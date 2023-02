Užkietėjusį plėšiką Šiaulių pareigūnai sučiupo surengę pasalą prostitutės bute

Pernai vagiliavęs ir plėšikavęs, o grobį svaigalams leidęs vyras įkliuvo, kai nusprendė pinigų prasimanyti apiplėšdamas prostitutes.

Iš vienos prostitutės 70 eurų pagrobęs šiaulietis jau po kelių valandų susiruošė eiti pas kitą. Tačiau čia plėšiko epopėja ir baigėsi – G.Melenį sučiupo jo pasaloje jau tykoję kriminalistai.

Kaltu dėl vagystės ir plėšimų pripažintam G.Meleniui Šiaulių apylinkės teismas skyrė dvejus metus ir keturis mėnesius nelaisvės.

Į pataisos namus keliausiantis nuteistasis taip pat privalės atlyginti ir nukentėjusiesiems padarytą 368 eurų turtinę bei 5 tūkstančių eurų neturtinę žalą.

Už pagrobtą žiedą gautus pinigus pragėrė

Už vagystę ir plėšimus kalėjimo maisto jau paragauti spėjęs G.Melenis vėl svetimų pinigų gvieštis ėmė pernai pavasarį.

Kovo 20 dieną šiaulietis susitiko pažįstamą, kuris jam pasiūlė išgerti. G.Melenis su pasiūlymu sutiko. Jis nusipirko degtinės, draugas – alaus ir abu patraukė į draugo namus, kur prie kompanijos prisijungė ir šeimininkė.

Kai nuo alkoholio apsvaigę sugėrovai nuėjo miegoti, G.Melenis nusprendė pašeimininkauti. Jis pasiėmė tris rastus auksinius žiedus bei piniginę ir, nelaukęs kol sugėrovai atsibus, spruko lauk.

Piniginę, kurioje tebuvo tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas ir banko kortelė, vagišius išmetė į šiukšlių dėžę. Du auksinius žiedus G.Melenis paslėpė prie kažkokio namo, o trečią pasiliko.

Šį žiedą užstatyti lombarde vagišius paprašė kitę dieną sutikto draugo. Už auksinį žiedą gautus 80–90 eurų G.Melenis pragėrė.

Pagrasino išplėšti auskarus

Kitą jam inkriminuotą nusikaltimą G.Melenis įvykdė pernai rugpjūčio 14-ąją. Tądien šiaulietis girtavo, o pavakare pristigęs pinigų nusprendė jų pasiskolinti pas prieš apvogtą moterį.

Šiaulietė pas ją atėjusį G.Melenį įsileido į namus ir sutiko paskolinti pinigų. Pamatęs, kad moters piniginėje yra daug pinigų, nekviestas svečias pareikalavo duoti jų daugiau.

Kai šeimininkė atsakė, kad pinigai reikalingi jai pačiai, G.Melenis išplėšė iš jos rankų piniginę. To įsibrovėliui pasirodė per maža. Jis pabandė nuo moters kaklo nusegti auksinę grandinėlę, o kai to padaryti nepavyko, ją nuplėšė.

Pamatęs, kad šeimininkės ausyse yra auskarai, plėšikas pareikalavo atiduoti ir juos bei pagrasino, kad priešingu atveju auskarus iš ausų išplėš pats.

Apiplėštą moterį ištiko insultas

Išeidamas lauk G.Melenis dar pasiėmė savo aukos mobiliojo ryšio telefoną, o ją pačią paliko užrakintą namuose.

Dėl apiplėšimo šoką patyrusi šiaulietė pasiligojo – tą patį vakarą ją ištiko insultas. Moteriai teko gydytis ligoninėje.

Aukos pinigus pragėręs plėšikas pabandė lombarde užstatyti pagrobtus papuošalus, tačiau lombardo darbuotojams kilo įtarimų, todėl papuošalų jie nepriėmė.

G.Meleniui lombarde pavyko užstatyti tik iš šiaulietės atimtą mobiliojo ryšio telefoną. Už jį gautus 40 eurų plėšikas netrukus pragėrė.

Nusprendė apiplėšti prostitutę

Eiliniam apiplėšimui G.Melenis vėl ryžosi pristigęs pinigų svaigalams.

Pernai spalio 4-ąją nuo pat ryto girtavęs šiaulietis vidurdienį suprato, kad nebeturi pinigų o išgerti dar norisi.

