Pinigus iš feisbuko vartotojų sukčius viliojo ir apsimetęs moterimi

Vaikiną pasivijo dar viena bausmė už anksčiau laisvėje įvykdytus nusikaltimus.

Susikūrė kelis feisbuko profilius

Bylą dėl sukčiavimo išnagrinėjusi Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmų teisėja Vilma Šiukštienė kaltu pripažintam R.Marcinkevičiui skyrė vienerius metus ir du mėnesius nelaisvės.

Šią bausmę subendrinus su anksčiau už kitus nusikaltimus paskirtomis ir dar neatliktomis bausmėmis R.Marcinkevičiui už grotų teks praleisti trejus su puse metų.

Pastarąjį kartą šis vaikinas į teisiamųjų suolą pateko po to, kai pernai per kelis mėnesius apgavo septynis žmones ir paspirtukų nuomos kompaniją, iš kurių pasisavino per du su puse tūkstančio eurų.

Demaskuotas R.Marcinkevičius kaltės neneigė nei per ikiteisminį tyrimą, nei teisme.

Vaikinas sakė, kad sukčiauti ėmė norėdamas tokiu būdu prasimanyti pinigų.

Tam R.Marcinkevičius socialiniame tinkle susikūrė kelis profilius. Vieną profilį aferistas susikūrė išgalvotu moters vardu ir pavarde, o profilio nuotraukai panaudojo internete atsitiktinai rastą moters nuotrauką.

Aferistas apsimetė moterimi

Pernai rugpjūčio 5-ąją R.Marcinkevičius pasinaudojęs šiuo feisbuko profiliu paskelbė, kad nebrangiai parduoda telefoną „iPhone8“.

Pirkėjų laukti ilgai neteko. Tą pačią dieną R.Marcinkevičius per pokalbių programą „Messenger“ gavo pirkėjo žinutę. Kai pirkėjas pasisiūlė atvykti į pardavėjo nurodytą miestą ir telefoną pasiimti iš rankų, R.Marcinkevičius atrašė, kad turi daug užsakymų, „yra pavargusi“ ir „gavusi“ pinigus telefoną atsiųs per kurjerius.

Kai pirkėjas paklausė, kodėl pinigus reikia pervesti ne į pardavėjos, o į jos nurodyti vyro sąskaitą, R.Marcinkevičius atrašė, kad tai – „jos sutuoktinis“.

Už telefoną į nurodytą sąskaitą 170 eurų pasiuntęs pirkėjas jokio telefono negavo. Jo vaikinas ir negalėjo gauti, nes skelbimą apie parduodamą „iPhone8“ įdėjęs sukčius tokio telefono net neturėjo.

Paprašė draugės pagalbos

Be didesnio vargo 170 eurų gavęs R.Marcinkevičius jau kitą dieną feisbuke paskelbė, kad parduoda kelto bilietus, nors tokių bilietų taip pat neturėjo.

Iš šiuo skelbimu susidomėjusio vaikino gautus 160 eurų sukčius pervedė į savo draugės sąskaitą, o po to draugės paprašė, kad ji gautus pinigus išgrynintų.

Nieko blogo nepagalvojusi draugė išgrynino pinigus ir padavė juos R.Marcinkevičiui.

Šios merginos, su kuria R.Marcinkevičius susipažino dar gyvendamas vaikų namuose, pagalba sukčius naudojosi dar ne kartą.

Tyrėjams mergina sakė, kad padėdama R.Marcinkevičiui ji nežinojo, kuo šis užsiima. Pinigų už pagalbą išgryninant pinigus mergina iš draugo tvirtino negavusi.

Pažadėjo parūpinti malkų

Po dviejų sėkmingų aferų sukčius nesustojo ir trečią dieną įdėjo skelbimą apie išnuomojama dviejų kambarių butą, o iš nuomotis jį panorusio žmogaus apgaule išviliojo 200 eurų.

Dar po kelių dienų, rugpjūčio 10-ąją, feisbuke naršiusį R.Marcinkevičių sudomino skelbimas apie perkamas malkas.

