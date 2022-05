Recidyvistų pora grobiu pasidžiaugti nebesuspėjo

Abu teisiamieji prieš teismą stojo 11 kartą. A.Bačiauskas per pastaruosius tris dešimtmečius buvo nuolat teisiamas už vagystes, plėšimus, o R.Milka – už vagystes, viešosios tvarkos pažeidimą, kvaišalus, nužudymą, kitus nusikaltimus.

Kelmės teismas nusprendė abu nuteistuosius, kol įsiteisės nuosprendis, laikyti suimtus. A.Bačiauskui paskirta galutinė 3 metų ir 7 mėnesių įkalinimo bausmė, o R.Milkai – 3 metai pataisos namuose.

Recidyvistų pora šių metų vasario 2-osios popietę įsibrovė į Kelmės rajono gyventojo namus ir pagrobė santaupas – 890 eurų. Plėšikai į svetimus namus pateko apgaule: A.Bačiauskas sugriebė ir laikė mažametį šeimininko globotinį, o R.Milka iš dėžutės pagrobė šeimininko santaupas.

Recidyvistai žinojo, kur važiuoja – R.Milkos sugyventinė yra nepilnamečio motina. Jai dėl piktnaudžiavimo alkoholiu atimta motinystė, todėl paauglys gyvena globėjo namuose. Nusikaltimo išvakarėse sugyventiniai susipyko, todėl R.Milka pasiprašė nakvynės pas pažįstamą.

R.Milka pabendraudavo su mažamečiu per interneto pokalbių programėlę. Jiedu buvo pažįstami, nes per Kalėdas vaikas aplankė motiną. Jam per pusryčius ir kilo idėja aplankyti vaikiną bei “nuvežti lauktuvių”.

Alumi “pasistiprinę” recidyvistai į svetimus namus išsiruošė taksi – atvažiavo prie sodybos, o vairuotojai liepė palaukti pavažiavus atokiau.

Nukentėjusysis mažametis sakė, kad motinos naujasis sugyventinis su savo draugu skambinėjo kelias dienas, žadėjo atvežti sausainių ir muzikos kolonėlę. Kai jie pasirodė, berniukas klausė, kodėl neatvažiavo motina, o sugyventinis atšovė, kad ji kūrena krosnį.

Vaikas nenorėjo įleisti į namo vidų tarpusavyje rusiškai kalbėjusių svečių, bet motinos sugyventinis nuėjo į vidų, o kitas vyras laikė jį už rankos.

Nekviesti svečiai išties paliko maišelį su sausainiais, bet berniukas pamatė miegamajame išlaužtą spintelę, dėžutę, išmėtytus centus. Jis bandė nesėkmingai vytis taksi automobilį, o sugrįžęs namo verkdamas paskambino globėjui.

Plėšikai buvo sulaikyti tą pačią pavakarę. Tiesa, apatiniuose slėptus pinigus surasti pavyko ne visus. Iš pradžių kriminalistai rado 800 eurų, o vėliau – dar vieną 50 eurų kupiūrą. Plėšikai dievagojosi, kad taksi vairuotojai sumokėjo 40 eurų, o ši patikino, kad atlygis buvęs perpus mažesnis.

Teisėjas V.Rudaitis iš dalies patenkino plėšikų išgąsdinto vaiko gynėjo prašymą ir priteisė jam 300 eurų neturtinei žalai atlyginti. Abu nuteistieji privalės atlyginti ir už nepilnamečiui nukentėjusiajam suteiktą valstybės garantuojamą teisinę pagalbą – iš viso 335 eurus.