Praėjusiais metai VSAT užfiksavo rekordinį neteisėtų migrantų gabenimo skaičių – pradėti 168 ikiteisminiai tyrimai

Iš viso pernai pasieniečiai pradėjo 168 ikiteisminius tyrimus dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną – tai yra didžiausias toks skaičius per visą Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) veiklos istoriją. Jis per pastaruosius dvejus metus išaugo net 13 kartų.

Kaip praneša VSAT, pirmadienį vakare Panevėžio rajono Ūtos kaime Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnai, talkinami Panevėžio policininkų, patikrino į ten esančios degalinės teritoriją įvažiavusius automobilius „Ford Mondeo“ ir „Kia Ceed“ latviškais numeriais. Pasieniečiai turėjo informacijos, kad jais galimai yra gabenami neteisėti migrantai.

Automobilius vairavo 21-erių ir 23-ejų metų Uzbekistano piliečiai. Vienas jų turėjo Latvijos išduotą nacionalinę vizą, kitas – leidimą gyventi šioje šalyje.

Automobiliu „Kia Ceed“ kaip keleiviai vyko 34-erių ir 38-erių sutuoktiniai, Irano piliečiai, su dviem nepilnamečiais. Šie iraniečiai Latvijoje yra pasiprašę prieglobsčio. Pirminiais duomenimis, nesulaukę sprendimo dėl savo prašymų ir neturėdami teisės išvykti iš šalies, migrantai bandė pasprukti į Vakarų Europą.

Iraniečius vežusį „Kia Ceed“ ir jo vairuotoją uzbeką, įtariama, automobiliu „Ford Mondeo“ lydėjo vairuotojo tautietis.

VSAT Pagėgių pasienio rinktinėje dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną pradėtas ikiteisminis tyrimas. Tyrimui vadovauja Panevėžio apygardos prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras.

Uzbekistano piliečiai sulaikyti ir uždaryti į areštinę. Jiems gresia bauda arba areštas, arba laisvės atėmimas iki šešerių metų.

Iraniečiai apgyvendinti prieglobsčio prašytojų patalpose VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Šiaulių pasienio užkardoje. Po tyrimo metu nustatytų aplinkybių patikslinimo juos planuojama perduoti Latvijos pareigūnams.

Pernai pasieniečiai iš viso pradėjo 168 ikiteisminius tyrimus pagal Baudžiamojo kodekso 292 str. „Neteisėtas žmonių gabenimas per valstybės sieną“. Tiek tyrimų dėl šių nusikaltimų VSAT veiklos istorijoje per metus dar nėra buvę. 2021 m. VSAT buvo pradėta 70 analogiškų ikiteisminių tyrimų, 2020 m. – 13.

Iš viso pernai pasieniečiai sulaikė 231 įtariamą gabentoją (2021 m. – 100, o 2020 m. – 14). Taip buvo gabenami 885 asmenys (2021 m. – 338, o 2020 m. – 29).

2022 m. daugiausiai ikiteisminių tyrimų dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną pasieniečiai pradėjo liepą (32), rugpjūtį (35) ir rugsėjį (26).

Toks 2022 m. išaugęs neteisėtų migrantų gabenimo atvejų skaičius susijęs su dviem pagrindinėmis priežastimis. Pirmoji – praėjusią vasarą didžiajai daugumai užsieniečių, iš Baltarusijos neteisėtai patekusių dar iki 2021 m. rugpjūčio 3 d. pasieniečių pradėtos taikyti apgręžimo politikos, baigėsi 12 mėnesių teisės laisvai judėti ribojimo terminas. Nuo tol jie įgijo teisę ribotam laikui išeiti iš Užsieniečių registracijos centrų, kur buvo apgyvendinti, ir galėjo būti tik Lietuvos teritorijoje.

Tokie migrantai masiškai ėmė piktnaudžiauti šia teise ir sprukti iš Lietuvos, nors prieš tai deklaravo norintys gauti prieglobstį ir likti šalyje, siejantys savo ateitį su Lietuva ir būsiantys jai naudingi. Pavyzdžiui, vien rugpjūtį taip iš Lietuvos pabėgo net 545 migrantai.

Antra pernai išaugusio ikiteisminių tyrimų dėl neteisėto žmonių gabenimo per sieną skaičiaus priežastis – tebesitęsę intensyvūs neteisėtų migrantų bandymai brautis iš Baltarusijos ir siekis vos įžengus į Lietuvą būti gabenamiems į Vakarų Europą.

Dėl šių priežasčių užsieniečiams, kurių absoliuti dauguma yra ekonominiai migrantai, dažniau prireikė ir gabentojų paslaugų.

Beje, kartais šiame neteisėtų migrantų kelyje iš kilmės šalių per Rusiją, Baltarusiją ir Lietuvą į Vakarų Europos valstybes atsirasdavo viena anksčiau nefigūravusi grandis. Tai savanoriais pasivadinę, savanorystės idėją galimai kompromituojantys ir neretai piktybiškai informaciją nuo pareigūnų apie nelegaliai į Lietuvą susiruošusius patekti ar patekusius atėjūnus slėpę asmenys. Jie įsivaizduoja vykdantys ypatingą neteisėtų migrantų „gelbėjimo“ misiją bei yra prisiskyrę jų „globos“ funkciją. Be to, šie vadinamieji savanoriai naudoja panašią į Baltarusijos propagandininkų retoriką apie Lietuvos valstybę ir jos pareigūnus.

2022 m. sausio 1 d. Užsieniečių registracijos centruose Lietuvoje buvo apgyvendinti 3403 neteisėti migrantai. Po metų, t. y. 2023-iųjų sausio 1 d., jų centruose buvo 205. Šį trečiadienį, sausio 18 d., šis skaičius buvo dar sumažėjęs – liko 177 migrantai.