Nors jokių malkų neturėjo, sukčius skelbimą įdėjusiam žmogui pasiūlė jų pirkti.

Už malkas suderėtus 520 eurų sukčius paprašė pervesti į kitos savo draugės sąskaitą.

Pinigus išgryninusi ir juos R.Marcinkevičiui atidavusi mergina tyrėjams taip pat sakė apie jokias savo draugo aferas nieko nežinojusi.

Įniko skaityti skelbimus

Įdėmiau skelbimus sekti ėmusį R.Marcinkevičių sudomino rugpjūčio 17 dieną feisbuke rastas skelbimas, kad reikalingas tralas javų kombainui pervežti.

Į pervežėją persikūnijęs sukčius parašė galįs suteikti tokią paslaugą ir paprašė jam pervesti 200 eurų avansą.

Kitą dieną su tuo pačiu žmogumi susisiekęs aferistas jo paprašė pervesti dar 200 eurų ir taip per dvi dienas sau į kišenę įsidėjo 400 eurų.

Rugpjūčio 29 dieną R.Marcinkevičiaus dėmesį patraukė vienoje feisbuko grupėje rastas skelbimas apie įsigyti norimą elektrinio 1000 vatų galingumo elektrinį mopedą. Skelbimą įdėjęs vaikinas buvo nurodęs, kad už tokio galingumo elektrinį mopedą gali mokėti ne daugiau 600 eurų.

Su mopedą pirkti ketinančiu vaikinu susisiekęs R.Marcinkevičius pareiškė tokį turįs ir galįs jį parduoti už 500 eurų. Pinigus aferistas jam paprašė pervesti į „Perlo“ terminalą.

Išnuomotą paspirtuką pardavė

Spalio 27 dieną R.Marcinkevičius feisbuke rado skelbimą, kad reikia parvežti du žmones, ir pasisiūlė galįs tai padaryti.

Už šią paslaugą aferistas paprašė 200 eurų avanso. Pinigai netrukus buvo pervesti į jo nurodytą sąskaitą.

Tą pačią dieną R.Marcinkevičius sumanė dar vieną aferą. Jis savo draugės paprašė sudaryti paspirtuko nuomos sutartį.

Kai tokią sutartį sudariusi draugė perdavė paspirtuką R.Marcinkevičiui, šis jį iškart pardavė.

Mulkino ir savo draugę

Kai mergina ėmė teirautis, kur yra paspirtukas, ir prašyti grąžinti jo nuomai išleistus pinigus, R.Marcinkevičius pinigus pažadėjo grąžinti kitą dieną per „Perlo“ terminalą, nes jo sąskaita yra areštuota.

Paspirtuką grąžinti sukčius pažadėjo iškart, kai tik ras transporto priemonę, su kuria jis paspirtuką galėtų nuvežti į nuomos punktą.

Dar po kurio laiko R.Marcinkevičius draugei parašė, kad dėl paspirtuko grąžinimo į nuomos punktą jis su šio punkto darbuotoju susitarė pats, todėl merginai nėra ko jaudintis.

Lapkričio 3 dieną mergina gavo elektrinių paspirtukų nuomos punkto darbuotojo SMS žinutę, kad negrąžinus paspirtuko bus kreiptasi į policiją.

Tada mergina vėl pabandė susisiekti su R.Marcinkevičiumi. Kadangi jis neatsiliepė, mergina pati paskambino į paspirtukų nuomos punktą ir paaiškino, kad išsinuomotą paspirtuką perdavė R.Marcinkevičiui.

Teks atlyginti ir turtinę žalą

Paspirtuko vagystę tirti ėmė pareigūnai atskleidė dar septynis per trupą laiką šio aferisto įvykdytus nusikaltimus.

Dėl visų jam inkriminuotų nusikaltimų ir per ikiteisminį tyrimą, ir teisme kaltu prisipažinęs R.Marcinkevičius pasižadėjo nukentėjusiesiems atlyginti visus nuostolius.

Apkaltinamąjį nuosprendį paskelbęs teismas iš R.Marcinkevičiaus priteisė civilinių ieškinių turtinei žalai atlyginti už 2 tūkstančius 510 eurų.