Buvęs aukštas Kauno rajono savivaldybės tarnautojas nuteistas dėl kyšininkavimo

Buvęs jo viršininkas, administracijos direktorius Ričardas Pudževelis toje byloje išteisintas.

K.Povilaičiui skirta subendrinta 196 minimalių gyvenimo lygių dydžio bauda – 7381 euras, uždrausta vienus metus dirbti valstybės tarnyboje, konfiskuota 1448 eurų kaip nusikalstamos veikos rezultatas.

Anot teismo pranešimo, nors K.Povilaitis nepripažino kaltės, išnagrinėjus baudžiamąją bylą nustatyta, kad jis būdamas valstybės tarnautojas, 2014 metų rugpjūčio mėnesį, naudodamasis savo įtaka, kišosi į valstybės tarnautojo veiklą ir siekė priversti atlikti neteisėtus veiksmus savo ir bendrovės „Sportėja“ naudai.

Ši bendrovė anksčiau pagal žodinį susitarimą Vilkijos seniūnijoje krepšinio aikštelėje įrengė sintetinę dangą.

Teismas nustatė, kad K.Povilaitis 2014 metų rugpjūčio 13 dieną Kauno rajono savivaldybės patalpose, susitikęs su bendrovės atstovu, paėmė 5 tūkst. litų (1448 eurų) kyšį už neteisėtą neveikimą praeityje ir ateityje.

Tuometinis administracijos direktoriaus pavaduotojas žadėjo pasirūpinti, kad bendrovė bus parinkta krepšinio žaidimo aikštelės sintetinės dangos įrengimo darbų tiekėja, kad nurodys valstybės tarnautojui atgaline data pasirašyti rangos sutartį, parengti tariamų viešųjų pirkimų atlikimo dokumentaciją.

K.Povilaitis taip pat žadėjo pasirūpinti, kad šiai įmonei nekils kliūčių priduoti darbus, o ateityje – gauti daugiau užsakymų.

Buvęs Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius R.Pudževelis kaltintas, kad su pavaduotoju pasidalijo minėtą kyšį: 1400 litų (405,47 eurų) teko K.Povilaičiui, 3600 litų (1042,63 eurų) – R.Pudževeliui.

Tačiau teismas konstatavo, kad byloje surinktų įrodymų nepakanka pastarojo kaltei pagrįsti.

Buvęs administracijos vadovas neprisipažino priėmęs kyšį. Jis patvirtino su pavaduotoju 2014 metų rugpjūčio 13 dienos vakare susitikęs namuose, tačiau sakė pinigų nedalijęs, o aptaręs darbo reikalus.

Teismo teigimu, byloje nefiksuota R.Pudževelio ir bendrovės atstovo pokalbių, o slapta įrašytas trumpas pokalbis su pavaduotoju rodo tik jų susitarimą dėl susitikimo vietos, todėl versija apie darbinius reikalus liko nepaneigta.

Kaltinimas buvusiam administracijos vadovui iš esmės grįstas kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokolu, kad minėtos dienos vakare K.Povilaitis lauko pavėsinėje susitiko su R.Pudževeliu ir neva perdavė kyšį. Tačiau, teismo vertinimu, šio pokalbio turinys yra nepakankamas kaltinimams pagrįsti, nes įraše girdėti tik minėtų asmenų šnabždesys, dauguma pokalbio frazių nesuprantamos.

Be to, pareigūnai įrašė tik garsą, susitikimo vaizdo įrašo nėra. Todėl nuspręsta, kad protokole padaryta jį surašiusio Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) specialisto išvada, jog K.Povilaitis perduoda savo viršininkui kyšį, tėra prielaida, jos nepatvirtina kiti bylos duomenys.

Be to, kaip liudytojas teisme apklaustas STT pareigūnas teigė protokolą surašęs tik ausinėmis klausydamas slapta įrašyto pokalbio, jokiomis kompiuterinėmis foninį triukšmą malšinančiomis programomis nesinaudojęs. Jis sakė pokalbio metu girdėjęs skaičius, todėl ir padaręs išvadą apie gauto kyšio pasidalijimą.

Teismas taip pat pažymėjo, kad ikiteisminio tyrimo pareigūnas neturi kompetencijos atlikti šio slapta įrašyto pokalbio turinio vertinimo ir neturi įgaliojimų daryti teisinių išvadų dėl kyšio davimo ir priėmimo, nes tai išimtinė teismo konstitucinė teisė ir pareiga.

Apie R.Pudževelio vaidmenį šioje istorijoje tikino nežinąs ir bendrovės atstovas. Be to, per kratą buvusio direktoriaus namuose nerasta nei pinigų, nei dokumentų.

„Dėl nurodytų aplinkybių R.P. išteisintinas, neįrodžius jo dalyvavimo nusikaltimo padaryme“, – teigiama teismo pranešime.

Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.