Po draugystės su moterimi iš Marijampolės krašto italų verslininkas įklimpo dėl šmeižto ir pornografijos

Marijampolės krašte gyvenanti buvusi jo draugė kreipėsi į teisėsaugą, tvirtindama, kad jis feisbuke per „Messenger“ programėlę atsiuntė intymaus pobūdžio jos nuotraukas, be to, šiame socialiniame tinkle skleidė apie ją tikrovės neatitinkančią, žeminančią informaciją.

Kauno apygardos teisme trečiadienį įvyko posėdis, kuriame buvo apklausti du liudytojai. Iš anksto suplanuoti dar trys posėdžiai.

Italas savo kaltę neigia – visi kaltinimai esą yra išlaužti iš piršto.

Tačiau, pasak Marijampolės prokuroro Vytauto Nacikūno, byloje prieš jį yra surinkta svarių įrodymų.

Procesas trunka jau daugiau nei 5 metus – byla užsieniečiui buvo iškelta 2017 metais.

Tyrimo metu pas italą buvo aptikta pornografinio turinio vaizdų.

Pareigūnai nustatė, kad užsienietis moters pažįstamų, giminaičių ratui feisbuke skleidė apie ją šmeižikišką informaciją.

Jurbarko teismo rūmai pripažino verslininką kaltu pagal abu Baudžiamojo kodekso straipsnius – šmeižtą ir disponavimą pornografinio turinio dalykais, turint tikslą juos platinti arba platinant.

Kauno apygardos teismas italo skundą atmetė, tačiau Aukščiausiasis teismas grąžino bylą į laikinąją sostinę nagrinėti iš naujo.

Italas šiuo metu posėdžiuose nedalyvauja, gynybos reikalais pavedęs rūpintis savo advokatui.

Užsienietis su moterimi iš Marijampolės krašto susipažino, lankydamasis Lietuvoje.

Po to jis grįžo į Italiją, kurioje, kaip įtariama, ir įvykdė nusikaltimus buvusios draugės atžvilgiu 2017 metais.

Baudžiamasis procesas užtruko – nemažai laiko atėmė juridinių formalumų dėl įtariamojo apklausos Italijoje sutvarkymas, o po to bylą svarstė net trys Lietuvos teismai, po kurių verdiktų taškas iki šiol nėra padėtas