Ilgai galvos nesukęs vyras pinigų nusprendė prasimanyti apiplėšdamas prostitutes. Paskambinęs rastu telefonu numeriu G.Melenis susitarė dėl susitikimo ir sutartą valandą nuėjo pas prostitutę.

Užėjęs į butą G.Melenis paprašė atsigerti. Gavęs vandens jis pamatė ant stalo gulinčius 70 eurų ir juos pasiėmė. To įsibrovėliui buvo per maža. Jis, smaugdamas moterį, reikalavo daugiau pinigų.

Kadangi daugiau pinigų ši moteris iš tiesų nebeturėjo, plėšikui teko tenkintis nuo stalo pačiuptais 70 eurų.

Įkliuvo pasalą surengusiems pareigūnams

Pagrobtų 70 eurų svaigalų ištroškusiam G.Meleniui užteko tik porai valandų.

Vėl pristigęs pinigų plėšikas nusprendė jų prasimanyti apiplėšdamas kitą prostitutę.

Pasiskambinęs kitu telefono numeriu ir susitaręs dėl susitikimo, G.Melenis nuėjo pas kitą prostitutę ir, vos užėjęs į vidų, puolė ją smaugti bei reikalauti pinigų.

Šįkart įsibrovėlio laukė netikėtumas – jį sučiupo pasaloje tykoję policijos pareigūnai.

Pareigūnus iškvietė prostitutė

Kaip policijos pareigūnai atsidūrė prostitutės bute? Pasirodo, juos pabūgusi dėl savo saugumo iškvietė pati prostitutė.

Tądien ji sulaukė prieš tai apiplėštos kolegės telefono skambučio. Nukentėjusioji draugei papasakojo, kad klientu apsimetęs vyras ją smaugė ir pagrobė 70 eurų. Nukentėjusiojo savo kolegei nurodė ir jai prieš atvykimą skambinusio apsišaukėlio telefono numerį.

Tai išgirdusi prostitutė peržiūrėjo savo telefono skambučių sąrašą ir nustebo pamačiusi, kad tas pats plėšikas neseniai skambino ir jai. Moteris nusprendė pergudrauti nusikaltėlį.

Paskambinusi klientu apsimetinėjančiam plėšikui prostitutė paprašė pavėlinti jų susitikimą.

Baigusi pokalbį moteris iškart susisiekė su policija ir viską papasakojo.

Greitai į šį pranešimą sureagavę pareigūnai spėjo surengti pasalą ir sulaikė prostitutę apiplėšti pamėginusį G.Melenį.

Atgaila garantavo švelnesnę bausmę

Už grotų atsidūręs plėšikas prisipažino kaltu dėl jam inkriminuotų nusikaltimų.

Kaltės G.Melenis neneigė ir stojęs prieš teismą. Vyras tvirtino, kad įtakos nusikaltimas turėjo jo girtavimas ir gailėjosi, kad taip pasielgė.

Kadangi kaltinamais prisipažino kaltu, gailėjosi dėl padarytų nusikaltimų ir pažadėjo atlyginti padarytą žalą, šią bylą buvo nuspręsta išnagrinėti sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka.

Tai kaltinamajam garantavo, kad paskirta bausmė bus sumažinta trečdaliu. Todėl už grotų G.Meleniui teks praleisti ne teismo jam skirtus trejus metus ir šešis mėnesius, o dvejus metus ir keturis mėnesius.

Bijo viena linkti namuose

G.Melenio apvogta, o po to apiplėšta šiaulietė kaltinamajam pareiškė ieškinį ne tik dėl turtinės, bet ir neturtinės žalos atlyginimo.

Teisme ši moteris sakė, kad tuoj po apiplėšimo ją ištiko insultas. Šiaulietė gydėsi ligoninėje, ilgą laiką buvo nedarbinga, o gydimas tebesitęsia iki šiol.

Nukentėjusioji teisme tvirtino, kad po šio įvykio ji bijo viena būti namuose, ją gąsdina durų skambučio garsas.

Įvertinęs visas aplinkybes teismas nusprendė, kad G.Melenis be turtinės žalos šiai moteriai turi atlyginti ir neturtinę 5 tūkstančių eurų žalą.

Šis Šiaulių apylinkės teismo nuosprendis dar gali būti apskųstas Šiaulių apygardos teismui.