras buvo užkluptas savo bute Šeduvoje.

Aukos kūną slėpė sofoje

Būsto šeimininkas buvo blaivus, tačiau elgėsi įtartinai. Bute tvyrantis nemalonus kvapas pareigūnus privertė atidžiau viską apžiūrėti.

Kilstelėję sofą-lovą, jie patalynės dėžėje aptiko moters lavoną su smurto žymėmis. Tai buvo dingusios ir ieškomos šeduvės kūnas.

Per pirminę apžiūrą ant nužudytosios kūno pastebėta durtinių žaizdų. Be to, žudikas nesėkmingai bandė nupjauti aukos galvą.

Kaltės kratytis nebandė

Šiaulių apylinkės teismas leido šeduvį suimti ilgiausiam galimam terminui – jis Tardymo izoliatoriuje atsidūrė 3 mėnesiams.

Neoficialiomis žiniomis, įtariamasis nesikratė kaltės ir prisipažino nužudęs moterį.

Žinia apie prisipažinimą turėjo nustebinti šeduvius, mat jie šį vyriškį pažinojo kaip itin ramaus būdo. Pasak kaimynų, jis ir išgėręs neprarasdavo savitvardos.

Šeduvos gyventojus stebino faktas, kaip vyriškis ir moteris atsidūrė vienoje kompanijoje, mat jie anksčiau nebendraudavo.

Susipyko per išgertuves

Neoficialiais duomenimis, skirtingai nei teigia kaimynai, šiedu Šeduvos gyventojai buvo pažįstami.

Įtariamasis sutiko duoti parodymus. Jau žinoma, jog mirtimi pasibaigęs konfliktas kilo per išgertuves, kurios vyko prieš kelias dienas. Konkreti mirtino kivirčo priežastis neįvardinta.

Tyrėjai laukia teismo medicinos ekspertų išvadų, kurios patvirtins ar paneigs įtariamojo pasakojimą.

Gautos išvados, įtariamojo parodymai abejonių nekėlė, todėl ikiteisminis tyrimas greitai turėjo baigtis, o byla – keliauti į teismą. Bet viską sujaukė netikėta įtariamojo mirtis.