Teismui perduota byla dėl įmonės turto pasisavinimo savoms reikmėms

Kaip praneša Lietuvos Respublikos prokuratūra, ikiteisminį tyrimą atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Kauno apygardos valdybos Nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus pareigūnai, tyrimui vadovavo Kauno apygardos prokuratūros Trečiojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorė.

Bylos duomenimis, T.N. kartu su A.N., dirbdami vienoje Kaune veikiančioje bendrovėje, nuo 2019 metų pradžios iki 2020 metų pabaigos įvairiais būdais savinosi šios įmonės turtą. T.N. buvo šios įmonės faktinis vadovas, o A.N. – marketingo vadovė, ji turėjo prieigas prie bendrovei priklausančių banko sąskaitų, disponavo įmonės buhalterinės apskaitos dokumentais, naudojosi įmonės buhalterinės apskaitos programa ir, apie tai nieko nežinant įmonės direktoriui, pasisavino didelės vertės įmonės turtą – daugiau nei 20 000 eurų.

Surinkti duomenys rodo, kad T.N., naudodamasis jam išduota bendrovės banko kortele, su ja atsiskaitinėjo savo ir A.N. asmeninėms reikmėms arba pinigus išsigrynindavo, nepagrįsdamas išlaidų jokiais apskaitos dokumentais, T.N. tiriamu laikotarpiu taip pat pateikė ir 5 kasos išlaidų orderius su tikrovės neatitinkančiais duomenimis.

Įtariama, kad turėdami bendrą tikslą pasisavinti įmonės lėšas, kaltinamieji tarpusavyje surašė pirkimo-pardavimo sutartis, pagal kurias A.N. įmonei pardavė slėginį indą už 2500 eurus, o T.N. – 8 „Aero“ plokštes, kurių bendra vertė 5000 eurų ir išsimokėjo pinigus, nors realiai tokie sandoriai vykdomi nebuvo. Kaltinamoji A.N. į savo sąskaitą buvo persivedusi ir 300 eurų, paskirtyje nurodant „komandiruotpinigiai“, tačiau tyrimo metu surinkti duomenys rodo, kad A.N. į komandiruotes nevyko.

Moteris kaltinama ir dėl to, kad būdama marketingo vadove ir neturėdama jokio teisinio pagrindo, įgijo, laikė bei naudojo bendrovės antspaudą ir buhalterinės apskaitos dokumentus. Ji taip pat savavališkai iš įmonės išsivežė stacionarų kompiuterį-serverį su įmonės buhalterinės apskaitos programa, dokumentais bei antspaudu, o įmonės direktoriui ir policijos pareigūnams pareikalavus viską grąžinti, grąžino tik dalį šių dokumentų. Likusius dokumentus bei bendrovės antspaudą kratos metu paėmė Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos pareigūnai.

T.N. ir A.N. pareikšti kaltinimai dėl turto pasisavinimo (Baudžiamojo kodekso 183 straipsnio 2 dalis). A.N. kaltinimai pareikšti ir dėl antspaudo, spaudo ar dokumento pagrobimo arba pagrobtojo naudojimo pagal (BK 302 straipsnio 1 dalis). Didžiausia numatoma bausmė už šias nusikalstas veikas – laisvės atėmimas iki dešimties metų.

Byla perduota nagrinėti Kauno apygardos teismui.