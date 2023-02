Neteisėtus migrantus gabenusiems užsieniečiams – rimti nemalonumai

Kaip pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba, antradienį po pietų Kaune, kelyje Panevėžys–Sitkūnai, Kauno policininkai pagal išankstinę VSAT Kriminalinių tyrimų valdybos Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnų informaciją, patikrinti sustabdė automobilius „Renault Fluence“ ir „Citroen C4 Grand Picaso“ lenkiškais numeriais. Policininkai jau turėjo informacijos iš pasieniečių, kad šiais automobiliais gali būti gabenami neteisėti migrantai.

Automobilius vairavo 39-erių ir 29-erių metų Lenkijos ir Egipto piliečiai.

Automobiliu „Citroen C4 Grand Picaso“ kaip keleiviai vyko 28-erių lenkas ir 31-erių bei 24-erių vyrai, Sirijos piliečiai. Šie užsieniečiai turėjo latviškus prieglobsčio prašymo pažymėjimus.

Sirus vežusį „Citroen C4 Grand Picaso“ ir jo vairuotoją egiptietį automobiliu „Renault Fluence“, įtariama, lydėjo Lenkijos pilietis.

VSAT Vilniaus pasienio rinktinėje dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Lenkijos pilietis sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Automobilių vairuotojai, lenkas ir egiptietis, atsidūrė Vilniaus pasienio rinktinės laikino sulaikymo patalpose. Visiems trim asmenims skirta kardomoji priemonė – suėmimas. Jiems gresia bauda arba areštas, arba laisvės atėmimas iki šešerių metų.

Sirijos piliečiai laikinai apgyvendinti prieglobsčio prašytojų patalpose VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Lavoriškių pasienio užkardoje.

Pernai pasieniečiai dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną pradėjo 168 ikiteisminius tyrimus – daugiausia per visą VSAT veiklos istoriją. Per dvejus pastaruosius metus tokių nusikaltimų padaugėjo net 13 kartų.